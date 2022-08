English Finnish Swedish

OP Ryhmä

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Pörssitiedote 16.8.2022 klo 20:00

Korjaustiedote: OP Ryhmä korjaa puolivuosikatsauksessa 1.1.–30.6.2022 esitettyä CET1-pääomavaatimusten minimitasoa



OP Ryhmän 27.7.2022 julkaisemassa puolivuosikatsauksessa oli sivuilla 1 ja 12 virheellistä tietoa koskien OP Ryhmän pääomavaatimusten minimitasoa. Kokonaisvakavaraisuusvaade säilyy ennallaan 13,8 prosentissa, mutta CET1-minimitaso puskureilla lisättynä on 2 prosenttiyksikköä aiemmin ilmoitettua korkeampi eli 11,7 prosenttia (puolivuosikatsauksessa 9,7 prosenttia). OP Ryhmä kattaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) alijäämät CET1-pääomalla, mikä nostaa CET1-minimitason puskureilla lisättynä korkeammaksi. OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus ylittää sääntelyn mukaisen minimitason 5,9 prosenttiyksiköllä (puolivuosikatsauksessa 7,9 prosenttiyksiköllä).

Tiedotteen liitteenä on korjattu puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan. Korjattu puolivuosikatsaus löytyy myös osoitteesta op.fi.

