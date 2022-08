D-BOX innove avec sa nouvelle génération de systèmes haptiques haute-fidélité G5

English French

MONTRÉAL, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial en matière de divertissement haptique et immersif, est heureuse d’annoncer le lancement de la plus récente génération de son système breveté d’actionneurs à technologie haptique. Le système G5 sera offert à l’échelle internationale à partir d’aujourd’hui, par l’intermédiaire de notre réseau de partenaires de confiance situés dans le monde entier. Les actionneurs repensés intègrent désormais le boîtier du contrôleur, ce qui permet d'économiser un espace considérable et d'intégrer de manière transparente la technologie haptique D-BOX dans tout type d'appareil pour produire du mouvement, de la texture et des vibrations. Le système haptique D-BOX est la seule technologie haptique officielle autorisée par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) et D-BOX est aussi le partenaire haptique officiel d'eNASCAR



Depuis sa fondation en 1998, D-BOX a conçu et créé des générations successives de systèmes haptiques, tout en conservant la même architecture de base éprouvée et l’intégration logicielle qui ont fait de la Société un chef de file mondial dans ce domaine. Cette dernière innovation représente un autre pas concret rendant la technologie haptique disponible à toutes les industries et au grand public. La nouvelle conception a déjà donné naissance à des produits captivants que nous dévoilerons dans les mois à venir et qui devraient changer le paysage de l’haptique de divertissement dans les secteurs commercial et consommateur. Un fauteuil de jeu révolutionnaire qui sera lancé plus tard cette année par Cooler Master sera doté de cette technologie unique en son genre qui fera véritablement entrer le jeu grand public dans l’ère haptique, bien au-delà de la simple vibration des manettes.

Le G5 tire profit de tout ce que l’industrie connaît et aime de l’haptique D-BOX, dans une solution plus simple et plus facile à utiliser. Voici les principales améliorations apportées :

Modification des actionneurs avec un seul petit boîtier de commande pour un maximum de quatre actionneurs (auparavant, il fallait deux grands boîtiers de commande pour les configurations à quatre actionneurs), ce qui permet de gagner de l’espace et de faciliter l’intégration avec tout type d’appareil;

Les actionneurs sont maintenant connectés au boîtier de commande à l’aide de simples connexions RJ45, comparativement aux connexions exclusives complexes utilisées avec les générations précédentes;

Nous pouvons désormais passer d’une configuration de 110 V à une configuration de 230 V, et vice versa, par un simple interrupteur, ce qui nous permet d’être plus souples lorsqu’il s’agit de solutions qui doivent fonctionner à la fois en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.



« Améliorer l’expérience utilisateur globale grâce à la technologie haptique immersive est au cœur de tout ce que nous faisons. D-BOX innove constamment en proposant de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles nous demeurons un chef de file dans le marché et la norme de l’industrie », a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « L’haptique se démocratise avec des récentes et nouvelles initiatives telles que le metavers, le esports, la réalité virtuelle et notre plus récente génération d’actionneurs haptiques est bien placée pour procurer aux consommateurs une toute nouvelle façon de vivre le divertissement et, parallèlement, de vivre leurs vies. Le programme de soutien aux ventes et au marketing a été mis en place pour fournir à nos partenaires de confiance les outils nécessaires pour réussir à intégrer, à promouvoir et à vendre nos systèmes haptiques à un plus large éventail de consommateurs finaux. »

Pour vous renseigner sur le système haptique G5, veuillez consulter la page suivante : http://d-box.com/g5

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com .

