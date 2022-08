English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 août 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juillet 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 11,9 millions de passagers en juillet 2022 par rapport à juillet 2021 avec 29,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 83,7 % du niveau du trafic groupe du mois de juillet 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 116,8 % par rapport à 2021, à 147,9 millions de passagers, soit 74,0 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois de juillet 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic de juillet 2022 est en hausse de + 4,0 millions de passagers, avec 9,1 millions de passagers accueillis. Il représente 86,3 % du trafic de Paris Aéroport du mois de juillet 2019. En juillet 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 6,0 millions de passagers (+ 3,0 millions de passagers) , soit 81,0 % du trafic de juillet 2019, et Paris-Orly 3,1 millions de passagers (+ 1,1 million de passagers), soit 99,0 % du trafic de juillet 2019. Depuis le début de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 30,8 millions de passagers par rapport à 2021, à 46,5 millions de passagers, soit 74,1 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, l'ensemble des terminaux sont actuellement ouverts au trafic de passagers à l'exception du Terminal 1, actuellement en travaux. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.

Pour le mois de juillet 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 1,9 million de passagers , à 84,8 % du niveau de juillet 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 769 743 passagers , à 86,3 % du niveau de juillet 2019, Asie-Pacifique + 160 992 passagers , à 36,1 % du niveau de juillet 2019, Amérique Latine + 129 510 passagers , à 74,3 % du niveau de juillet 2019, Moyen-Orient + 271 184 passagers , à 88,5 % du niveau de juillet 2019, Afrique + 501 848 passagers , à 99,6 % du niveau de juillet 2019 ;

à 84,8 % du niveau de juillet 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 769 743 passagers à 86,3 % du niveau de juillet 2019, Asie-Pacifique + 160 992 passagers à 36,1 % du niveau de juillet 2019, Amérique Latine + 129 510 passagers à 74,3 % du niveau de juillet 2019, Moyen-Orient + 271 184 passagers à 88,5 % du niveau de juillet 2019, Afrique + 501 848 passagers à 99,6 % du niveau de juillet 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 1,9 million de passagers , à 89,5 % du niveau de juillet 2019 ;

à 89,5 % du niveau de juillet 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 210 646 passagers , à 81,0 % du niveau de juillet 2019 ;

à 81,0 % du niveau de juillet 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de 76 838 passagers , à 110,7 % du niveau de juillet 2019 ;

à 110,7 % du niveau de juillet 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 830 496 passagers, en hausse de + 321 864 passagers, à 74,0 % du niveau de juillet 2019. Le taux de correspondance s'établit à 17,0 %, en baisse de - 1,1 point.





S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital, est en hausse de + 2,2 millions de passagers en juillet 2022, à 10,3 millions de passagers, soit 84,5 % du trafic de juillet 2019. Il est en hausse de + 75,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 75,5 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 3,9 millions de passagers en juillet 2022, à 7,0 millions de passagers, soit 80,9 % du trafic de juillet 2019. Il est en hausse de + 93,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 76,9 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 326 836 passagers en juillet 2022, à 948 337 passagers, soit 98,8 % du trafic de juillet 2019. Il est en hausse de + 126,2 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 82,2 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 900 485 passagers en juillet 2022, à 1,7 million de passagers, soit 75,9 % du trafic de juillet 2019. Il est en hausse de + 153,4 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 70,2 % du trafic sur la même période en 2019.

Toutes les plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du Groupe.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %2 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %2 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre d'une part la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les plateformes aéroportuaires du Groupe ADP en Turquie, soit significativement impacté3, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.



Passagers Juillet 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. – Juillet 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 6 017 614 + 2 964 062 30 856 319 + 219,0 % 47 380 472 + 193,3 % Paris-Orly 3 075 016 + 1 068 999 15 688 411 + 156,6 % 25 299 379 + 140,8 % Total Paris Aéroport 9 092 630 + 4 033 061 46 544 730 + 194,8 % 72 679 851 + 172,6 % Santiago du Chili 1 660 404 + 900 485 10 370 836 +153,4% 16 291 537 +165,9% Amman 948 337 + 326 836 4 196 804 +126,2% 6 901 155 +199,4% New Delhi 4 908 062 + 2 612 363 32 099 529 + 87,5 % 52 117 100 + 88,1 % Hyderabad 1 601 451 + 861 052 10 348 896 + 85,0 % 16 744 195 + 74,4 % Cebu 539 613 + 415 322 2 653 293 + 345,0 % 3 373 993 + 309,8 % Total GMR Airports 7 049 126 + 3 888 737 45 101 718 + 93,5 % 72 235 288 + 89,4 % Antalya 5 018 681 + 1 099 409 15 238 312 + 87,7 % 29 125 537 + 97,4 % Almaty 733 405 + 142 765 3 786 580 + 14,0 % 6 567 957 + 27,9 % Ankara 850 263 - 56 193 4 755 498 + 43,6 % 8 463 825 + 60,4 % Izmir 1 147 232 + 137 762 5 385 779 + 53,6 % 9 547 462 + 59,2 % Bodrum 721 454 + 85 837 2 015 975 + 51,7 % 3 603 452 + 53,4 % Gazipaşa 99 987 + 3 908 399 408 + 66,4 % 758 103 + 91,4 % Médine 424 800 + 308 540 3 190 510 + 316,8 % 4 182 943 + 244,9 % Tunisie 250 052 + 152 139 711 560 + 213,7 % 1 008 999 + 155,8 % Géorgie 449 643 + 93 792 1 827 756 + 100,1 % 3 105 814 + 207,8 % Macédoine du Nord 294 009 + 76 606 1 242 824 + 103,2 % 2 022 575 + 125,3 % Zagreb(4) 329 203 + 174 880 1 628 437 + 231,2 % 2 541 220 + 221,4 % Total TAV Airports 10 318 729 + 2 219 445 40 182 639 + 75,9 % 70 927 887 + 85,6 % Autres aéroports 580 115 + 517 209 1 487 487 + 348,7 % 1 782 711 + 253,0 % Total Groupe ADP(5) 29 649 341 + 11 885 773 147 884 214 + 116,8 % 240 818 429 + 115,1 %







