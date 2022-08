Forventninger til 2022

I forbindelse med den igangværende udarbejdelse af delårsrapport for 2. kvartal 2022 er der fundet anledning til at ændre resultatforventningerne.

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2022 nu en omsætning i niveauet 1.025 til 1.075 mio.kr. og et resultat før skat på 125 til 150 mio.kr. De seneste udmeldte forventninger var en omsætning i niveauet 925 til 975 mio. kr. og et resultat før skat på 100 til 125 mio.kr.

Ændringen foretages med baggrund i de realiserede resultater for de første seks måneder af 2022, herunder som følge af flere gæster i Lalandia, samt forventningerne til den resterende del af året.

Forventningerne er baseret på F.C. Københavns deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.

Resultatpåvirkninger fra et eventuelt salg af koncernens ejendomsportefølje indgår ikke i forventningerne.

Delårsrapporten pr. 30. juni 2022 bliver offentliggjort 24. august 2022.

