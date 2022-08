English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 17.8.2022 klo 8.15

Marimekon taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2023

Marimekko Oyj julkaisee taloudelliset katsaukset vuonna 2023 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 torstaina 16.2.2023 klo 8.00

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu tiistaina 16.5.2023 klo 8.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu torstaina 17.8.2023 klo 8.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu keskiviikkona 8.11.2023 klo 8.00.

Marimekko noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

Marimekon tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 julkaistaan yhtiön internetsivulla viimeistään viikolla 12.

Marimekon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 13.4.2023 klo 14.00. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin. Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus voidaan ottaa huomioon, se tulee toimittaa kirjallisena hallitukselle viimeistään torstaina 19.1.2023. Tiedote kokouksen päätöksistä julkistetaan yhtiökokouksen päätyttyä.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedostusvälineet