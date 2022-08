Ouverture du plus grand site d'électrification dédié à l'ingénierie et la fabrication de véhicules électriques en Amérique du Nord

English French

ST-LOUIS, Québec, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProEV est heureux de convier les médias à l'inauguration et à la visite de son nouveau centre d'électrification le 18 août sur le coup de 10h.



L'événement aura lieu à Montréal, dans l'arrondissement de St-Laurent. Les médias qui désirent y assister devront s'y présenter en personne.

Quoi:

Inauguration d'un nouveau centre d'électrification de ProEV.

Visite des installations et occasion de prises d'images.

Quand:

Jeudi, le 18 août à 9h45

Où:

6875 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QC, H4T 1ES

RSVP et entrevues:

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent confirmer leur présence par courriel à jrousseau@tactconseil.ca ou par téléphone au 438-396-8288.

À propos de ProEV

ProEV, une division de Electrical Components International (ECI), est un centre d'excellence pour les véhicules électriques de ECI. L'entreprise est au service des acteurs mondiaux en véhicules électriques au niveau du développement et la fabrication de leurs plates-formes de véhicules. Fondée en 1953, Electrical Components International est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de distribution électrique, d'assemblages de boîtiers de commande et d'autres composants d'ingénierie critiques pour des marchés diversifiés. Avec 25 000 employés et 37 sites de fabrication dans le monde, ECI crée des solutions intelligentes, connectées et électrifiées qui permettent aux technologies les plus avancées de résoudre les défis les plus complexes. Pour en savoir plus sur ProEV, visitez https://proelectricvehicle.com.

Pour renseignements:

Jessica Rousseau, TACT

438-396-8288

jrousseau@tactconseil.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9ab9daa-d51b-4328-acbc-15d839663730/fr