WSP clôture avec succès un placement d’actions de 920 millions de dollars

MONTRÉAL, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a réalisé aujourd’hui la clôture de son placement public par voie de prise ferme déjà annoncé (le « placement ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société (les « actions ordinaires placées dans le public ») et de son placement privé (le « placement privé simultané ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires placées privément »), lesquels ont généré un produit brut total d’environ 920 millions de dollars.



La Société a émis 3 031 400 nouvelles actions ordinaires placées dans le public, y compris 395 400 actions ordinaires placées dans le public qui ont été émises à l’exercice de l’option de surallocation octroyée au syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») codirigé par CIBC Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et RBC Marchés des Capitaux au prix de 151,75 $ chacune, ce qui a généré un produit brut total d’environ 460 millions de dollars.

De plus, la Société a émis, par la voie du placement privé simultané réalisé avec GIC Pte. Ltd. (« GIC »), la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») et une filiale de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), 3 032 550 actions ordinaires placées privément au prix de 151,75 $ chacune, pour un produit brut total d’environ 460 millions de dollars revenant à la Société. De ce nombre, 395 550 actions ordinaires placées privément ont été émises à l’exercice intégral des options de souscription supplémentaire. La CDPQ a maintenant, directement ou indirectement, la propriété véritable ou le contrôle d’un total de 22 483 722 actions ordinaires, représentant 18,1 % des actions ordinaires émises et en circulation, et Investissements RPC a maintenant, directement ou indirectement, la propriété véritable ou le contrôle d’un total de 18 217 889 actions ordinaires, représentant 14,7 % des actions ordinaires émises et en circulation. GIC, la CDPQ et Investissements RPC se sont toutes engagées à inscrire au régime de réinvestissement des dividendes de la Société toutes leurs actions ordinaires placées privément pour tous les dividendes dont la date de référence est au plus tard le 30 septembre 2023.

WSP entend affecter le produit net tiré du placement et du placement privé simultané au financement d’une partie du prix d’achat payable dans le cadre de l’acquisition qu’elle a déjà annoncée de RPS Group plc (ainsi que des frais et dépenses connexes) afin de rééquilibrer la structure du capital de la Société et de réduire ainsi les montants devant être avancés, ou de rembourser les montants avancés, aux termes des facilités de crédit conclues par la Société pour financer le prix d’achat relatif à cette acquisition.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions ordinaires du placement n’ont pas été et ne seront pas inscrites sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (dans sa version modifiée, la « Loi de 1933 ») ou d’une loi sur les valeurs mobilières étatique. Par conséquent, les actions ordinaires du placement ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis en l’absence d’une inscription sous le régime de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou en vertu d’une dispense des exigences d’inscription prévues par ces lois. Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente d’actions ordinaires du placement dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer nos villes et notre environnement à l’avenir. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos 57 500 professionnels de confiance sont animés par une même volonté d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La science et la durabilité guident l’ensemble de notre travail. Les produits des activités ordinaires de WSP tirés de sources propres ont représenté environ la moitié de son chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars canadiens en 2021. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez wsp.com.

À PROPOS DE GIC

GIC est une société mondiale de placement de premier plan établie en 1981 pour assurer l’avenir financier de Singapour. En tant que gestionnaire des réserves de change de Singapour, GIC adopte une approche à long terme disciplinée en matière d’investissement et se positionne de manière unique dans un large éventail de catégories d’actifs et de stratégies actives à l’échelle mondiale. Il s’agit notamment de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe, de biens immobiliers, de capital d’investissement privé, de capital de risque et d’infrastructures. Son approche à long terme, ses capacités multi-actifs et sa connectivité mondiale font d’elle un investisseur de choix. GIC cherche à ajouter une valeur significative à ses investissements. Établie à Singapour, GIC possède un effectif de talent mondial de plus de 1 900 employés répartis dans 11 grands centres financiers et détient des investissements dans plus de 40 pays. Pour obtenir plus de renseignements sur GIC, veuillez consulter le www.gic.com.sg.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, la CDPQ appuie ses partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. La CDPQ est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-la sur Twitter ou consultez ses pages Facebook ou LinkedIn. CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D’INVESTISSEMENTS RPC

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse, dans l’intérêt supérieur de plus de 21 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2022, la caisse totalisait 523 milliards de dollars. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com/fr/ ou suivre Investissements RPC sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l’information ou des déclarations qui constituent ou pourraient constituer des « déclarations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Dans le présent communiqué, les termes « pouvoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « cibler », « potentiel », « continuer » ou autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel ou à la forme négative, lorsqu’ils se rapportent à la Société, sont censés indiquer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, notamment, l’information et les déclarations qui concernent l’emploi prévu du produit tiré du placement et du placement privé simultané. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, il convient de ne pas se fonder indûment sur les déclarations prospectives, car rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes. Ces déclarations sont assujetties à certains risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et dans le rapport de gestion de WSP pour le semestre clos le 2 juillet 2022, qui peuvent être consultés sous le profil de WSP sur SEDAR au www.sedar.com.

L’information prospective contenue aux présentes est présentée expressément sous réserve de la présente mise en garde. Elle est donnée en date du présent communiqué, sans que la Société soit tenue de la mettre à jour publiquement en réponse à de nouveaux faits, qui se seraient produits par la suite ou non, à moins d’y être obligée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

