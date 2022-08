Tesouro renovado na antiga Havana será administrado pelo Blue Diamond Resorts

Portuguese Spanish

TORONTO, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts Cuba tem o prazer de anunciar a mais nova adição ao portfólio do Royalton Luxury Resorts, o Mystique Regis Habana by Royalton. Este hotel boutique exclusivo para adultos com 61 quartos foi completamente renovado, preservando, no entanto o charme da antiga Havana em um localização privilegiado, a poucos passos do Paseo Central Park. Esta restauração faz parte do trabalho de solidificação e expansão do seu portfólio na região, com operações previstas para começar em 1º de setembro de 2022



Este hotel boutique está localizada no cruzamento do Paseo del Prado com a Calle Colón, no centro histórico da antiga Havana, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, onde casais, amigos, famílias com adultos ou até mesmo grupos corporativos podem aproveitar este hotel completamente renovado que leva o hóspede ao início da era de 1900; onde os viajantes de todo o mundo visitavam Havana por ser uma das cidades mais luxuosas e modernas do mundo.

“Este hotel realmente é um tesouro restaurado e resgatado do início dos anos 1990”, disse Mohamad Fawzi, Diretor Administrativo do Blue Diamond Resorts Cuba. “Isso é um exemplo do nosso compromisso com essa região, onde continuamos crescendo e expondo esse destino tão magníficos para mais mercados. O Mystique Regis Habana by Royalton é uma visita obrigatória para qualquer viajante que deseje ter uma experiência fora do comum”, disse ele.

Com uma decoração esmerada, onde nenhum detalhe foi esquecido, este autêntico e moderno hotel boutique do Grupo de Turismo Gaviota oferece dois restaurantes, um bar no terraço, um café e um bar no átrio com autêntica mixologia cubana. Estes locais não são nada em comparação com a beleza clássica dos quartos exclusivos, que incluem comodidades de primeira linha, como banheiras, máquinas de café e minibares que contrastam com o estilo clássico elegante dos cabides para chapéus e bengalas, de cada quarto. O piso superior deste maravilhoso hotel inclui quartos com terraços para os hóspedes desfrutarem do café-da-manhã com serviço de quarto e vistas deslumbrantes para a cidade.

O Mystique by Royalton é um resort boutique contemporâneo, porém clássico e requintado, firmemente enraizado em alguns dos destinos mais deslumbrantes do mundo, pronto para atrair viajantes de luxo que procuram explorar uma cultura única e vibrante, oferecendo vistas deslumbrantes de todos os ângulos. O Mystique Regis Habana by Royalton não é a exceção do portfólio, sendo a escolha perfeita para o hóspede exigente que procura vivenciar o melhor que Havana tem a oferecer e uma fuga completamente inusitada.

Para reservas ou mais informação, visite www.mystiqueresorts.com .

