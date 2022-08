FinDev Canada augmente ses engagements financiers pour soutenir l’action climatique et renforcer le pouvoir économique des femmes dans les pays en développement

English French

MONTRÉAL, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le rapport annuel de FinDev Canada pour 2021 intitulé « Soutenir la relance économique durable et inclusive en misant sur le secteur privé », démontre ses efforts soutenus pour générer un impact durable dans les pays en développement qui peinent à se remettre des conséquences économiques et sociales de la COVID-19. Avec un portefeuille d’investissements total d’un peu plus de 479 millions de dollars, l’institut de financement du développement du Canada augmente ses engagements financiers pour soutenir de façon novatrice le secteur privé en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le rapport témoigne de la croissance importante de FinDev Canada depuis le lancement de ses activités il y a quatre ans.

Pendant cette période, les investissements de FinDev Canada ont procuré un financement crucial à plus de 161 000 petites et moyennes entreprises, dont plus d’un tiers sont détenues ou exploitées par des femmes. En outre, près de 3,7 millions de personnes ont maintenant accès à une énergie propre et durable dans un contexte où les effets des changements climatiques s’intensifient.

Sous la gouverne de la chef de la direction Lori Kerr, nommée en 2021, FinDev Canada a lancé sa Stratégie sur les changements climatiques , qui articule les efforts déployés pour bâtir un portefeuille sobre en carbone propice à l’adaptation et à la résilience climatiques dans les pays en développement.

« Ce rapport annuel montre que dès le départ, le financement de FinDev Canada a eu des effets positifs concrets sur la vie de millions de personnes dans les pays que nous servons, et qu’en appuyant les entreprises privées dans ces pays, nous pouvons simultanément lutter contre les changements climatiques, renforcer le pouvoir économique des femmes et soutenir la croissance de l’emploi », a déclaré Mme Kerr.

Au 31 décembre 2021, 24 % du portefeuille était composé d’investissements climatiques, une proportion qui sera augmentée à 35 % d’ici 2025. À l’avenir, FinDev Canada entend investir davantage dans l’agriculture, les infrastructures durables et la foresterie et les chaînes de valeur connexes, afin de favoriser la résilience du secteur privé des économies en développement.

C’est aussi en 2021 qu’a été lancé 2X Canada, un mécanisme de financement et d’investissement mixte financé par le Gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada, et géré par FinDev Canada. Ce mécanisme, d’un montant total de 75,9 millions de dollars, vise à soutenir les investissements dans le secteur privé en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique subsaharienne. Les principaux bénéficiaires ciblés sont les populations vulnérables et mal desservies, en particulier les femmes.



FinDev Canada fait aussi partie des membres fondateurs de 2X Collaborative, le nouvel organisme de premier plan du secteur de l’investissement intégrant une optique de genre. Fort du succès du Défi 2X, lancé lors du Sommet du Groupe des Sept (G7) de 2018 au Canada, le projet 2X Collaborative réunit un plus vaste éventail d’investisseurs (institutions, banques, investisseurs d’impact, fondations privées, etc.) qui injectent des capitaux dans des projets intégrant une optique de genre. Les membres ont accès à des réseaux d’apprentissage entre pairs, à des connaissances, à des plateformes de co-investissement, à des possibilités de partenariat et de formation et à des outils de placement novateurs.

À propos de FinDev Canada

L’Institut de financement du développement Canada (IFDC) inc., exploité sous la marque FinDev Canada, a pour mandat d’offrir des services financiers au secteur privé de pays en développement dans l’optique de lutter contre la pauvreté en favorisant la croissance économique. Le financement de FinDev Canada cible trois thèmes principaux : le développement économique grâce à la création d’emploi, le renforcement économique des femmes et la lutte contre les changements climatiques par l’investissement dans l’atténuation et l’adaptation. IFDC est une filiale en propriété exclusive d’Exportation et développement Canada.

