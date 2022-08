Matthews International breidt zijn engineering-capaciteiten voor energie uit en neemt OLBRICH GmbH en R+S Automotive GmbH over

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Spanish Thai

PITTSBURGH, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) kondigde vandaag aan dat het bedrijf de eerder gemelde overnames van het Duitse ingenieursbureaus OLBRICH GmbH ('OLBRICH') en R+S Automotive GmbH ('R+S Automotive') heeft afgerond voor EUR 43 miljoen (ca. 45 miljoen US-dollar)



OLBRICH, met hoofdzetel in Bocholt, Duitsland, is een fabrikant van intelligente productieapparatuur, gespecialiseerd in speciaal gebouwde roterende verwerkingsapparatuur, waaronder apparatuur voor de productie van droge en natte elektroden voor lithium-ion-accu's voor gebruik in elektrische voertuigen en componenten voor waterstof-brandstofcellen en electrolysatoren, met bijkomende sterke posities in Specialty & Pharma, Packaging en Home & Décor. R+S Automotive is een gespecialiseerde leverancier van automatiserings-, fabrieks- en werktuigbouwconcepten voor autofabrikanten over de hele wereld. Het bedrijf voorziet OLBRICH en R+S Automotive te integreren met zijn Saueressig Engineering en Energy-activiteiten, onderdeel van het segment industriële technologieën, dat zich richt op engineering van hoge precisie voor een breed scala van industriële automatiseringstoepassingen, waaronder hightech energieoplossingen op maat, oppervlakken, markerings- en coderingssystemen.

Joseph C. Bartolacci, President en Chief Executive Officer van Matthews International, verklaarde: "Wij zijn zeer verheugd met de overname van OLBRICH en R+S Automotive als onderdeel van onze langetermijnstrategie om een uitgebreid portfolio van speciaal gebouwde apparatuur en diensten aan te bieden voor de ontluikende markt van elektrische voertuigen en groene energie in bredere zin. Samengebracht bieden onze capaciteiten innovatieve oplossingen om de ontwikkeling van een end-to-end-oplossing voor de productie van droge-elektrode-accu's en andere energieoplossingen te versnellen. Samen zal ons aanbod een aanzienlijke impact hebben op de massaproductie van elektrische voertuigen en de hele sector van energieoplossingen ten goede komen. Deze strategische overname zet onze investering in technologieën voort en versnelt de commercialisering van nieuwe innovaties in meerdere industriële automatiseringstoepassingen."

"Matthews is de juiste partner voor onze toekomst", aldus Bastian Kuhl, CEO van OLBRICH en R+S Automotive. "OLBRICH boekt, net als Matthews, grote vooruitgang bij het helpen opschalen van de fabricage van onderdelen voor waterstofbrandstofcellen. Met OLBRICH's recente order voor een massaproductielijn voor gasdiffusielagen (GDL), en Matthews' marktdominantie op het gebied van bipolaire platen, lijkt ons gecombineerde portfolio goed gepositioneerd om een stevige marktpartij te creëren, niet alleen als leverancier aan OEM's, maar ook als belangrijke productiepartner in de segmenten Energie, Specialty & Pharma, Verpakkingen en Home Decor."

Met de overname van OLBRICH en R+S Automotive breidt Matthews International zijn wereldwijde aanwezigheid uit en verstevigt het zijn positie als belangrijke speler in de sector van energieoplossingen.

Over Matthews International Corporation

Matthews International Corporation is een wereldwijde leverancier van industriële technologieën, herdenkingsproducten en merkoplossingen. Het industriële technologiesegment ontwerpt, produceert, onderhoudt en distribueert op maat gemaakte hightech energieopslag-, markeer-, coderings- en industriële automatiseringstechnologieën en -oplossingen. Het herdenkingssegment van de onderneming is een toonaangevende leverancier van herdenkingsproducten, waaronder gedenktekens, kisten en apparatuur voor crematie en verbrandingsapparatuur, voornamelijk voor klanten van begraafplaatsen en uitvaartcentra die families helpen in het proces van rouw naar herinnering. Het segment SGK Brand Solutions is een toonaangevende leverancier van verpakkingsoplossingen en merkervaringen, die bedrijven helpt hun marketing te vereenvoudigen, hun merken te versterken en aanvullende waarde te bieden. Het bedrijf heeft ongeveer 11.000 werknemers in meer dan 26 landen op zes continenten, die zich inzetten voor het leveren van producten en diensten van de hoogste kwaliteit.

Over de SAUERESSIG-Groep

De Groep SAUERESSIG brengt de bedrijfsonderdelen verpakking, elastomeren, oppervlakken, engineering, walsen en e.GEN samen onder een gemeenschappelijk overkoepelend merk. Als internationaal toonaangevend leverancier in de prepressfase zowel als van rotatiegereedschappen voor diepdruk- en flexodrukprocessen, reliëfwalsen en snij- en rilgereedschappen, biedt de SAUERESSIG-Groep een uitgebreide expertise. SAUERESSIG werkt aan toekomstgerichte onderzoeksprojecten en investeert in de ontwikkeling van intelligente workflows en digitale oplossingen. Als innovator van speciale machinebouw op het gebied van toekomstgerichte accu- en energieopslagtechnologie ontwikkelt de groep individuele oplossingen voor de pioniers van morgen. Merkfabrikanten, inclusief drukkers en converters, maar ook gerenommeerde fabrikanten van moderne energieopslagtechnologieën profiteren van oplossingsgerichte innovaties, decennialange ervaring en maximale flexibiliteit. Met momenteel 13 productievestigingen beschikt de SAUERESSIG-Groep over een sterk mondiaal netwerk. Wereldwijde aanwezigheid maakt op elk gewenst moment een optimale ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning van internationale projecten mogelijk.

De SAUERESSIG Group is een onderdeel van Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW). Ga voor meer informatie naar: www.saueressig.com

Over OLBRICH

OLBRICH GmbH werd opgericht in 1949 en samen met zijn merk Polytype Converting® is de machinebouwer vandaag uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van productiemachines en apparatuur voor de vervaardiging van webvormige producten. Accufolie, etiketten, lossingsmaterialen, duurzaam papier en verpakkingsmateriaal, evenals wandbekleding, vloerbedekking, kleefbanden en technisch textiel zijn voorbeelden van producten die op de lijnen worden vervaardigd. OLBRICH beschikt over een volledige waardeketen, inclusief engineering en productie, en over ultramoderne technische centra in Bocholt (DE) en Fribourg (CH). Vandaag telt OLBRICH ongeveer 450 werknemers. De hoofdzetel van OLBRICH is gevestigd in Bocholt (DE). Daarnaast heeft OLBRICH vestigingen in Hamburg (DE), Fribourg (CH) en Jiangyin City (CN).

Over R+S Automotive

R+S Automotive GmbH is een belangrijke fabrikant van machines en gereedschappen voor de productie van interieur- en exterieuronderdelen voor de automobielindustrie, zoals deurpanelen, dashboards of hoedenplanken. R+S Automotive beschikt over een volledig geïntegreerde waardeketen, inclusief engineering en productie, en over een technisch centrum op een oppervlakte van 1100 m², ontworpen ter ondersteuning van uitgebreide technische diensten en klantgerichte ontwikkeling. Vandaag de dag heeft R+S Automotive ongeveer 350 werknemers. Het hoofdkantoor van R+S Automotive is gevestigd in Bocholt (DE). Daarnaast heeft het bedrijf dochterondernemingen in Holoubkov (CZ), Jiangyin (CN), en Comstock Park, MI (VS).

Toekomstgerichte informatie

Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn opgenomen overeenkomstig de 'veilige haven'-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van de onderneming in de toekomst wezenlijk afwijken van de verwachtingen van het management. Hoewel het bedrijf van mening is dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden geuit redelijk zijn, kan er geen garantie worden gegeven dat dergelijke verwachtingen juist zullen blijken te zijn. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten van het bedrijf wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden besproken, zijn onder meer veranderingen in de binnenlandse of internationale economische omstandigheden, veranderingen in de wisselkoersen van vreemde valuta, veranderingen in de kosten van materialen die bij de vervaardiging van de producten van het bedrijf worden gebruikt, veranderingen in sterfte- en crematiecijfers, veranderingen in de vraag naar of de prijzen van producten als gevolg van consolidatie in de sectoren waarin het bedrijf actief is, of andere factoren zoals onderbrekingen in de toeleveringsketen, tekorten aan arbeidskrachten of stijgingen van de arbeidskosten, veranderingen in de vraag naar of de prijzen van producten als gevolg van binnenlandse of internationale concurrentiedruk het vermogen om doelstellingen inzake kostenbesparing te bereiken, onbekende risico's in verband met de overnames van het bedrijf, bezorgdheid over cyberveiligheid, doeltreffendheid van de interne controles van het bedrijf, naleving van binnenlandse en buitenlandse wetten en voorschriften, technologische factoren waarop het bedrijf geen invloed heeft, de impact van pandemieën of soortgelijke uitbraken, of andere verstoringen van onze industrieën, klanten of toeleveringsketens, de impact van wereldwijde conflicten, zoals de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en andere factoren beschreven in het Jaarverslag van het bedrijf op Formulier 10-K, evenals andere periodieke deposities bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Contactpersoon: Steven F. Nicola



Chief Financial Officer



412.442.8262

Voor investeerdersrelaties:

William D. Wilson



Senior Director, Corporate Development and Investor Relations



412.325.8418