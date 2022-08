ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 17.8.2022 KLO 8:45

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022

Elecster kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan

YHTEENVETO (jatkuvat toiminnot)

Tammi-kesäkuu:

Liikevaihto 20,0 MEUR (1-6/2021: 15,2 MEUR)

Liikevoitto 1,1 MEUR (0,2 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,7 MEUR (-0,0 MEUR)

Tulos/osake 0,12 EUR (-0,02 EUR)

Omavaraisuusaste 55,8 % (50,2 %)

Huhti-kesäkuu:

Liikevaihto 11,5 MEUR (4-6/2021: 7,9 MEUR)

Liikevoitto 0,7 MEUR (-0,3 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,4 MEUR (-0,5 MEUR)

Tulos/osake 0,06 EUR (-0,11 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n kesäkuun lopulla julkaistussa talouskatsauksessa mainitaan, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja uudet koronasulkutoimet Kiinassa hidastavat maailmantalouden kasvua lyhyellä aikavälillä. Hyödykkeiden hintojen,toimitusketjujen ja epävarmuuden välityksellä Ukrainan sodan seuraukset ulottuvat paljon kauemmaksi kuin Venäjään ja Ukrainaan kaupan ja talouden kautta tiiviisti kytkeytyviin maihin ja alueisiin. Sen lisäksi, että sota rasittaa kasvua, se myös voimistaa ennestään kohollaan olleita inflaatiopaineita. Tämä tuntuu erityisen voimakkaasti kehittyvissä markkinatalouksissa, joissa elintarvikkeiden ja energian kulutus muodostaa korostuneen suuren osan yksityisestä kulutuksesta. Lisäksi koronaviruspandemian kiihtyminen jälleen Aasiassa sekä siihen liittyvien rajoitustoimien kiristykset etenkin Kiinan taloudellisesti merkittävissä provinsseissa voimistavat globaaleihin toimitusketjuihin kohdistuvia paineita, jotka ehtivät jo alkuvuonna hellittää lyhyeksi aikaa. Venäjän hyökkäyssodan ja Kiinan pandemiatoimien vaikutukset korostuvat nykyisessä ympäristössä, jossa inflaatiopaineet ovat koholla ja keskuspankit ympäri maailmaa ovat alkaneet sopeuttaa rahapolitiikkaansa ja kiristää rahoitusoloja.

Ottaen huomioon lukuisat epäsuotuisat tekijät globaalissa talousympäristössä, voimme olla tyytyväisiä vuoden toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen varsin heikosti sujuneen vertailuvuoden viimeisen vuosineljänneksen jälkeen. Liikevaihto jatkoi kasvuaan myös toisella vuosineljänneksellä ja saatujen uusien tilausten määrä ennakoi, että myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sama kehitys jatkuu. Kehitys oli positiivista sekä meijerikoneiden että pakkausmateriaalien osalta.

Kannattavuuden osalta haasteita asettaa jatkuvasti kiihtyvä kustannusinflaatio. Myyntihintojen korottaminen samassa tahdissa nousevien kustannusten kanssa ei ole mahdollista. Erityisesti meijerikoneiden kohdalla asiakkaan päätösprosessi edellyttää tarjousten osalta pidempää voimassaoloa, mutta myöskään pakkausmateriaalien osalta hinnantarkistusten tekeminen vallitsevan kustannusten nousun tahtiin ei ole mahdollista. Olemme kuitenkin viiveellä onnistuneet korottamaan myyntihintojamme, ja odotamme että myös kannattavuuden kehitys vuoden jälkimmäisellä puoliskolla paranee sekä alkuvuoteen että vertailuvuoteen nähden.

Hyvin kehittyneen liikevaihdon ja tilauskannan lisäksi vuoden toisen neljänneksen positiivisimpina asioina voidaan pitää konetoimituksia uusille markkina-alueille. Aiempien kokemustemme valossa referenssitoimitusten merkitys konekaupoissa on varsin suuri ja sen vuoksi kaupat uusiin kohdemaihin ovat merkittäviä.

Tarjontakapeikkojen vaikutus myyntiimme on toistaiseksi ollut hyvin rajallista johtuen tietoisesta päätöksestämme kasvattaa varastotasojamme. Pahiten komponettipula on vaikuttanut Reisjärven pakkausmateriaalitehtaamme tuotantolinjan modernisointi-investointiin, joka on muutamia kuukausia aikataulustaan jäljessä.

Venäjän liiketoimintojen osalta seuraamme tilannetta ja arvioimme vaihtoehtoja. Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä arvioimme, että välitön vetäytyminen Venäjältä ei vallitsevassa tilanteessa ole tarkoituksenmukaista, koska alihinnoiteltujen omaisuuserien luovuttaminen välikäsien kautta mahdollisesti pakotteiden piiriin kuuluville tahoille ei ole asetettujen pakotteiden tavoitteiden mukaista, pikemmin päinvastoin. Päätettäessä toimintojen lopettamisesta tai jatkamisesta Elecsterin on myös huomioitava henkilöstönsä turvallisuus ja oikeusasema. Arviomme tilanteesta myös toisen vuosineljänneksen jälkeen on pysynyt samana.

