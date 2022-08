Matthews International acquisisce OLBRICH GmbH e R+S Automotive GmbH, potenziando le capacità ingegneristiche nel settore dell'energia

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Spanish Thai

PITTSBURGH, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) ha annunciato oggi di aver concluso le acquisizioni, annunciate in precedenza, delle società di ingegneria tedesche OLBRICH GmbH ("OLBRICH") e R+S Automotive GmbH ("R+S Automotive"), per 43 milioni di euro (circa 45 milioni di dollari).



OLBRICH ha la sua sede centrale a Bocholt, in Germania, ed è un produttore di apparecchiature di produzione e intelligenti, specializzato in apparecchiature per la lavorazione rotativa appositamente costruite, tra cui quelle utilizzate nella produzione di elettrodi a secco e a umido per le batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici e di componenti per le celle a combustibile a idrogeno e gli elettrolizzatori, con ulteriori solide posizioni nei settori specialty & pharma, imballaggi e arredi. R+S Automotive è un fornitore di servizi di ingegneria specializzati in concetti di automazione, impianti e attrezzature per le aziende di produzione automobilistica di tutto il mondo. La Società prevede di integrare OLBRICH e R+S Automotive con la sua divisione Ingegneria ed Energia di Saueressig, che fa parte del suo segmento Tecnologie Industriali, focalizzato sull'ingegneria di alta precisione per un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale, tra cui soluzioni energetiche personalizzate ad alta tecnologia, superfici, sistemi di marcatura e codifica.

Joseph C. Bartolacci, Presidente e amministratore delegato di Matthews International, ha dichiarato: "Siamo estremamente entusiasti di acquisire OLBRICH e R+S Automotive nell'ambito della nostra strategia a lungo termine, volta ad offrire un portafoglio ampio di servizi e attrezzature ingegnerizzate appositamente costruite per il mercato in espansione dei veicoli elettrici e dell'energia verde in generale. Le nostre capacità congiunte offrono soluzioni innovative per accelerare lo sviluppo di una soluzione end-to-end per la produzione di batterie a elettrodi secchi e altre soluzioni energetiche. Insieme, la nostra offerta avrà un impatto significativo sull'adozione dei veicoli elettrici sul mercato di massa e porterà benefici all'intero settore delle soluzioni energetiche. Questa acquisizione strategica prosegue il nostro investimento nelle tecnologie e accelera la commercializzazione di nuove innovazioni in molteplici applicazioni di automazione industriale".

"Matthews è il partner giusto per il nostro futuro", ha dichiarato Bastian Kuhl, amministratore delegato di OLBRICH e R+S Automotive. "OLBRICH, come Matthews, sta facendo grandi progressi per contribuire a incrementare la produzione di componenti per celle a combustibile a idrogeno. Con il recente ordine di OLBRICH per una linea di produzione di massa per gli strati di diffusione del gas (GDL) e la solidità di Matthews nel campo delle piastre bipolari, il nostro portafoglio congiunto è ben posizionato per creare una forza di mercato non solo come fornitore di OEM, ma anche come partner di produzione chiave nei settori dell'energia, specialty & pharma, dell'imballaggio e degli arredi".

Con l'acquisizione di OLBRICH e R+S Automotive, Matthews International espande la sua presenza globale e si consolida come protagonista nel settore delle soluzioni energetiche.

Informazioni su Matthews International Corporation

Matthews International Corporation è un fornitore globale di tecnologie industriali, prodotti di commemorazione e soluzioni di marchio. Il segmento Tecnologie Industriali progetta, produce, assiste e distribuisce soluzioni e tecnologie personalizzate ad alta tecnologia di automazione industriale, marcatura, codifica e accumulo di energia. Il segmento Commemorazione è un fornitore leader di prodotti per la commemorazione, tra cui monumenti funebri, bare e attrezzature per la cremazione e l'incenerimento, principalmente per i clienti dei cimiteri e delle pompe funebri, che aiutano le famiglie a passare dal lutto al ricordo. Il segmento SGK Brand Solutions è un fornitore leader di soluzioni di imballaggio e di esperienze di marca, che permette alle aziende di semplificare il loro marketing, potenziare i loro marchi e fornire valore. L'azienda ha circa 11.000 dipendenti in più di 26 Paesi in sei continenti, impegnati a fornire prodotti e servizi di altissima qualità.

