Matthews International acquiert OLBRICH GmbH et R+S Automotive GmbH, et étend ses capacités d'ingénierie pour l'énergie

PITTSBURGH, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM : MATW) a annoncé aujourd'hui la clôture des acquisitions précédemment annoncées des sociétés d'ingénierie allemandes, OLBRICH GmbH (« OLBRICH ») et R+S Automotive GmbH (« R+S Automotive »), pour 43 millions d'euros (environ 45 millions de dollars US).



Basée à Bocholt, en Allemagne, OLBRICH est un fabricant d'équipements intelligents et de production, spécialisé dans l'équipement de traitement rotatif spécifiquement conçu, y compris l'équipement utilisé dans la fabrication d'électrodes sèches et humides pour les batteries au lithium-ion installées dans les véhicules électriques et les composants pour les piles à hydrogène et les électrolyseurs, avec des positions solides supplémentaires dans les domaines des produits pharmaceutiques et spécialisés, de l'emballage et de la maison et la décoration. R+S Automotive est un fournisseur de services d'ingénierie spécialisé dans les concepts d'automatisation, d'usine et d'outillage pour des constructeurs automobiles du monde entier. La société prévoit d'intégrer OLBRICH et R+S Automotive à son activité d'ingénierie et d'énergie Saueressig, qui fait partie de son segment Technologies industrielles axé sur l'ingénierie de haute précision pour une large gamme d'applications d'automatisation industrielle, y compris les solutions de stockage d'énergie, de marquage, de codage et d'automatisation industrielle de haute technologie et personnalisées.

Joseph C. Bartolacci, président-directeur général de Matthews International, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis d'acquérir OLBRICH et R+S Automotive dans le cadre de notre stratégie à long terme visant à proposer un portefeuille étendu d'équipements et de services spécialement conçus pour le secteur en plein essor des véhicules électriques et le marché de l'énergie verte dans son ensemble. Nos capacités combinées offrent des solutions innovantes pour accélérer le développement d'une solution de bout en bout pour la production de batteries à électrode sèche et d'autres solutions énergétiques. Ensemble, notre offre aura un impact significatif sur l'adoption massive des véhicules électriques et profitera à l'ensemble du secteur des solutions énergétiques. Cette acquisition stratégique renforce notre investissement dans les technologies et accélère la commercialisation de nouvelles innovations à travers de multiples applications d'automatisation industrielle. »

« Matthews est le partenaire idéal pour notre avenir », a déclaré Bastian Kuhl, PDG d'OLBRICH et de R+S Automotive. « OLBRICH, comme Matthews, déploie des efforts importants pour aider à étendre la fabrication de composants pour piles à hydrogène. Avec la récente commande d'OLBRICH pour une ligne de production de masse pour les couches de diffusion de gaz (GDL) et la solide position de Matthews dans le domaine des plaques bipolaires, notre portefeuille combiné est bien positionné pour créer une force de marché non seulement en tant que fournisseur d'équipementiers, mais aussi en tant que partenaire de production clé dans les secteurs de l'énergie, des produits pharmaceutiques et spécialisés, de l'emballage et de la décoration intérieure. »

Avec l'acquisition d'OLBRICH et de R+S Automotive, Matthews International étend sa présence mondiale et renforce sa position d'acteur clé dans le secteur des solutions énergétiques.

À propos de Matthews International Corporation

Matthews International Corporation est un fournisseur mondial de technologies industrielles, de produits de commémoration et de solutions de marque. Le segment des Technologies industrielles conçoit, fabrique, entretient et distribue des technologies et solutions de stockage d'énergie, de marquage, de codage et d'automatisation industrielle de haute technologie et personnalisées. Le segment Commémoration est un fournisseur leader de produits de commémoration, y compris des monuments commémoratifs, des cercueils et des équipements de crémation et d'incinération, principalement destinés aux clients des cimetières et des salons funéraires qui aident les familles à passer du deuil au souvenir. Le segment SGK Brand Solutions est un fournisseur leader de solutions d'emballage et d'expériences de marque, aidant les entreprises à simplifier leur marketing, à amplifier leurs marques et à apporter de la valeur. La société compte environ 11 000 employés dans plus de 26 pays sur six continents, qui sont engagés à fournir des produits et services de la plus haute qualité.

