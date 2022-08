Blue Diamond Resorts werden mit dem Excellence Award 2022 von Wine Spectator ausgezeichnet

German Spanish

TORONTO, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die preisgekrönten Restaurants Hunter Steakhouse und Sunset Strip Steakhouse & Grill der Blue Diamond Resorts in Mexico wurden vom renommierten Weinmagazin Wine Spectator mit dem Award of Excellence 2022 ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde aufgrund des außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnisses und der Weinkarte in den Restaurants im Royalton Riviera Cancun, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, Royalton CHIC Cancun, Planet Hollywood Cancun Beach Resort und Planet Hollywood Cancun Adult Scene verliehen.



Der Award for Excellence ist eine von drei verschiedenen Auszeichnungen, die an eine exklusive Auswahl der besten Restaurants der Welt vergeben werden. Seit 1981 weisen die Restaurantauszeichnungen von Wine Spectator Weinliebhabern den Weg zu Lokalen mit einer hervorragenden Menü- und Weinauswahl. Bei den diesjährigen Excellence Awards wurden 3.169 Restaurants in über 70 Ländern ausgezeichnet, so dass Weinliebhaber ein vielfältiges Angebot von Spitzenrestaurants zur Verfügung steht.

„Es ist eine Ehre für Blue Diamond Resorts zu wissen, dass das sorgfältig ausgewählte Angebot beider Restaurants für die Qualität und Vielfalt der Weine anerkannt und gewürdigt wurde“, kommentierte Mauricio Zarate Vice President von Operations bei Blue Diamond Resorts. „Unsere Kunden stehen bei uns immer an erster Stelle, was diese Auszeichnung belegt. Darauf sind wir sehr stolz und gleichzeitig sehr dankbar“, fügte er hinzu.

Im Hunter Steakhouse können die Gäste eine Vielfalt an köstlichem erstklassigem, saftigem Fleisch, Spezialitäten des Küchenchefs und das perfekte Glas Wein zu jedem Menüangebot genießen. Im Sunset Strip Steakhouse & Grill, das im Planet Hollywood Cancun Beach Resort und im Planet Hollywood Cancun Adult Scene zu finden ist, erwartet die Gäste in einem intimen Themen-Steakhouse, umgeben von dem Glamour der Filmwelt, eine umfangreiche Weinkarte und ein privater Weinkeller.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über 45 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC Resorts, eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, das Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Beach Resorts lädt seine Gäste zu Vacation Like A Star™ ein, mit fesselnden und interaktiven Erlebnissen sowie bekannten Popkultur-Elementen aus berühmten Filmen, Musik und Sport und Planet Hollywood Adult Scene macht Ihren Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität zum Zentrum der Faszination und Aufmerksamkeit.

