Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2022 m. rugpjūčio 16 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:



Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. liepos 22 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 16).

I. Pritarė susitarimu Nr. 1 „Dėl 2021 m. lapkričio 25 d. 330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbų pirkimo sutarties Nr. 21VP-SUT-220 pakeitimo“ keičiamoms esminėms sutarties sąlygoms:

Sutarties kaina – sutarties įgyvendinimui skiriama papildomai 7 727 226,02 Eur be PVM, iš viso sutarties kaina 54 657 226,02 Eur be PVM.

Kainodaros taisyklių 3.4 punktas išdėstomas taip:

„Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamų Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 5% arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina. Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas ne Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas Indeksas, o atskirų medžiagų ir gaminių („betonas ir gelžbetonio gaminiai“, „betonas ir mišiniai“, „elektrotechninės medžiagos“, „metalo gaminiai“, „vamzdžiai“), „mašinų ir mechanizmų darbas“, „darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“ indeksai“ (toliau – Perskaičiavimo indeksai).“

Kainodaros taisyklių 3.8 punktas išdėstomas taip:

„Pirmajam Sutarties kainos perskaičiavimui naudojami Sutarties sudarymo mėnesio, t. y. 2021 m. lapkričio mėn., Perskaičiavimo indeksai. Vėlesnių perskaičiavimų atveju Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje yra tokia, kokia prieš tai buvo Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (kaip nurodyta Susitarime).“

II. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 5 465 722,6 EUR be PVM) nuo sutarties kainos.

III. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo II p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.





LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Lukrecijus Tubys



Komunikacijos projektų vadovas

Mob. +370 616 20036

el. paštas lukrecijus.tubys@litgrid.eu