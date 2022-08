Tecan erzielt im ersten Halbjahr ein starkes finanzielles Ergebnis und erhöht die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022

English German

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2022 – Highlights



Umsatz von CHF 584 . 0 Mio. ( H1 2021: CHF 454 . 0 Mio. ) Wachstum von +28 . 6% in Schweizer Franken bzw. +29 . 0% in L okal w ährungen Starkes organisches Wachstum der Nicht-C ovid -Umsätze, geschätzt im mittleren Zehnerprozentbereich , trug dazu bei, den erheblichen Rückgang der C ovid -bezogenen Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum weitgehend auszugleichen Organischer Umsatz r ückgang von nur -4.3% in Lokalwährungen, dies bei hoher Vergleichsbasis aus der Vorjahresperiode , in der ein Covid-gestütztes Umsatzwachstum von +47. 5% verzeichnet wurde Geschäftssegment Life Sciences Business erzielte ein organisches Wachstum von +4 . 3% in Lokalwährungen , basierend auf einer starken globalen Nachfrage nach Automatisierungslösungen



Mit +34 . 2% in Lokalwährungen stieg der Auftragseingang stärker als der Umsatz auf CHF 600 . 5 Mio. (H1 2021: CHF 449 . 6 Mio.) Organisches Wachstum des Auftragseingangs von +2 . 4% in L okal w ährungen ; starker Auftragseingang, der im Vorjahreszeitraum durch C ovid -bezogene Aufträge erzielt wurde, ist mehr als kompensiert

Bereinigte s EBITDA von CHF 119 . 1 Mio. (H1 2021: CHF 115 . 0 Mio. ) Bereinigte EBITDA-Marge von 20 . 4% , ohne Paramit von 22 . 1% (H1 2021: 25 . 3%)

Bereinigter Reingewinn von CHF 80 . 6 Mio. ( H1 2021: CHF 84 . 3 Mio. ) Bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 6.34 ( H1 2021: CHF 7.03 )

Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr angehoben, wird nun im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich in Lokalwährungen erwartet

Operative Leistungen in der ersten Jahreshälfte 2022

Signifikante Fortschritte bei der Integration der 2021 übernommenen Paramit Corporation , einschliesslich Verlegung der Tecan-Komponentenfertigung an die Paramit-Standorte

S tabilen Betrieb aufrechterhalten , Herausforderungen in der Lieferkette und im Frachtverkehr erfolgreich bewältigt A utomatisierte Genomik-Portfolios in beiden Geschäfts segmenten erweitert I nnovative Lösungen im Einstiegs- und mittleren S egment für die Library- Preparation für das Next - Generation - Sequencing (NGS) im Life Sciences Business eingeführt K ommerzielle Lieferung eine r neuartigen Genomik-Plattform im Partnering Business gestartet

Einführung neuer Reagenzienkits für Massenspektrometrie - und Genomanwendungen Weitere ntwicklungen im Nachhaltigkeits bereich Tecan erneut offiziell als Great Place to Work ® zertifiziert Beitritt zur « Science Based Targets »- Initiative ( SBTi ) zur Verringerung der Treibhausgasemissionen im Einklang mit der Klimawissenschaft









Männedorf, Schweiz, 17. August 2022 -– Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) erzielte im ersten Halbjahr eine starke finanzielle Leistung und erhöht die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Die Mitarbeitenden und Partner von Tecan auf der ganzen Welt haben es möglich gemacht, dass wir in der ersten Hälfte dieses Jahres erneut starke finanzielle Ergebnisse erzielen konnten. Besonders erfreulich ist das starke zweistellige Wachstum bei Anwendungen, die nicht im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie stehen. Es übertrifft unsere früheren Erwartungen, dass wir in unserem Geschäftssegment Life Sciences Business bereits im ersten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum erwirtschaften konnten, trotz der ausserordentlich hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum. Diese Leistung basiert auf der hohen Nachfrage nach unseren Automatisierungslösungen in allen wichtigen Regionen, und diese Entwicklung gilt für mehrere Kundensegmente und Endanwendungen. Das Partnering Business verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum bei unseren Cavro-Komponenten und erlebte eine verstärkte Nachfrage nach Routine-Diagnostikanwendungen, die nicht Covid betreffen. Die Integration von Paramit schreitet gut voran und das neu konsolidierte Geschäft verzeichnete ein solides Umsatzwachstum im Rahmen unserer Erwartungen. Aufgrund dieser positiven Geschäftsentwicklung und der Dynamik in den ersten sechs Monaten heben wir unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 an.»

