Alation en position de leader du marché des catalogues de données dans l'évaluation 2022 des fournisseurs d'IDC MarketScape

REDWOOD CITY, Californie, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc ., le leader des solutions de veille des données d'entreprise , a été nommé leader dans l'évaluation 2022 des fournisseurs de logiciel de catalogue de données international d'IDC MarketScape (IDC #US48395622, août 2022) pour le deuxième rapport consécutif . Selon le rapport, « Alation a permis d'ouvrir l'ère moderne du catalogue de données et reste l'un des rares fournisseurs pure-play de veille des données . »



« Il est essentiel pour les organisations d'aujourd'hui de bâtir une culture axée sur les données, d'améliorer la gouvernance des données et d'accélérer l'analyse et la prise de décision fiable », a déclaré Stewart Bond, vice-président de la recherche en solutions d'intégration et de veille de données chez IDC. « Alation a construit un catalogue de données à l'échelle de l'entreprise qui répond à ces besoins pour les organisations de toutes tailles, y compris les entreprises du Global 2000. »

Selon l'IDC MarketScape Alation possède les atouts suivants :

Présence sur le marché : Alation a été mise en œuvre dans 32 pays et occupe une position élevée dans la part des revenus estimés par IDC sur le sous-marché de la gestion des métadonnées du marché des logiciels d'intégration et de veille des données, tel que rapporté dansParts de marché mondiales des logiciels d'intégration et de veille, 2021 : croissance accélérée dans un monde où le numérique occupe une position de premier plan (IDC n° US47920522 , juin 2022).

Connectivité large et approfondie : Alation prend en charge plus de 80 connecteurs prêts à l'emploi et un cadre API ouvert pour automatiser l'ingestion de métadonnées, de lignées, d'échantillons et de requêtes.

Alation prend en charge plus de 80 connecteurs prêts à l'emploi et un cadre API ouvert pour automatiser l'ingestion de métadonnées, de lignées, d'échantillons et de requêtes. Collecte et analyse de métadonnées comportementales : Alation a inventé le terme « intelligence comportementale » pour définir ce qu'elle récupère à partir des journaux des requêtes de base de données, en appliquant l'analyse à l'intelligence de surface concernant les personnes et les appareils qui accèdent aux données, le moment et la fréquence et la périodicité des heuristiques concernant les colonnes, les filtres et les ajouts utilisés. Cette intelligence permet de comprendre comment les données sont utilisées dans l'entreprise, fournit une navigation guidée dans la création de requêtes et la gouvernance active, et peut être utilisée pour des décisions opérationnelles telles que où concentrer les efforts de gestion des données et appliquer des politiques et des règles pour la protection des données et où et quand archiver les données.



« Nous sommes ravis d'être nommés pour la deuxième fois sur le marché des logiciels de catalogue de données par IDC MarketScape en 2022 », a déclaré Raj Gossain , directeur des produits. « En tant que pionniers du marché des catalogues de données utilisé par 25 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, nous comprenons la puissance de la veille des données et son importance dans la création d'une culture des données au sein d'une entreprise. Alors que nous continuons à nous développer dans ce secteur passionnant et en pleine croissance, nous sommes impatients de travailler avec des entreprises de toutes tailles, de la taille moyenne à celles figurant au classement de Forbes Global 2000 et au-delà, pour transformer leurs solutions d'analyse et d'IA/ML par le biais de l'intelligence comportementale. »

Comme indiqué dans les parts du marché mondial des logiciels d'intégration et de veille des données, 2021 : croissance accélérée dans un monde « Digital-First » (IDC # US47920522 , juin 2022), le marché mondial des logiciels d'intégration et de veille des données, 2021 a augmenté de 10,4 % au cours de l'année écoulée, atteignant une valeur totale de 7,8 milliards de dollars. Le rapport souligne qu'un monde « Digital-First » est en train d'émerger et que pour être digital-first, les organisations doivent donner la priorité aux données. Selon IDC, le logiciel de veille des données aide les organisations à exploiter la puissance de leurs données pour améliorer la confiance, partager les données plus efficacement et prendre de meilleures décisions basées sur les données. Selon Stewart Bond, Vice-président l'étude des solutions d'intégration de veille des données chez IDC, « la croissance du marché des logiciels d'intégration et de veille des données continue d'être stimulée par la nécessité d'activer l'Intelligence sur les données pour acquérir le contrôle de l'environnement de données moderne et aider les organisations à rivaliser dans un monde axé sur le numérique. »

Le rapport IDC MarketScape définit le marché des logiciels de catalogue de données comme un sous-marché du marché des logiciels de veille des données. Les fournisseurs inclus dans ce rapport devraient proposer une solution qui capture l'intelligence sur de multiples sources et dépôts de données disparates, soit en tant que capacité autonome ou de base au sein d'une plateforme de veille des données et qui est utilisée dans plusieurs régions du monde. De plus amples informations sur la manière dont IDC définit la veille des données sont disponibles ici .

En savoir plus :

Consultez un extrait de l'évaluation ici .



À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour donner un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs informatiques et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises et fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site alation.com .