Totalkredit A/S Delårsrapport 1. halvår 2022

Nykredit offentliggør i dag delårsrapport for 1. halvår 2022 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med delårsrapporten:

Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende halvårsregnskab med et resultat før skat på 5.015 mio. kr. og forretningsresultat på 4.344 mio. kr. Vi fastholder de allerede opjusterede forventninger for året og fortsætter den gode udvikling efter et særdeles stærkt 2021.





Nykredit oplever fortsat stærk vækst på tværs af hele forretningen med stigende udlån og kundetilgang i både Totalkredit og Nykredit Bank. Halvåret har budt på en fortsat styrket markedsposition i alle grene af vores forretning. Det tilskriver vi bl.a. vores foreningsejerskab og særlige model, der betyder, at vi kan tilbyde ForeningsFordele til alle kundesegmenter.





Vi oplever fortsat stigende indtjening i kerneforretningen med en tilfredsstillende udvikling i netto renteindtægter, netto gebyrindtægter og i Wealth Management-indtægter. Vores kunder står fortsat stærkt efter et første halvår 2022 præget af geopolitiske forhold samt stigende inflation og energipriser.





Resultatet bunder også i forhold, der ligger uden for vores kontrol. Vi har forvaltet vores egenbeholdning godt og er tilfredse med vores handels- og beholdningsindtjening på trods af uroen på de finansielle markeder. De forretningsmæssigt udgåede derivattyper påvirker resultatet positivt. Den samlede effekt af de nævnte forhold er indeholdt i resultatopgørelsen.







Udvalgte forhold fra delårsrapporten for 1. halvår 2022:

Resultat før skat og forretningsresultat for 1. halvår 2022 var på henholdsvis 5.015 mio. kr. og 4.344 mio. kr.

Nykredit fastholder de allerede opjusterede forventninger på resultat før skat på 8,5-9,5 mia. kr. fra tidligere 7,5-8,5 mia. kr.

Totalkredits udlån i nominel værdi er steget med 6% siden ultimo juni 2021 og udgør nominelt 888 mia. kr. ultimo juni 2022.

Nykredit Banks * udlån er steget med 20% fra 77,3 mia. kr. siden ultimo juni 2021 og udgør 93,0 mia. kr. ultimo juni 2022.

udlån er steget med 20% fra 77,3 mia. kr. siden ultimo juni 2021 og udgør 93,0 mia. kr. ultimo juni 2022. Formue under forvaltning i Nykredit Wealth Management udgør 405 mia. kr. i ultimo juni 2022.

Nykredit har fortsat en solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 19,8%.

Mio. kr. Nykredit-koncernen 1. halvår 1. halvår 2022 2021 Udvikling Netto renteindtægter 5.152 4.940 212 Netto gebyrindtægter 1.415 1.216 199 Wealth Management-indtægter 1.171 1.100 71 Nettorente vedrørende kapitalisering -292 -246 -47 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -192 -174 -17 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter -41 1.244 -1.286 Indtægter 7.213 8.080 -868 Omkostninger 3.094 2.989 -105 Forretningsresultat før nedskrivninger 4.118 5.091 -973 Nedskrivninger på udlån -226 89 315 Forretningsresultat 4.344 5.002 -658 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 670 292 378 Periodens resultat før skat 5.015 5.295 -280 Skat 958 942 16 Periodens resultat 4.057 4.353 -296