Mouvements d'avion Juillet 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Janv. – Juillet 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 38 688 + 11 759 222 796 + 97,2 % 359 929 + 85,8 % Paris-Orly 19 148 + 4 637 107 691 + 111,7 % 175 373 + 101,7 % Total Paris Aéroport 57 836 + 16 396 330 487 + 101,7 % 535 302 + 90,8 % Santiago du Chili 10 681 + 4 322 71 153 + 98,4 % 113 042 + 106,4 % Amman 7 357 + 1 998 38 904 + 89,1 % 64 938 + 134,7 % New Delhi 33 452 + 14 843 219 252 + 51,2 % 363 539 + 54,6 % Hyderabad 12 374 + 4 722 81 709 + 44,0 % 135 102 + 38,7 % Cebu 4 979 + 3 643 24 006 + 235,9 % 31 111 + 207,6 % Total GMR Airports 50 805 + 23 208 324 967 + 55,6 % 529 752 + 54,6 % Antalya 28 358 + 6 825 94 043 + 90,7 % 172 708 + 97,8 % Almaty 6 066 + 651 35 169 + 13,9 % 61 164 + 20,6 % Ankara 5 580 - 1 171 34 465 + 29,9 % 63 330 + 47,0 % Izmir 7 023 + 571 34 875 + 41,8 % 61 758 + 41,1 % Bodrum 4 422 + 406 13 513 + 46,6 % 24 446 + 49,4 % Gazipaşa 674 - 107 2 887 + 38,4 % 5 559 + 66,0 % Médine 3 599 + 2 095 26 556 + 168,1 % 36 462 + 146,7 % Tunisie 1 664 + 827 5 374 + 137,9 % 7 930 + 92,9 % Géorgie 3 938 + 174 18 788 + 51,2 % 33 180 + 103,2 % Macédoine du Nord 2 255 + 290 10 622 + 41,8 % 18 121 + 58,5 % Zagreb(4) 3 891 + 960 23 477 + 72,8 % 39 493 + 75,1 % Total TAV Airports 67 470 + 11 521 299 769 + 59,2 % 524 151 + 67,0 % Autres aéroports 3 291 + 2 195 12 573 + 81,7 % 17 442 + 63,1 % Total Groupe ADP(5) 197 440 + 59 640 1 077 853 + 72,6 % 1 784 627 + 73,2 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juillet 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Juillet 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 20,9 % 13,4 % + 88,4 % 15,3 % Europe + 86,9 % 45,2 % + 257,6 % 45,5 % Autre International



Dont + 103,2 % 41,4 % + 200,1 % 39,2 % Afrique + 73,3 % 13,0 % + 142,2 % 12,0 % Amérique du Nord + 204,8 % 12,6 % + 405,0 % 10,9 % Amérique Latine + 148,2 % 2,4 % + 286,4 % 3,2 % Moyen-Orient + 139,0 % 5,1 % + 239,3 % 5,2 % Asie-Pacifique + 247,6 % 2,5 % + 241,2 % 2,1 % DROM-COM + 17,3 % 5,7 % + 93,2 % 5,7 % Total Paris Aéroport + 79,7 % 100,0 % + 194,8 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juillet 2022 Var. 22/21 Jan. - Juillet 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 830 496 + 63,3 % 4 810 134 + 144,6 % Taux de correspondance 17,0 % - 1,1 pt 20,5 % - 3,8 pts Taux de remplissage 87,9 % + 15,0 pts 80,1 % + 17,6 pts

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch - +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupe-adp.com

1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.

2 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

3 Au 1er semestre 2022, le trafic des aéroports turcs de TAV Airports était en hausse de + 100,8 % par rapport à 2021, représentant 70,8 % du niveau de trafic de 2019. Bien que le trafic avec la Russie et l'Ukraine représente respectivement 36,3 % et 5,6 % de leurs niveaux respectifs de 2019, totalisant 1,5 million de passagers, la reprise dans les aéroports turcs de TAV Airports est soutenue par d'autres liaisons. Voir section 2.1 du rapport financier semestriel 2022.

4 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

5 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hydearbad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic n'inclut pas celui de Maurice. Si le trafic de Maurice était comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021, le trafic Total Groupe ADP en 12 mois glissants serait en hausse de + 115,2 %.

Pièce jointe