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2022

Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr 2022 um 34.2% in Lokalwährungen bzw. 33.6% in Schweizer Franken auf CHF 600.5 Mio. (H1 2021: CHF 449.6 Mio.). Auf organischer Basis, d.h. ohne die akquirierte Paramit, konnte der Auftragseingang um 2.4% in Lokalwährungen zulegen, obwohl in der Vorjahresperiode ein bedeutender Auftragseingang mit Covid-Bezug erzielt worden war.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 29.0% in Lokalwährungen bzw. 28.6% in Schweizer Franken auf CHF 584.0 Mio. (H1 2021: CHF 454.0 Mio.), wobei Paramit einen Umsatz von CHF 151.0 Mio. beisteuerte. Auf organischer Basis sank der Umsatz nur um 4.6% in Schweizer Franken bzw. 4.3% in Lokalwährungen, dies bei einer hohen Vergleichsbasis aus der Vorjahresperiode, in welcher der Umsatz um 47.5% in Lokalwährungen gestiegen war. In der ersten Jahreshälfte 2022 trug das starke organische Wachstum der nicht-Covid-bezogenen Umsätze, das schätzungsweise im mittleren Zehnerprozentbereich erfolgte, dazu bei, den erheblichen Rückgang der Covid-bezogenen Umsätze weitgehend auszugleichen. Die geschätzten Covid-bezogenen Umsätze im ersten Halbjahr 2022 beliefen sich auf rund CHF 50 Mio. Diese Umsätze stammten hauptsächlich aus Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen, umfassten aber auch eine grössere Lieferung von kundenspezifischen Hochdurchsatzsystemen, die bereits im ersten Halbjahr 2021 bestellt worden waren. Die organische Umsatzentwicklung wurde von der starken Nachfrage nach Automatisierungslösungen für Nicht-Covid-Anwendungen getragen; sie wurde zudem von der Erfüllung der Aufträge aus dem hohen Bestand des Vorjahres unterstützt. Das Gesamtumsatzwachstum profitierte auch von deutlichen Preiserhöhungen bei Produkten und Dienstleistungen sowie von der vertraglichen Weitergabe höherer Materialkosten bei Paramit.

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen; EBITDA) stieg um 3.8% auf CHF 119.1 Mio. (H1 2021: CHF 114.7 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 20.4% des Umsatzes. Ohne Paramit erreichte sie 22.1% des Umsatzes (H1 2021: 25.3%), wobei der geringere organische Umsatz, eine nach Covid wieder normalisierte Betriebskostenbasis sowie höhere Material- und Frachtkosten die Hauptfaktoren für den erwarteten Rückgang waren.

Trotz der erheblichen inflationären Auswirkungen erreichte die Bruttogewinnmarge ohne Paramit 49.0% des Umsatzes und lag somit nur leicht unter dem Vorjahreszeitraum (H1 2021: 49.4%).

Der bereinigte Reingewinn1 belief sich auf CHF 80.6 Mio. (H1 2021: CHF 84.3 Mio.), während der bereinigte Gewinn pro Aktie1 CHF 6.34 erreichte (H1 2021: CHF 7.03). Der ausgewiesene Reingewinn für das erste Halbjahr 2022 betrug CHF 65.7 Mio. (H1 2021: CHF 82.6 Mio.). Darin enthalten sind integrationsbedingte Kosten im Zusammenhang mit der Paramit-Akquisition (CHF 3.3 Mio.) sowie die kumulierten Abschreibungen auf den erworbenen immateriellen Vermögenswerten (CHF 13.0 Mio.).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erreichte im ersten Halbjahr 2022 CHF 70.3 Mio. (H1 2021: CHF 111.4 Mio.). Erhöhte Lagerbestände und Sicherheitsbestände zur Gewährleistung der Lieferfähigkeit in Zeiten knapper Materialversorgung sowie höhere Ertragssteuerzahlungen wirkten sich negativ auf diese Kenngrösse aus. Nach einer kurzen Phase der Nettoverschuldung zur teilweisen Refinanzierung der Paramit-Akquisition hat Tecan die Nettoliquidität mit CHF 3.2 Mio. bereits wiederhergestellt (flüssige Mittel plus kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der ausstehenden Anleihe).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business stieg im ersten Halbjahr 2022 um 3.5% auf CHF 259.1 Mio. (H1 2021: CHF 250.4 Mio.) und lag in Lokalwährungen 4.3% über dem Vorjahreszeitraum. In diesem war der Umsatz in Lokalwährungen um 49.5% gestiegen, was eine hohe Vergleichsbasis ergab. Das Umsatzwachstum bei Produkten für nicht-Covid-bezogene Anwendungen wird im hohen Zehnerprozentbereich in Lokalwährungen geschätzt. Es wurde durch die starke Nachfrage nach nicht-Covid-bezogenen Liquid-Handling- und Detektionsinstrumenten sowie durch Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien getrieben.

