Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 17.8.2022 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–31.6.2022: Marimekon liikevaihto kasvoi ja tulos parani vuoden 2022 toisella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 38,0 miljoonaa euroa (32,7). Liikevaihtoa nosti erityisesti vähittäismyynnin kasvu Suomessa mutta myös kansainvälisesti.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 25 prosenttia ja kansainvälinen myynti nousi 5 prosenttia. Kansainvälisen myynnin kasvuvauhtiin vaikutti kuitenkin negatiivisesti tukkumyynnin toimitusten painottuminen vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla. Koko vuodelta 2022 kansainvälisen liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi.

Liikevoitto nousi 5,7 miljoonaan euroon (4,9). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 17 prosenttia ja oli 5,7 miljoonaa euroa (4,9) eli 15,0 prosenttia liikevaihdosta (14,9).

Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 74,0 miljoonaa euroa (61,8). Liikevaihto Suomessa kasvoi 26 prosenttia ja kansainvälinen myynti nousi 13 prosenttia.

Erityisesti vähittäis- ja tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa mutta myös kansainvälisen myynnin kasvu nostivat liikevaihtoa.

Liikevoitto parani 12,3 miljoonaan euroon (10,5). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 17 prosenttia ja oli 12,3 miljoonaa euroa (10,5) eli 16,6 prosenttia liikevaihdosta (17,0).

Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2022

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2022 kasvavan edellisvuodesta (2021: 152,2 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 17–20 prosenttia (2021: 20,5 prosenttia). Vuoden 2022 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti globaalit toimitusketjujen häiriöt, kaikkialla kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset sekä kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

4–6/

2022 4–6/

2021 Muutos,

% 1–6/

2022 1–6/

2021 Muutos,

% 1–12/

2021 Liikevaihto 38,0 32,7 16 74,0 61,8 20 152,2 Kansainvälinen myynti 15,0 14,3 5 32,5 28,9 13 59,9 osuus liikevaihdosta, % 39 44 44 47 39 Käyttökate (EBITDA) * 8,1 7,8 4 17,3 16,5 5 43,1 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) * 8,1 7,8 4 17,3 16,5 5 43,1 Liikevoitto * 5,7 4,9 17 12,3 10,5 17 31,2 Liikevoittomarginaali, % * 15,0 14,9 16,6 17,0 20,5 Vertailukelpoinen liikevoitto * 5,7 4,9 17 12,3 10,5 17 31,2 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % * 15,0 14,9 16,6 17,0 20,5 Kauden tulos * 4,8 3,6 31 9,8 8,1 22 24,4 Tulos/osake, euroa *, ** 0,12 0,09 31 0,24 0,20 22 0,60 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa *, ** 0,12 0,09 31 0,24 0,20 22 0,60 Liiketoiminnan rahavirta * 4,4 7,0 -36 1,4 8,4 -84 35,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * 42,3 30,5 33,0 Omavaraisuusaste, % * 44,6 48,3 53,3 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) 0,29 -0,08 -0,64 Bruttoinvestoinnit * 0,1 -0,3 0,3 0,1 0,2 Henkilöstö kauden lopussa 460 400 15 409 joista Suomen ulkopuolella 73 71 3 69 Brändimyynti 1 101,8 74,7 36 190,1 142,1 34 375,6 josta Suomen ulkopuolella 72,2 49,9 45 134,0 96,7 39 247,6 kansainvälisen myynnin osuus, % 71 67 70 68 66 Myymälöiden lukumäärä 149 154 -3 152



* Vertailukauden vuosineljännesten luvut on oikaistu, kun IFRS-tulkintakomitean antaman agendapäätöksen seurauksena laadintaperiaate muuttui vuonna 2021. Tehtyjen oikaisujen seurauksena bruttoinvestoinnit olivat vuoden 2021 toisella neljänneksellä negatiiviset. Lisätiedot on esitetty tämän puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteissa.

** Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu ja vertailukauden luvut on oikaistu osakkeiden uuden kokonaismäärän mukaan maksuttoman osakeannin (ns. split) jälkeen 12.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.



Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden.

1Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Brändimyyntikertoimia on tarkennettu vuoden 2021 alusta ja vertailuvuoden luvut on päivitetty samoilla tarkennetuilla kertoimilla. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Myös tuloksemme parani selvästi.

Marimekon liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme nousi 16 prosenttia ja oli 38,0 miljoonaa euroa (32,7), kun erityisesti vähittäismyynti Suomessa mutta myös kansainvälisesti kehittyi hyvin. Yhteensä monikanavainen vähittäismyyntimme kasvoi 37 prosenttia. Huhti-kesäkuussa liikevaihto Suomessa kasvoi 25 prosenttia ja kansainvälinen myynti nousi 5 prosenttia. Kansainvälisen myynnin kasvuvauhtiin vaikutti kuitenkin negatiivisesti tukkumyynnin toimitusten painottuminen vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla. Koko vuodelta 2022 odotamme kansainvälisen liikevaihdon kasvavan selvästi.

