Le Groupe Bugatti et Authentic Brands Group s'associent pour lancer la première collection d’accessoires de voyage signée Reebok

Le Groupe Bugatti assurera la création et la distribution de la toute nouvelle ligne de voyage de Reebok, incluant des valises, des sacs à roulettes et des accessoires, à destination des États-Unis et du Canada

MONTRÉAL, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Bugatti, reconnu comme l'un des principaux fabricants et distributeurs de valises et de sacs de marque, et Authentic Brands Group (ABG), une société mondiale de développement de marques, de marketing et de divertissement, ont annoncé un partenariat à long terme afin de lancer aux États-Unis et au Canada la toute première ligne de valises et d’accessoires de voyages signée Reebok.



« Notre nouveau partenariat avec Authentic Brands Group marque une étape importante dans la croissance de notre entreprise, car il nous permet d’ajouter Reebok à notre portfolio de marques», a déclaré Andrew Hattem, PDG du Groupe Bugatti. « Notre équipe est extrêmement motivée par ce nouveau projet, et nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise interne en matière de développement de produits et de canaux afin de permettre à cette marque emblématique de rayonner dans le secteur du voyage. »

« Nous observons clairement un appétit croissant des consommateurs pour le voyage», a déclaré Jarrod Weber, président du groupe Lifestyle et directeur de la marque chez ABG. « Notre partenariat avec le Groupe Bugatti, un acteur clé de l’innovation dans l’industrie, arrive à un moment clé. Nous sommes ravis de collaborer avec leur équipe pour développer l’offre de Reebok dans cette catégorie. »

Le lancement de cette nouvelle ligne de produits auprès des principaux détaillants nationaux et spécialisés est prévu pour l’automne 2022.

À propos du Groupe Bugatti

Reconnu pour son expertise, son sens de l’innovation et pour la qualité de ses produits, le Groupe Bugatti est une entreprise nord-américaine qui dessine, produit, importe et vend des sacs, valises et sacs d’affaires partout dans le monde. Avec son siège social au Québec et des bureaux aux États-Unis et en Asie, le Groupe Bugatti est aussi présent sur les marchés internationaux avec ses marques phares et ses marques mondiales, sous licence. Apprenez-en davantage au bugattigrp.com.

À propos de Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) est une société dédiée au développement de marques, au marketing et au divertissement, et gère un portefeuille de marques mondiales reconnues dans les domaines des médias, du divertissement et du lifestyle. Basée à New York et possédant des bureaux dans le monde entier, ABG bâtit et assure la réputation à long terme de plus de 50 marques et produits de consommation en s'associant aux meilleurs fabricants, grossistes et détaillants. Ces marques sont présentes à l’échelle mondiale via les canaux consacrés au domaine du luxe, dans les boutiques spécialisées, dans les grandes magasins, dans les canaux du secteur intermédiaire, dans les canaux de masse et dans les commerces en ligne, ainsi que dans plus de 6 100 magasins indépendants et points de vente à travers le monde.

ABG s'engage à transformer les marques en proposant des produits, du contenu et des expériences commerciales et immersives convaincants. Pour assurer le succès de ses marques, l’entreprise crée et met en oeuvre des stratégies marketing originales destinées à chacun des points de contact avec le consommateur, incluant les plateformes et les médias émergents.

ABG gère un portefeuille de marques emblématiques de renommée mondiale qui génère des ventes au détail d’une valeur de plus de 21 milliards de dollars sur une base annuelle et à l’échelle internationale. Ce portefeuille comprend les marques suivantes : Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, David Beckham®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Reebok®, Eddie Bauer®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick's of Hollywood®, Adrienne Vittadini®, Van Heusen®, Arrow®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® et Henredon®.

Pour plus d’informations, visitez authenticbrands.com.

Renseignements:

Giana Elenterio

ABG/Reebok

Directrice des relations publiques, Lifestyle

gelenterio@authenticbrands.com