Der Auftragseingang im Life Sciences Business lag ebenfalls über dem Vorjahreszeitraum und überstieg den ausgewiesenen Segmentumsatz im ersten Halbjahr, was zu einem weiteren Anstieg des Auftragsbestandes führte.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) erreichte CHF 53.2 Mio. (H1 2021: CHF 63.1 Mio.). Die Betriebsrendite belief sich auf 19.5% des Umsatzes (H1 2021: 22.8%). Nach einer Periode starken Wachstums waren erhebliche Investitionen in die Vertriebs- und Serviceorganisation erforderlich, um die grössere installierte Basis von Instrumenten zu unterstützen; dies führte wieder zu einer normalisierten Betriebskostenbasis. Demgegenüber stieg die Bruttogewinnmarge dank nachhaltiger Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich an.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 324.9 Mio. (H1 2021: CHF 203.7 Mio.), was einem Anstieg von 59.5% in Schweizer Franken und 59.0% in Lokalwährungen entspricht. Wie erwartet war der Covid-Effekt im Partnering Business aufgrund deutlich geringerer Covid-bezogener Umsätze im Berichtszeitraum stärker ausgeprägt, was zu einem organischen Umsatzrückgang von 14.6% in Schweizer Franken und 14.9% in Lokalwährungen führte. Die Nachfrage nach OEM-Komponenten war hingegen sehr stark. Auch die Verkäufe an Kunden in anderen Bereichen der In-vitro-Diagnostik, die während der Pandemie negativ betroffen gewesen waren, zeigten wieder eine positive Dynamik. Das Umsatzwachstum dieser Produkte in nicht-Covid-bezogenen Anwendungen wird auf einen hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen geschätzt. Paramit verzeichnete in der ersten Jahreshälfte ebenfalls eine gute Umsatzentwicklung, obwohl das Unternehmen unter Problemen in der Lieferkette litt. Das Umsatzwachstum von Paramit lag im mittleren Zehnerprozentbereich, wenn man die vertragliche Weitergabe höherer Materialkosten einbezieht, und im mittleren einstelligen Prozentbereich, wenn man diesen Effekt ausschliesst.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) belief sich auf CHF 35.5 Mio. (H1 2021: CHF 49.2 Mio.), während die Betriebsrendite 10.9% des Umsatzes erreichte (H1 2021: 24.0%). Die Integrationskosten und Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Akquisition von Paramit wurden für die Tecan Group im Segment Partnering Business verbucht; sie hatten einen erheblichen Einfluss auf das ausgewiesene Betriebsergebnis des Segments. Weitere Faktoren waren die Konsolidierung von Paramit mit geringerer Betriebsrendite und tiefere organische Volumen mit entsprechenden negativen Skaleneffekten. Zudem wurden höhere Materialkosten ohne Marge vertraglich weitergegeben. Gleichzeitig konnten die negativen Effekte erwartungsgemäss nicht durch Preiserhöhungen kompensiert werden, da Preisanpassungen für das Instrumentengeschäft vertraglich geregelt sind und erst zum Ende des Kalenderjahres wirksam werden.

Zusätzliche Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa stieg der Umsatz von Tecan im ersten Halbjahr 2022 um 8.4% in Schweizer Franken und um 11.8% in Lokalwährungen. Die organische Umsatzentwicklung wurde durch einen pandemiebedingten Nachfrageschub im Vorjahreszeitraum erheblich beeinträchtigt, so dass der organische Umsatz im Berichtszeitraum um 13.6% in Schweizer Franken und 10.9% in Lokalwährungen zurückging. Auf dieser hohen Vergleichsbasis lag der Umsatz im Life Sciences Business in Lokalwährungen um 10.5% unter dem Vorjahreswert, im Partnering Business sank er organisch um 11.4% in Lokalwährungen.

