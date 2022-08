Uma joia histórica restaurada na Cidade antiga de Havana será administrada pelo Blue Diamond Resorts

Portuguese Spanish

TORONTO, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts Cuba tem o prazer de anunciar o mais recente lançamento no portfólio do Royalton Luxury Resorts: o Mystique Regis Habana do Royalton. O hotel boutique de 61 quartos, exclusivos para adultos, foi completamente restaurado, ao mesmo tempo em que ainda reflete todo o charme da Cidade antiga de Havana. Situa-se em uma localização privilegiada, a apenas alguns passos do parque Paseo Central. A iniciativa é consequência dos esforços contínuos para fortalecer e expandir o portfólio na região e o início das atividades está previsto para 1º de setembro de 2022.



Esse hotel boutique está localizado no cruzamento do Paseo del Prado com a Calle Colón, no centro histórico da Cidade antiga de Havana, que foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO. Casais, amigos, famílias compostas por adultos ou até mesmo grupos corporativos podem viver uma experiência imersiva nessa propriedade totalmente restaurada, que faz você se sentir no início dos anos de 1900, época em que viajantes de toda parte visitavam Havana por considerá-la uma das cidades mais luxuosas e modernas do mundo.

“A propriedade é realmente uma preciosidade escondida, devidamente restaurada e que traz consigo as características do início dos anos de 1990”, disse Mohamad Fawzi, Diretor geral do Blue Diamond Resorts Cuba. “A iniciativa demonstra nosso compromisso com a região, onde continuamos crescendo e expandindo as atividades comerciais desse destino inestimável. O Mystique Regis Habana by Royalton é uma parada obrigatória para qualquer viajante que deseja viver uma experiência única, que vai muito além do comum”, acrescentou ele.

Com uma decoração rica em detalhes, esse autêntico e moderno hotel boutique do Grupo de Turismo Gaviota oferece dois restaurantes, um rooftop bar, uma cafeteria e um lobby bar com autêntica mixologia cubana. Essas instalações não são nada em comparação com a beleza clássica dos quartos, únicos e com comodidades de primeira classe, como banheiras, cafeteiras e frigobares, o que contrasta com seu elegante estilo clássico, que inclui uma chapeleira exposta em cada quarto. O último andar dessa propriedade deslumbrante oferece quartos com varandas para que os hóspedes possam aproveitar o café da manhã, servido no quarto, enquanto apreciam uma vista fascinante da cidade.

O Mystique by Royalton é um resort boutique contemporâneo e, ao mesmo tempo, clássico e sofisticado. Com fortes influências de alguns dos destinos mais deslumbrantes do mundo, está pronto para atrair viajantes de luxo que buscam explorar uma cultura única e vibrante, e proporcionar vistas arrebatadoras de todos os ângulos. O Mystique Regis Habana by Royalton não é uma exceção em nosso portfólio, ele também se revela a escolha perfeita para hóspedes exigentes que procuram o melhor que Havana tem a oferecer e uma fuga perfeita do lugar comum.

Para reservas ou obter mais informações, acesse www.mystiqueresorts.com .

Sobre Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts abrange mais de 45 propriedades e possui mais de 18.000 quartos em oito países diferentes, localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas hoteleiras incluem os premiados All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , onde Todos são família. Quer os hóspedes sejam amigos, pais, filhos, casais, convidados de casamentos, em viagens corporativas e de incentivo, ou viajantes individuais, todos se sentem em família nessas instalações, que oferecem serviços personalizados e amenidades, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e Sports Event Guarantee™. Para fortalecer relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência, exclusiva para adultos, com refeições únicas e acomodações ideais para melhorar a convivência entre hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts é uma opção de festa all-inclusive vibrante e efervescente, exclusiva para adultos aproveitarem o inesperado. O Mystique by Royalton é Muito além do comum, oferecendo aos seus visitantes a oportunidade de se conectarem com o ambiente ao seu redor, em resorts boutique com boas energias e beleza sem fim. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece aos hóspedes, acima de 21 anos de idade, férias Au Naturel, exclusivas e all-inclusive, junto a uma costa isolada que garante maior privacidade. O Memories Resorts & Spa é igualmente perfeito se você estiver planejando férias em família, viajando com amigos ou simplesmente relaxando em casal. Já o Starfish Resorts oferece ambientes deslumbrantes de tirar o fôlego, além de proporcionar o contato com outra cultura e seus legados inestimáveis. O Planet Hollywood Beach Resorts convida seus hóspedes a desfrutar de férias como uma celebridade através da opção Vacation Like A Star™, uma experiência envolvente e interativa, com itens famosos no universo da cultura pop, presentes em filmes, esportes e músicas icônicas. Já a opção Planet Hollywood Adult Scene , exclusiva para adultos, transformará suas férias em motivo de fascínio e atenção, com glamour e exclusividade.

Para saber mais sobre Blue Diamond Resorts, acesse: www.bluediamondresorts.com/