WHR Global 宣布新任總裁 Chris Lagerman

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米華基, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global, Inc. (WHR) 是全球員工調遷行業的領導者，公司宣佈 Chris Lagerman 將成為新總裁，即時生效。此次晉升反映了 Chris 對 WHR 和全球流動行業的奉獻精神。在 WHR 任職 20 年期間，Chris 曾擔任調遷顧問、客戶服務經理，最近升任為全球營運總監 (DO)。



作為全球營運總監，Chris 指導了 WHR 遍布在美國、瑞士和新加坡辦事處的客戶服務經理團隊。WHR 協助一些最大的全球機構，將數萬以萬計的員工調遷至全球 100 多個國家/地區。WHR 專為每位外派人員提供專門的調遷團隊、一流和 24 小時全天候服務，為他們的整個調遷之旅提供服務。Chris 作為全球營運總監的一個成功證明是，WHR 在其 27 年歷史中只流失了一家企業客戶，這是 Chris 對一流服務充滿熱誠的直接成果。

WHR 行政總裁 Roger Thrun 相信 Chris 將繼續推動 WHR 的服務和技術的成功。Thrun 表示：「Chris 在過去 20 年中對公司的成長起了重要作用，並將繼續加快我們全球擴張的速度。我很自豪他是 WHR 的一位成員。」

Lagerman 說：「我很榮幸亦很感激這個機會，並且期待著推動 WHR 的進一步成長。」

WHR 亦宣佈 Heather Hess 已被晉升為全球營運總監，以領導美國、瑞士和新加坡的所有客戶服務經理，並即時生效。WHR 亦宣佈 Peter Janotta 已被晉升為客戶服務經理，並即時生效。Heather 和 Peter 分別在 WHR 工作了 14 年，體現了 WHR 對全球流動的服務導向方法，並成功為財富 500 強的公司們管理著調遷計劃。

關於 WHR Global

WHR Global (WHR) 是一家以客戶為本的私營全球調遷管理公司，提供一流的服務及尖端的專有技術。WHR 在美國、瑞士和新加坡均設有辦事處。憑藉其在過去十年 100% 的客戶保留率，WHR 繼續作為全球員工調遷方面值得信賴的領袖。WHR 以 「Advancing Lives Forward®」為願景。

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傳媒聯絡人：企業作家 Mindy Stroiman｜

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