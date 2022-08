WHR Global kündigt neuen Präsidenten Chris Lagerman an

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

MILWAUKEE, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global, Inc. (WHR), ein führendes Unternehmen in der globalen Branche für Mitarbeiterumzüge, gab bekannt, dass Chris Lagerman mit sofortiger Wirkung der neue Präsident des Unternehmens ist. Diese Beförderung spiegelt Lagermans Engagement für WHR und die globale Mobilitätsbranche wider. Während seiner 20-jährigen Tätigkeit bei WHR war er zunächst als Relocation Counselor, Client Services Manager und zuletzt als Director of Global Operations tätig.



Als Director of Global Operations leitete Chris Lagerman ein Team von Client Services Managers in allen WHR-Niederlassungen in den USA, der Schweiz und Singapur. WHR unterstützt einige der größten globalen Unternehmen und hat den Umzug von Zehntausenden von Mitarbeitern in über 100 Länder weltweit durchgeführt. WHR hat sich darauf spezialisiert, jedem ins Ausland entsandten Mitarbeiter ein spezielles Relocation-Team zur Seite zu stellen, das ihm einen erstklassigen Service für den gesamten Umzug bietet und rund um die Uhr verfügbar ist. Ein Beweis für den Erfolg von Lagerman als Director of Global Operations ist, dass WHR in seiner 27-jährigen Geschichte nur einen einzigen Firmenkunden verloren hat – ein direktes Ergebnis von Lagermans Leidenschaft für erstklassigen Service ist.

Roger Thrun, CEO von WHR, ist überzeugt, dass Chris Lagerman den Erfolg der Services und Technologien von WHR weiter vorantreiben wird. „Chris hat maßgeblich zu unserem Wachstum in den letzten 20 Jahren beigetragen und wird das Tempo unserer globalen Expansion beibehalten. Ich bin sehr stolz darauf, dass er ein Teil von WHR ist“, so Thrun.

„Ich fühle mich geehrt und bin dankbar für diese Chance, und ich freue mich darauf, das weitere Wachstum von WHR voranzutreiben“, sagte Lagerman.

WHR gab außerdem bekannt, dass Heather Hess mit sofortiger Wirkung zum Director of Global Operations befördert wurde und die Leitung aller Client Services Managers in den USA, der Schweiz und Singapur übernommen hat. Ferner gab WHR bekannt, dass Peter Janotta mit sofortiger Wirkung zum Client Services Manager befördert worden ist. Heather Hess und Peter Janotta sind beide seit 14 Jahren bei WHR tätig. Sie verkörpern den servicebasierten Ansatz von WHR in Bezug auf die globale Mobilität und leiten erfolgreich Relocation-Programme für Fortune-500-Unternehmen.

Über WHR Global

WHR Global (WHR) ist ein privater kundenorientierter Anbieter für globales Relocation Management, der sich durch eine erstklassige Servicebereitstellung und hochmoderne proprietäre Technologie auszeichnet. WHR hat Niederlassungen in den USA, der Schweiz und Singapur. Mit einer Kundenbindungsrate von 100 % über die letzten 10 Jahre positioniert sich WHR als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich internationaler Personaltransfers. WHR lebt seine Vision, Leben voranzubringen – Advancing Lives Forward®.

Um mehr über WHR zu erfahren, besuchen Sie https://www.whrg.com oder folgen Sie auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Medienkontakt: Mindy Stroiman, Corporate Writer

Mindy.Stroiman@whrg.com

+1-262-523-7510