Nykyisessä tilanteessa Venäjän ruplan valuuttakurssiin liittyvä ennustettavuus on heikko, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta toimintaympäristöön. Tammi-kesäkuussa EUR/RUB keskikurssi oli 85,1 ja kesäkuun lopun tasekurssi 57,0.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA (jatkuvat toiminnot)

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 20,0 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Liikevaihto nousi 32,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon suotuisasta kehityksestä johtuen myös liikevoitto nousi ollen 1,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 11,5 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Kvartaalin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa

(-0,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 56,3 milj. euroa (49,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 55,8 % (50,2 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 18,8 milj. euroa (19,5 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 38,0 % vertailuajankohdasta ja oli 18,0 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (0,2 milj.euroa) eli 7,8 % (1,5 %)liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sekä kone- että pakkausmateriaalitoimitusten määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalien osalta katemarginaalit ovat edelleen pitkän ajan keskiarvoja alhaisemmat raaka-aineiden epäsuotuisasta hintakehityksestä johtuen.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja oli 2,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa) tuloksen jäädessä tappiolliseksi. Tuloksen heikkeneminen johtui merkittävältä osin vaihto-omaisuuteen tehdystä kertaluontoisesta uudelleenarvostuksesta.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liiketoiminta myytiin vuoden 2021 lopulla. Sen liikevaihto oli 1,2 milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-6/2022 1-6/2021 1–12/2021 Teollisuustuotteet 17.978 13.029 28.561 Kuluttajatuotteet 2.062 2.152 4.030 Segmenttien välinen -49 Lopetut toiminnot 1.202 2.541 Konserni yhteensä 20.040 16.383 35.083

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Teollisuustuotteet 1.412 202 485 Kuluttajatuotteet -290 -9 -222 Segmenttien välinen -35 -14 -10 Kohdistamaton 3.276 Lopetetut toiminnot -51 -176 Konserni yhteensä 1.087 128 3.353





Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Teollisuustuotteet 39.645 32.837 33.267 Kuluttajatuotteet 4.826 4.478 4.561 Segmenttien välinen -84 -66 -19 Kohdistamaton 11.887 9.427 11.094 Lopetetut toiminnot 2.827 Konserni yhteensä 56.274 49.503 48.903

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 21.4.2022 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 231(227), josta ulkomailla 103 (101). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 239(235).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2022 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,66 euroa ja alin 5,50 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 5,75 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 123 450 kpl (6,8 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 3.6.2022.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Historiallisestikin poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa globaalissa talousympäristössä liittyy näkymiin paljon epävarmuutta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvasi Maaseudun Tulevaisuudelle antamassaan haastattelussa näkymiä toteamalla, että ”horisontissa on pilviä erityisesti energian hintojen, etenkin kaasun hintojen nousun ja lisäksi koko maailman talouskehityksen takia. Tulevaisuuden odotukset ovat huolestuttavia ja meidän on valmistauduttava kohtaamaan kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen ongelmat ja luonnollisesti myös politiikan epävarmuus. Ja nyt en puhu vain Italian poliittisesta epävarmuudesta, vaan geopoliittisesta epävarmuudesta, joka koskee koko maailmaa.”

Ensimmäisen vuosipuoliskon lukujen ja tilauskannan kasvun perusteella näkymät toiselle vuosipuoliskolle ovat osaltamme hyvät ja uskomme, että elintarvikkeiden voimakas kallistuminen ympäri maailmaa osaltaan lisää kysyntää tarjoamillemme edullisille pakkausratkaisuille. Uskomme, että jälkimmäisen vuosipuoliskon osalta liikevaihdon kasvu tulee jatkumaan. Myös kannattavuus tulee paranemaan vertailuvuoteen nähden.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta

kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen

verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 LIIKEVAIHTO 11.498 7.855 20.040 15.182 32.542 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -258 199 432 1.030 1.430 Valmistus omaan käyttöön -85 0 105 Liiketoiminnan muut tuotot 49 31 87 68 396 Materiaalit ja palvelut -6.299 -4.889 -11.435 -9.208 -19.799 Henkilöstökulut -2.252 -2.022 -4.246 -4.039 -7.557 Poistot ja arvonalentumiset -447 -335 -777 -639 -1.321 Liiketoiminnan muut kulut -1.561 -1.167 -2.928 -2.216 -5.543 LIIKEVOITTO 730 -328 1.087 179 254 Rahoitustuotot ja –kulut -319 -142 -367 -200 -463 TULOS ENNEN VEROJA 411 -470 720 -21 -210 Tuloverot -194 81 -253 -38 -381 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot 218 -389 466 -59 -590 Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot -51 -57 3.087 Tilikauden voitto/tappio yhteensä -440 -116 2.497 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 217 -415 466 -88 2.588 Määräysvallattomille omistajille 0 -25 1 -28 -91 Tulos/osake, yhteensä 0,06 -0,11 0,12 -0,02 0,69 Tulos/osake, jatkuvat 0,06 -0,11 0,12 -0,02 -0,16 Tulos/osake, lopetetut -0,00 -0,00 0,85