In Nordamerika wuchs der Umsatz um 47.2% in Schweizer Franken und um 43.4% in Lokalwährungen. Ähnlich wie in Europa wurde die organische Umsatzentwicklung in Nordamerika durch die Covid-bedingt hohe Vergleichsbasis beeinträchtigt, was zu einem Umsatzrückgang von 5.7% in Schweizer Franken bzw. 8.2% in Lokalwährungen führte. Aufgrund der aussergewöhnlich hohen Vergleichsbasis sank der organische Umsatz des Geschäftssegments Partnering Business um 29.8% in Lokalwährungen. Das Geschäftssegment Life Sciences Business hingegen verzeichnete einen Umsatzanstieg von 9.3% in Lokalwährungen. Dieser ist auf die starke Nachfrage nach nicht-Covid-bezogenen Instrumenten zurückzuführen; sie vermochte die hohen Covid-bezogenen Umsätze im ersten Halbjahr 2021 mehr als zu kompensieren.

In Asien erzielte Tecan eine Umsatzsteigerung von 24.4% in Schweizer Franken und 26.4% in Lokalwährungen. Auf organischer Basis wuchs der Umsatz um 15.9% in Schweizer Franken bzw. um 17.8% in Lokalwährungen. Dabei war die organische Umsatzentwicklung in Japan erneut besonders stark, aber auch in China kehrte der Umsatz zu einem soliden Wachstum zurück. Die organische Umsatzentwicklung wurde von beiden Geschäftssegmenten getragen, wobei das Life Sciences Business ein Wachstum von 25.5% in Lokalwährungen verzeichnete, während das Partnering Business um 11.4% in Lokalwährungen wuchs.

Operative Leistungen in der ersten Jahreshälfte 2022

Tecan erzielte bedeutende Fortschritte bei der Integration der Paramit Corporation, einer Akquisition, die am 2. August 2021 erfolgreich abgeschlossen worden war. Die gemeinsame Kultur und die gemeinsamen Werte der beiden Unternehmen haben sich als starke Basis für die laufende Integration der Teams erwiesen, und die sich ergänzenden Kompetenzen in Betrieb und Entwicklung haben bereits ihre Attraktivität für neue Kunden bewiesen. In der ersten Jahreshälfte hat Tecan zudem damit begonnen, seinen US-Standort für Cavro-Komponenten von San Jose, Kalifornien, in das nur 30 Minuten entfernte Paramit-Werk in Morgan Hill zu verlegen. Die zusätzliche Verlagerung der Produktion bestimmter Produkte von San Jose in das Paramit-Werk in Penang, Malaysia, kam ebenfalls gut voran; der Beginn der Serienproduktion ist noch vor Jahresende geplant. Diese Erweiterung der Produktionskapazitäten für die Cavro-OEM-Komponenten von Tecan wird es ermöglichen, auch in Zukunft die hohe und wachsende Nachfrage nach diesen Produkten zu befriedigen.

Schwerpunkte im Jahr 2022 sind die Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs sowie die Bewältigung von Herausforderungen in der Lieferkette und im Frachtverkehr in Zeiten anhaltender Unsicherheit. In der ersten Jahreshälfte haben die globalen Produktions- und Betriebsteams von Tecan den unterbrechungsfreien Support für die Kunden weiterhin erfolgreich sichergestellt. Mit verschiedenen betrieblichen Massnahmen konnten sie die Verfügbarkeit von Frachtraum und bestimmten Materialien gewährleisten, obwohl es erhöhte Unsicherheit im Nachfragemix gab.

Im ersten Halbjahr 2022 baute Tecan das automatisierte Genomik-Portfolio in beiden Geschäftssegmenten weiter aus. Dazu gehörte im Geschäftssegment Life Sciences Business die Einführung innovativer Lösungen im Einstiegs- und mittleren Segment für die Library-Preparation für das Next-Generation-Sequencing (NGS), MagicPrep NGS und DreamPrep™ NGS Compact. MagicPrep NGS ist ein automatisiertes Benchtop-System für die Library-Preparation, das zeitaufwändige und fehleranfällige Verfahren in einen einfachen, robusten Arbeitsprozess verwandelt. Das MagicPrep NGS-System führt eine echte load-and-go DNA-Seq- und mRNA-Seq-Library-Preparation durch. Mit bewährter Liquid-Handling-Technologie, All-Inclusive-Reagenzien-Kits und einer intuitiven Benutzeroberfläche ist ein Lauf für das MagicPrep NGS in nur 10 Minuten eingerichtet.

Der DreamPrep NGS Compact erweitert die bewährte DreamPrep-Familie. Diese Benchtop-Lösung verfügt über eine optimierte Konfiguration für die Durchführung nahezu aller NGS-Protokolle. Im Vergleich zum grösseren DreamPrep NGS passt es mit seiner kleineren Grundfläche in jedes Labor und ist die ideale Lösung für einen geringen bis mittleren Durchsatz.

