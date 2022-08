English Danish

Selskabsmeddelelse



17. august 2022

Meddelelse nr. 15

NKT A/S 2. kvartal 2022: Omsætningsfremgang i Solutions og Applications



NKT CEO Alexander Kara siger:

- 2. kvartal 2022 var endnu et vigtigt kvartal for vores ambitioner om at understøtte den grønne omstilling med kabelløsninger. Vores ordrebeholdning af højspændingsprojekter nåede et rekordhøjt niveau, da ordreindgangen oversteg EUR 2 mia. i kvartalet. Ordretilgangen omfatter to store projekter, ét i Tyskland og ét i USA, som skal transportere vedvarende energi over lange afstande. Jeg er også tilfreds med, at vi fortsatte med at vokse og leverede tocifret organisk vækst i omsætningen i 2. kvartal 2022.

I løbet af kvartalet indgik vi en aftale om at sælge NKT Photonics. Frasalget markerer det sidste skridt i processen om at fokusere vores forretning på kerneforretningen inden for kabelløsninger, hvor vi ser et attraktivt potentiale i de kommende år.

Finansielle højdepunkter

NKT EUR mio. 2. kvt. 2022 1. halvår 2022 Omsætning 381,1* 700,3* Organisk vækst 11% 9% Operationelt EBITDA 41,3 79,6 Operationel EBITDA-margin 10,8%* 11,4%

* Std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2022

I NKT er de finansielle forventninger fortsat som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 2 af 23. februar 2022.

Omsætningen (i std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 1,35-1,45 mia. og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 130-155 mio.

De finansielle forventninger forudsætter begrænset finansiel påvirkning af de globale udfordringer i forsyningskæden.

Udvikling i 2. kvartal 2022

NKT øgede omsætningen (std. metalpriser) fra EUR 344 mio. i 2. kvartal 2021 til EUR 381 mio. i 2. kvartal 2022, svarende til 11% organisk vækst. Fremgangen var drevet af Solutions og Applications, mens Service & Accessories som forventet realiserede lavere omsætning .

Det operationelle EBITDA på EUR 41,3 mio. i 2. kvartal 2022 var lidt lavere end niveauet i samme periode sidste år. Solutions bidrog med et stigende indtjeningsniveau, mens Applications og Service & Accessories så et fald i operationelt EBITDA. Som følge heraf faldt den operationelle EBITDA-margin (std. metalpriser) fra 12,3% i 2. kvartal 2021 til 10,8% i 2. kvartal 2022

Ordrebeholdningen af højspændingsprojekter nåede et rekordhøjt niveau på EUR 4,6 mia. (EUR 4,0 mia. i std. metalpriser) ved udgangen af ​​2. kvartal 2022. I løbet af kvartalet modtog NKT en ordre på SuedOstLink 2. system i Tyskland og underskrev en turnkey kabelkontrakt til Champlain Hudson Power Express projektet i USA. Begge projekter er store højspændingsforbindelser.

Baseret på det rekordhøje niveau for ordrebeholdningen af højspændingsprojekter, og for at styrke NKT’s produktionskapacitet, vil NKT udvide sin produktionskapacitet indenfor højspændingskabler yderligere i Karlskrona, Sverige. Den nye udvidelse forventes at være klar til at indgå i produktionen inden udgangen af ​​2023.

I juni 2022 indgik NKT en aftale om at frasælge NKT Photonics. Transaktionen er betinget af regulatoriske godkendelser, som forventes senest ved udgangen af 1. kvartal 2023. I regnskabs- og rapporteringsmæssige sammenhænge præsenteres NKT Photonics som ophørte aktiviteter og anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg, fra 2. kvartal 2022.

Telekonference

NKT A/S afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere 17. august 2022 kl. 10.00. Præsentationen, som vil blive brugt på mødet, vil være tilgængelig før telekonferencen starter. For at deltage, venligst tilmeld og tilgå mødet på investors.nkt.com (vær opmærksom på, at dette er en ny procedure).

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise Westh Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

Vedhæftet fil