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 218 -440 466 -116 2.497 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 4.896 201 4.266 903 1.270 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5.114 -239 4.732 787 3.767 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 5.108 -215 4.727 815 3.857 Määräysvallattomille omistajille 6 -24 6 -27 -91

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 151 181 162 Aineelliset hyödykkeet 12.575 12.837 11.028 Muut osakkeet ja osuudet 81 420 81 Pitkäaikaiset saamiset 973 2.057 1.376 Laskennalliset verosaamiset 545 451 434 Pitkäaikaiset varat yhteensä 14.325 15.945 13.081 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 23.234 17.467 18.280 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.357 7.102 6.965 Tuloverosaaminen 383 431 151 Rahavarat 10.975 8.558 10.427 Lyhytaikaiset varat yhteensä 41.949 33.558 35.822 VASTAAVAA 56.274 49.503 48.903 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 104 94 100 Muuntoerot 10 288 652 Kertyneet voittovarat 23.105 15.796 18.469 Määräysvallattomat omistajat 15 995 9 Oma pääoma yhteensä 30.625 24.564 26.621 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 263 405 256 Pitkäaikainen vieras pääoma 10.673 12.977 11.687 Lyhytaikainen vieras pääoma 14.713 11.557 10.338 VASTATTAVAA 56.274 49.503 48.903





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 466 -116 -590 Oikaisut tilikauden tulokseen 1.215 1.054 -860 Käyttöpääoman muutos -1.165



340 -506 Maksetut korot ja muut rahoituserät -209 -192 -404 Saadut korot ja osingot 31 38 76 Maksetut verot -479 -223 -576 Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot 3.436 Liiketoiminnan rahavirta -141 901 576 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -230 -276 -1.114 Käyttöomaisuuden myynti 2 15 17 Tytäryhtiön myynti 4.284 Pitkäaikaisten saamisten muutos 4 3 10 Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot -60 Investointien rahavirta yhteensä -224 -257 3.136 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -1.376 1.634 192 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2.491 -53 61 Maksetut osingot -1.201 -1.048 -1.048 Rahoituksen rahavirta, lopetetut toiminnot -102 Rahoituksen rahavirta -86 533 -897 Rahavarojen muutos -451 1.176 2.814 Rahavarat kauden alussa 10.427 7.339 7.339 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 999 43 275 Rahavarat kauden lopussa 10.975



8.558 10.427

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Osingonjako -1.087 -1.087 -1.087 Laaja tulos 5 -642 5.364 4.727 6 4.732 Muut muutokset 359 359 359 OMA PÄÄOMA



30.6.2022 3.152 4.239 104 10 23.105 30.610 15 30.625

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044 Osingonjako -1.049 -1.049 -1.049 Laaja tulos 4 497 313 815 -27 787 Muut muutokset -217 -217 -217 OMA PÄÄOMA



30.6.2021 3.152 4.239 94 288 15.796 23.569 995 24.564

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 2.558 3.868 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Liikevaihto 20.040 15.182 32.542 Liikevaihdon kasvu, % 32,0 -24,6 -11,2 Liikevoitto 1.087 179 254 % liikevaihdosta 5,4 1,2 0,8 Tulos ennen veroja 720 -21 -210 % liikevaihdosta 3,6 -0,1 -0,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 466 -59 -591 % liikevaihdosta 2,3 -0,4 -1,8 Oman pääoman tuotto, % 3,3 -0,9 -2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 1,1 1,6 Korollinen vieras pääoma 18.841 19.450 17.667 Rahavarat 10.975 8.558 10.427 Nettovelkaantumisaste, % 25,7 44,3 27,2 Omavaraisuusaste, % 55,8 50,2 55,0 Taseen loppusumma 56.274 49.503 48.903 Bruttoinvestoinnit 213 256 1.117 Tilauskanta 10.425 6.743 6.874 Tulos/osake, euroa 0,12 -0,02 -0,16 Oma Pääoma/osake, euroa 8,17 6,55 7,10 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 15.169 13.859





LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q2/22 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Liikevaihto 11.498 8.542 8.979 9.721 8.445 7.938 Liikevoitto 730 357 2.097 1.128 -376 504 Liikevoitto, % 6,3 4,2 23,3 11,6 -4,4 6,3 Kauden tulos 217 249 1.912 764 -415 327 Tulos/osake, euroa 0,06 0,07 0,51 0,20 -0,11 0,09

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2021 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2021 sivulta 40.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2022 julkaistaan 3.11.2022.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