In der ersten Jahreshälfte begann Tecan zudem mit der kommerziellen Lieferung einer neuartigen Genomik-Plattform, welche die Automatisierungstechnologie des Unternehmens nutzt, an einen Kunden im Partnering Business.

Tecan stellte verschiedene neue Reagenzien-Kits für Massenspektrometrie- und Genomik-Anwendungen vor. Dazu gehört ein Steroid Panel LC-MS-Kit zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung von 18 verschiedenen und klinisch relevanten Steroiden mit nur einem Extraktionsverfahren. In Kombination mit dem Instrument Resolvex® A200 ist dies die erste CE-IVDD-Lösung ihrer Art, die Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Automatisierungssysteme von Tecan kombiniert, um den Engpass der mühsamen manuellen Probenvorbereitung zu beseitigen.

Die Einführung der wichtigsten Reagenzien für genomische Anwendungen erfolgte im Einklang mit der Einführung des MagicPrep NGS-Systems. Alle Reagenzien und Verbrauchsmaterialien werden voraliquotiert in einem einzigen Kit geliefert. Jedes Kit enthält alle Verbrauchsmaterialien, die für einen Lauf erforderlich sind, einschliesslich Mastermixen, Puffern, Beads, Adaptern, Röhrchen und Spitzen, die für die Vorbereitung von DNA- oder mRNA-Bibliotheken vorverpackt sind.

Im ersten Halbjahr 2022 hat Tecan die umfassenden Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter ausgebaut. Zu Beginn des Jahres unterzeichnete das Unternehmen den Beitritt zur Science Based Targets Initiative (SBTi), um die Treibhausgasemissionen im Einklang mit der Klimawissenschaft zu reduzieren.

Im Juni wurde Tecan erneut offiziell als Great Place to Work® zertifiziert. Die Zertifizierung folgt auf unabhängige Mitarbeiterbefragungen des Trust Index™ des internationalen Forschungs- und Beratungsunternehmens Great Place to Work®, die ein klares und genaues Bild der Arbeitsplatzkultur vermitteln. Die neue Zertifizierung basiert auf der zweiten Umfrage aus dem Jahr 2021, die sowohl höhere Teilnahmequoten als auch einen noch besseren «Trust Index»-Wert im Vergleich zur ersten Umfrage aus dem Jahr 2020 ergab.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 bietet einen umfassenden Überblick über das Nachhaltigkeitsprogramm von Tecan und wurde im März auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs und der Dynamik in den ersten sechs Monaten 2022 sowie des anhaltend hohen Auftragsbestands und der erwarteten Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte hat Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben.

Tecan prognostiziert nun für das Gesamtjahr 2022 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich in Lokalwährungen (bisher «mittlerer Zehnerprozentbereich»).

Tecan rechnet weiterhin mit einer bereinigten EBITDA-Marge, ohne akquisitions- und integrationsbedingte Kosten, von rund 20% des Umsatzes. Die bestätigte Rentabilitätserwartung gleicht nun auch die höhere Verwässerung aus, die durch die vertragliche Weitergabe gestiegener Materialkosten ohne Marge bewirkt wird.

Die integrations- und akquisitionsbedingten Kosten werden für das Jahr 2022 in einem niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken erwartet (bisher «mittlerer zweistelliger Millionenbetrag»), die kumulierten Abschreibungen auf alle erworbenen immateriellen Vermögenswerte wie bereits kommuniziert, voraussichtlich im Bereich von CHF 20 bis 25 Mio.

Die Wechselkursprognose für das Gesamtjahr wurde aktualisiert, um die durchschnittlichen Wechselkurse des ersten Halbjahres 2022 widerzuspiegeln: ein US-Dollar entspricht CHF 0.94 (vorher CHF 0.92) und ein Euro entspricht CHF 1.03 (vorher CHF 1.08).

In der Prognose 2022 sind weder mögliche Übernahmen im Laufe des Jahres noch unvorhergesehene Ereignisse berücksichtigt.

1 Bei der Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro Aktie wurden integrationsbedingte Kosten (+CHF 3.3 Mio.), einmalige Pensionsplaneffekte (+CHF 1.5 Mio.) sowie die kumulierten Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte (+CHF 13.0 Mio.) ausgeschlossen, und die beiden genannten Kenngrössen wurden mit dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 16.4% berechnet.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2021 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 947 Mio. (USD 1'041 Mio.; EUR 877 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