Informazioni su SAUERESSIG Group

Il Gruppo SAUERESSIG riunisce le unità operative imballaggio, elastomeri, superfici, ingegneria, rulli ed e.GEN sotto un marchio comune. In qualità di fornitore leader a livello internazionale nella fase di pre-stampa e di utensili rotativi per i processi di stampa calcografica e flessografica, rulli goffratori e utensili di taglio e cordonatura, il Gruppo SAUERESSIG offre un'esperienza completa. SAUERESSIG lavora su progetti di ricerca orientati al futuro e investe nello sviluppo di flussi di lavoro intelligenti e soluzioni digitali. Come innovatore per la costruzione di macchine speciali nel campo della tecnologia delle batterie e dell'accumulo di energia orientata al futuro, vengono sviluppate soluzioni individuali per i pionieri di domani. Il produttore di marca, i tipografi e i convertitori, nonché i produttori rinomati di moderne tecnologie di accumulo di energia, possono beneficiare di innovazioni orientate alle soluzioni, di decenni di esperienza e della massima flessibilità. Il Gruppo SAUERESSIG, con i suoi 13 stabilimenti di produzione, dispone di una solida rete globale. La presenza a livello mondiale consente uno sviluppo, un'implementazione e un supporto ottimali di progetti internazionali in qualsiasi momento.

Il Gruppo SAUERESSIG fa parte di Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW). Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.saueressig.com

Informazioni su OLBRICH

OLBRICH GmbH è stata fondata nel 1949 e, insieme al suo marchio Polytype Converting®, il costruttore di macchine è diventato oggi una delle società leader a livello mondiale nel settore dei macchinari e delle attrezzature per la fabbricazione di prodotti a bobina. Fogli per batterie, etichette, materiali di rilascio, carta sostenibile e materiali di imballaggio, nonché rivestimenti murali, rivestimenti per pavimenti, nastri adesivi e tessuti tecnici sono alcuni dei prodotti esemplari realizzati sulle linee. OLBRICH dispone di una catena di valore completa, che comprende l'ingegneria e la produzione, nonché di centri tecnici all'avanguardia a Bocholt (Germania) e Friburgo (Svizzera). Oggi, OLBRICH ha circa 450 dipendenti. La sua sede centrale si trova a Bocholt (Germania), con altre sedi ad Amburgo (Germania), Friburgo (Svizzera) e Jiangyin City (Cina).

Informazioni su R+S Automotive

R+S Automotive GmbH è un importante produttore di macchine e utensili per la produzione di componenti interni ed esterni per l'industria automobilistica, come pannelli di portiere, cruscotti o ripiani posteriori. R+S Automotive dispone di una catena del valore completamente integrata, che comprende l'ingegneria e la produzione, nonché un centro tecnico su un'area di 1.100 mq, progettato per supportare servizi tecnici completi e uno sviluppo orientato al cliente. Attualmente R+S Automotive conta circa 350 dipendenti. La sede centrale è a Bocholt (Germania), con altre filiali a Holoubkov (Repubblica Ceca), Jiangyin (Cina) e Comstock Park (Michigan, Stati Uniti).

Informazioni previsionali

Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato sono fornite ai sensi delle disposizioni "safe harbor" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni a carattere previsionale implicano rischi noti e non noti e incertezze che possono causare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi dell'Azienda nei periodi futuri e le aspettative del management. Sebbene l'Azienda ritenga che le aspettative formulate in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non è possibile garantire che queste si rivelino corrette. I fattori che potrebbero determinare una differenza sostanziale tra i risultati dell'Azienda e quelli descritti in tali dichiarazioni previsionali includono principalmente i cambiamenti delle condizioni economiche nazionali o internazionali, le variazioni dei tassi di cambio delle valute estere, le variazioni dei costi dei materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti aziendali, le variazioni dei tassi di mortalità e di cremazione, le variazioni della domanda di prodotti o dei prezzi a seguito del consolidamento dei settori in cui opera l'Azienda, o altri fattori come le interruzioni della catena di approvvigionamento, la carenza di manodopera o gli aumenti del costo del lavoro, le variazioni della domanda di prodotti o dei prezzi a seguito di pressioni competitive nazionali o internazionali, la capacità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi, i rischi sconosciuti in relazione alle acquisizioni dell'Azienda, i problemi di sicurezza informatica, l'efficacia dei controlli interni dell'Azienda, la conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali ed esteri, i fattori tecnologici al di fuori del controllo dell'Azienda, l'impatto di pandemie o epidemie simili, o altre alterazioni dei nostri settori, dei clienti o delle catene di fornitura, l'impatto dei conflitti globali, come l'attuale guerra tra Russia e Ucraina, e altri fattori descritti nella Relazione annuale dell'Azienda sul Modulo 10-K e in altri documenti periodici depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

Contatti: Steven F. Nicola

Chief Financial Officer

412.442.8262

Relazioni con gli investitori:

William D. Wilson

Direttore senior, Sviluppo Aziendale e Relazioni con gli investitori

412.325.8418