Huhti-kesäkuussa tulostamme vahvisti erityisesti myynnin kasvu, ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 5,7 miljoonaan euroon (4,9) ollen 15,0 prosenttia liikevaihdosta (14,9). Jatkoimme katsauskaudella panostuksiamme pitkän aikavälin kansainvälisen kasvun edellytyksiin, mikä näkyi esimerkiksi kohonneina markkinointi- ja henkilöstökuluina. Kasvupanostusten lisäksi kulujamme vuonna 2022 kasvattavat yleisesti nousseiden materiaali- ja logistiikkakustannuksien ohella erilaiset globaalit toimitusketjujen häiriöt. Epävarmuudet toimintaympäristössä ja maailmantaloudessa, yleinen kustannusinflaatio sekä korkojen nousu voivat vaikuttaa loppuvuonna heikentävästi myös kuluttajien ostovoimaan ja -käyttäytymiseen joillakin markkina-alueillamme. Me Marimekossa työskentelemme aktiivisesti monin eri tavoin vähentääksemme toimitusketjujen häiriöiden ja nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia. Uskomme, että koko ajan globaalisti lisääntyvä kiinnostus brändiimme, entistä laajempaa asiakaskuntaa puhuttelevat mallistomme sekä jatkuvasti vahvistuva monikanavainen asiakaskokemuksemme erilaisine innostavine tapahtumineen verkossa ja myymälöissä tarjoavat meille erinomaiset lähtökohdat kasvattaa myyntiämme myös haastavammassa markkinatilanteessa.

Tammi-kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 20 prosenttia ja oli 74,0 miljoonaa euroa (61,8). Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäisellä vuosipuoliskolla parani 12,3 miljoonaan euroon (10,5) ja oli 16,6 prosenttia liikevaihdosta (17,0).

Huhtikuun alussa Marimekko ja IKEA kertoivat pohjoismaisen saunakulttuurin innoittamasta brändiyhteistyöstään. Maaliskuussa 2023 useimmissa IKEA-myymälöissä maailmanlaajuisesti lanseerattavassa rajoitetun ajan saatavilla olevassa mallistossa Marimekon kuvio-osaaminen kohtaa IKEA-asiantuntemuksen kodin sisustamisessa. Yhteistyön julkistus herätti ihastusta myös Milanon design-viikolla. Lisäksi kesäkuussa toimme markkinoille yhteistyömalliston modernin luksusbrändi Mansur Gavrielin kanssa. Leikkisässä kesämallistossa Mansur Gavrielin laadukas muotoilu ja ikonisimmat laukkumallit yhdistyvät kahteen Maija Isolan ja Annika Rimalan 1960-luvulla suunnittelemaan rohkeaan Marimekko-kuvioon. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa julkistimme neljännen rajoitetun ajan saatavilla olevan globaalin yhteistyömalliston maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluvan adidaksen kanssa. Erilaiset brändiyhteistyöt ovat tärkeä keino kasvattaa entisestään Marimekon kansainvälistä tunnettuutta, mikä tukee kasvustrategiaamme.

Marimekko-myymälöiden verkosto vahvistui toisella vuosineljänneksellä: toukokuussa avattiin kaksi uutta Marimekko-myymälää Kiinassa ja kesäkuussa yksi Hongkongissa. Uskomme, että digitalisoituvassa maailmassa fyysisillä myymälöillä on edelleen tärkeä rooli kuluttajia inspiroivina ja kokemuksellisina kohtaamispaikkoina, joiden keskiössä on henkilökohtainen palvelu. Thaimaassa puolestaan avattiin kesäkuussa Marimekko pop-up -kahvila Bangkokissa sijaitsevan myymälän yhteyteen. Luovat vähittäiskauppakonseptit ovat tärkeä osa monikanavaista asiakaskokemusta: ne tarjoavat entistäkin kokonaisvaltaisemman Marimekko-lifestyle-kokemuksen, tutustuttavat yhä uusia asiakkaita brändiimme ja samalla syventävät asiakasuskollisuutta.

Toukokuussa järjestimme koronapandemiasta johtuneen kahden vuoden tauon jälkeen Helsingissä perinteisen, kaikille avoimen Esplanadin muotinäytöksen ja ensimmäistä kertaa siihen liittyviä tapahtumia eri puolella kaupunkia. Kolmekymmentä vuotta sitten syntynyt perinne on näkyvä osoitus Marimekolle tärkeistä arvoista, yhteisöllisyydestä, tasa-arvosta ja mukaan ottamisesta. Arvomaailmastamme kertoo myös Helsinki Pride 2022 -tapahtuman pääyhteistyökumppanuus ja siihen liittyvät tapahtumat kesäkuussa. Olemme iloisia, että voimme erilaisilla tavoilla edistää meille tärkeitä arvoja sekä tuoda väriä ja iloa yhteisöllemme.

