WHR Global宣布新总裁Chris Lagerman

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密尔沃基, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球员工异地调动行业的领导者WHR Global, Inc.（简称“WHR”）宣布Chris Lagerman将担任新总裁，立即生效。本次晋升反映了Chris对WHR和全球流动性行业的贡献。在WHR任职的20年里，Chris曾担任异地调动顾问、客户服务经理，最近担任的职务是全球运营总监（DO）。



作为全球运营总监，Chris负责领导WHR在美国、瑞士和新加坡办事处的客户服务经理团队。WHR帮助全球最大的一些组织，将数十万员工派往全球120多个国家/地区。WHR致力于在整个派遣过程中为每个外派人员提供专门的派遣团队、高端服务和24小时全天候服务。WHR在其27年的历史中只丢失了一家公司客户，这是Chris成功担任全球运营总监的有力证明，也是Chris对一流服务抱有热情的直接结果。

WHR首席执行官Roger Thrun相信，Chris将继续推动WHR在服务和技术方面的成功。“Chris在过去20年中为我们的增长发挥了重要作用，他将继续加快我们的全球扩张速度。我为他是WHR的一员感到非常自豪。”Thrun表示。

Lagerman表示：“我对获得这次机会深感荣幸和感激，并期待着推动WHR进一步增长。”

WHR还宣布了Heather Hess被晋升为全球运营总监，领导美国、瑞士和新加坡的客户服务经理，立即生效。WHR还宣布了Peter Janotta被晋升为客户服务经理，立即生效。Heather和Peter已经分别在WHR工作了14年，体现了WHR以服务为导向致力于全球流动性的方式，并成功为《财富》500强公司管理异地调动计划。

关于WHR Global

WHR Global（WHR）是一家以客户为主导的私营全球派遣管理公司，依靠一流的服务交付和先进的专有技术脱颖而出。WHR在美国、瑞士和新加坡设有办事处。凭借过去十年中100%的客户保留率，WHR继续将自己定位于值得信赖的全球员工派遣服务领先组织。WHR的愿景是：Advancing Lives Forward®。

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媒体联系人：Mindy Stroiman，公司撰稿人

Mindy.Stroiman@whrg.com

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