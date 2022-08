Norsk Hydro: Slovalco stanser produksjonen av primæraluminium

English Norwegian

Hydros majoritetseide aluminiumsverk i Slovakia, Slovalco, har besluttet å stanse produksjonen av primæraluminium. Nedstengingen fullføres innen utgangen av september 2022.

Beslutningen om å stanse produksjonen av primæraluminium ved Slovalco kommer som en følge av svekkede rammebetingelser og høye strømpriser, som ikke viser tegn til bedring på kort sikt. Støperiet i Slovalco vil fortsette produksjonen av 75.000 tonn resirkulert aluminium som årlig går til kunder i regionen.

– Slovalco er et veldrevet og moderne primæraluminiumsverk, godt posisjonert for å levere aluminiumsprodukter av høy kvalitet til europeiske kunder. Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å sikre fortsatt drift av primærproduksjonen ved anlegget, sier Ola Sæter, leder for Hydros primærproduksjon og styreleder i Slovalco.

– Slovakia har ikke fått på plass konkurransedyktige rammebetingelser for CO2-kompensasjon i EU. Dette har hindret Slovalco i å inngå langsiktige kraftkontrakter, og anleggets nåværende kontrakt løper ut ved utgangen av 2022. Med dagens rammebetingelser i Slovakia og de europeiske kraftprisene ville Slovalco gått på betydelige økonomiske tap dersom selskapet fortsatte driften utover 2022, sier Sæter.

Slovalco reduserte sin årlige produksjonskapasitet på 175.000 tonn primæraluminium med 40 prosent i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022, og produserer i dag på 60 prosent av kapasiteten. Når primærproduksjonslinjene ved Slovalco nå stenges ned, klargjøres linjene samtidig for å kunne gjenoppta driften på et senere tidspunkt hvis markedet og rammebetingelsene tillater det. Nedstengingsprosessen vil starte om kort tid og fullføres senest innen utgangen av september 2022.

Slovalco har samtidig gått ut av gjenværende sikringsposisjoner for kraft, metall og råvarer. Dette vil gi en samlet positiv effekt på justert EBITDA på om lag 1,6 milliarder kroner (100 prosent) i andre halvår 2022. Den totale kostnaden for produksjonsavslutningen er begrenset.

Beslutningen om å stanse primærproduksjonen vil berøre 300 av Slovalcos heltidsansatte. I tillegg kommer redusert behov for tjenester fra leverandører i regionen. Det er satt i gang en prosess for å bistå de ansatte som er berørt.

Slovalco er et fullt konsolidert aluminiumverk i Hydro, eid 55,3 prosent av Hydro Aluminium AS og 44,7 prosent av Penta Investments Group. Slovalco har en årlig produksjonskapasitet på 175.000 tonn primæraluminium og en støperikapasitet på rundt 250.000 tonn.