À propos de SAUERESSIG Group

SAUERESSIG Group réunit les unités commerciales de l'emballage, des élastomères, des surfaces, de l'ingénierie, des rouleaux et de l'e.GEN sous une marque ombrelle commune. En tant que fournisseur international de premier plan sur la scène de la pré-impression ainsi que des outils rotatifs pour les processus d'impression flexographiques et de gravure, les rouleaux de gaufrage et les outils de découpe et de rainage, SAUERESSIG Group offre une expertise complète. La société travaille sur des projets de recherche prospectifs et investit dans le développement de flux de travail intelligents et de solutions numériques. En tant qu'innovateur pour la construction de machines spécialisées dans le domaine de la technologie de stockage de batteries et d'énergie orientée vers l'avenir, la société développe des solutions individuelles pour les pionniers de demain. Les fabricants, imprimeurs et transformateurs de marques ainsi que les fabricants renommés de technologies modernes de stockage d'énergie bénéficient d'innovations axées sur les solutions, de décennies d'expérience et d'une flexibilité maximale. Avec 13 sites de production, SAUERESSIG Group dispose d'un solide réseau mondial. Sa présence mondiale permet un développement, une mise en œuvre et un soutien optimaux des projets internationaux à tout moment.

SAUERESSIG Group fait partie de Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW). Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.saueressig.com

À propos d'OLBRICH

OLBRICH GmbH a été fondée en 1949 et, avec sa marque Polytype Converting®, ce constructeur de machines est aujourd'hui devenu l'une des plus grandes sociétés au monde dans le domaine des machines et des équipements de production pour la fabrication de produits en forme de bande. Les feuilles de batterie, les étiquettes, les matériaux anti-adhésif, le papier durable et les matériaux d'emballage, ainsi que les revêtements de murs et de sol, les rubans adhésifs et les textiles techniques sont quelques-uns des produits fabriqués sur ses lignes. OLBRICH possède une chaîne de valeur complète, comprenant l'ingénierie et la fabrication ainsi que des centres techniques de pointe à Bocholt (Allemagne) et Fribourg (Suisse). OLBRICH emploie aujourd'hui environ 450 salariés. OLBRICH a son siège social à Bocholt (Allemagne) et dispose d'autres sites à Hambourg (Allemagne), Fribourg (Suisse) et Jiangyin City (Chine).

À propos de R+S Automotive

R+S Automotive GmbH est un important fabricant de machines et d'outils pour la production de composants intérieurs et extérieurs destinés à l'industrie automobile, tels que des panneaux de porte, des tableaux de bord ou des plages arrière. R+S Automotive dispose d'une chaîne de valeur entièrement intégrée comprenant l'ingénierie et la production, ainsi que d'un centre technique d'une superficie de 1 100 m² conçu pour soutenir des services techniques complets et le développement orienté client. Aujourd'hui, R+S Automotive compte environ 350 employés. R+S Automotive a son siège social à Bocholt (Allemagne) et possède d'autres filiales à Holoubkov (République tchèque), Jiangyin (Chine) et Comstock Park, Michigan (États-Unis).

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont inclus conformément aux dispositions de la sphère de sécurité (« safe harbor ») de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la société au cours des périodes futures et les attentes de la direction. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que de telles attentes se révéleront correctes. Les facteurs qui pourraient amener les résultats de la société à différer sensiblement des résultats décrits dans lesdits énoncés prospectifs incluent principalement les évolutions des conditions économiques nationales ou internationales, les changements des taux de change, l'évolution du coût des matériaux utilisés dans la fabrication des produits de la société, l'évolution des taux de mortalité et de crémation, l'évolution de la demande de produits ou des prix à la suite de la consolidation des secteurs dans lesquels la société opère, ou d'autres facteurs tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre ou l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, l'évolution de la demande ou des prix des produits en raison de pressions concurrentielles nationales ou internationales, la capacité à atteindre les objectifs de réduction des coûts, les risques inconnus liés aux acquisitions de la société, les préoccupations en matière de cybersécurité, l'efficacité des contrôles internes de la société, le respect des lois et règlements nationaux et étrangers, les facteurs technologiques échappant au contrôle de la société, l'impact des pandémies ou des épidémies similaires, ou d'autres perturbations pour nos industries, clients, ou chaînes d'approvisionnement, à l'instar de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, et d'autres facteurs décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K et d'autres documents périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Contact: Steven F. Nicola

Chief Financial Officer

412.442.8262

Contact pour les relations avec les investisseurs :

William D. Wilson

Directeur principal, développement d'entreprise et relations avec les investisseurs

412.325.8418