Katsauskauden jälkeen elokuussa kerroimme uudesta Marimekko Pre-loved -palvelusta second-hand- ja vintagetuotteiden myymiseksi. Verkossa toimiva uusi jälleenmyyntipalvelu tukee yhtä vastuullisuusstrategiamme kolmesta pääperiaatteesta – ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen – ja on tärkeä askel kunnianhimoisessa työssämme jatkuvasti pidentää tuotteidemme käyttöikää ja antaa panoksemme kiertotalouden edistämiseksi.

Neljänneksestä toiseen hyvin kehittyvä liiketoimintamme osoittaa, että kasvustrategiamme toimii. Vahvan kehityksen taustalla on pitkäjänteinen ja sinnikäs työ, josta haluan lämpimästi kiittää sekä kaikkia marimekkolaisia että kumppaneitamme. Jatkamme määrätietoisesti pitkän aikavälin kansainvälisen kasvumme vauhdittamista ja samanaikaisesti työstämme yhtiön seuraavan strategiakauden suuntaviivoja, joista kerromme tarkemmin Marimekon pääomamarkkinapäivässä 14.9.2022. Samalla annamme lisätietoja Marimekon pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden tarkastelusta.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2022

Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa myös vuonna 2022. Pandemiatilanteen kehittyminen eri markkinoilla, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, poliittiset jännitteet, kasvanut inflaatio ja korkojen nousu vaikuttavat maailmantalouden ja kuluttajien ostokäyttäytymisen kehittymiseen, ja voivat näin vaikuttaa myös Marimekon liiketoimintaan. Pudonnut kuluttajien luottamus joillakin Marimekon markkina-alueilla voi vaikuttaa liiketoimintaa heikentävästi erityisesti loppuvuonna. Sota Ukrainassa ei suoraan vaikuta Marimekon liiketoimintaan, sillä Marimekon tuotteita ei myydä tai tuoteta Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa eikä yhtiö hanki raaka-aineita näistä maista. Sota Ukrainassa aiheuttaa kuitenkin häiriöitä globaaleihin toimitusketjuihin ja vaikuttaa osaltaan yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajien ostovoimaan ja -käyttäytymiseen. Näillä tekijöillä voi olla vaikutuksia yhtiön myynnin ja kannattavuuden lisäksi arvoketjun toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten arvioidaan vuonna 2022 olevan edellisvuotta merkittävästi pienempiä.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä Japania pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2022, samoin kuin koko kansainvälisen liikevaihdon, jonka kertyminen kuitenkin painottuu neljänneksille vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla. Vuonna 2022 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko arvioi sekä vähittäis- että tukkumyynnin kasvavan vuonna 2022. Myös lisenssituottojen odotetaan olevan edellisvuotta korkeammat. Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi. Nämä toimenpiteet heikentävät yhtiön myyntiä ja tulosta vuonna 2022 edellisvuotta merkittävästi vähemmän. Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Prosentuaalisesti liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan alkuvuonna 2022 vahvempaa kuin vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 pandemiatilanne vaikutti Marimekon omien myymälöiden asiakasvirtoihin alkuvuonna negatiivisesti ja toisen vuosipuoliskon liikevaihtoa tukivat esimerkiksi merkittävät tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa.

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aiheuttavat häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa. Nämä häiriöt ovat aiheuttaneet tuotteiden toimitusviiveitä, jotka voivat vaikuttaa Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Häiriöt toimitusketjuissa nostavat logistiikkakustannuksia, jotka ovat myös yleisesti kasvaneet globaalisti. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteissa. Raaka-aineiden ja materiaalien kustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti. Muoti- ja designalalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin tarkoittaa, että muutokset raaka-aineiden ja materiaalien hinnoissa vaikuttavat Marimekkoon viiveellä. Lisäksi pandemiatilanteessa entisestään korostunut varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilaukset ja reagoida kysynnän nopeisiin vaihteluihin erityisesti poikkeustilanteissa nostaen myös varastoriskejä. Marimekko työskentelee aktiivisesti sekä vähentääkseen toimitusketjujen häiriöiden ja nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia että varmistaakseen myynnin kehittymisen myös heikommassa yleisessä markkinatilanteessa.

Marimekko jatkaa pitkän aikavälin kansainvälisen kasvunsa vauhdittamista. Yhtiö panostaa vuonna 2022 esimerkiksi bränditunnettuuden kasvattamiseen, digitaaliseen ja monikanavaiseen liiketoimintaan, vastuullisuuden kehittämiseen sekä kasvua tukeviin henkilöstörekrytointeihin ja tietojärjestelmiin. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Vuonna 2021 kiinteitä kuluja vähensivät vielä osin tilapäiset kustannussäästöt. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2021: 7,5 miljoonaa).

Yhtiö seuraa tarkasti Ukrainan sodan ja koronaviruspandemian vaikutuksia sekä yleisen taloudellisen tilanteen, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.

