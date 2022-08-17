Matthews International收购OLBRICH GmbH和R+S Automotive GmbH，扩展了能源工程能力

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匹兹堡, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation （NASDAQ GSM：MATW）今日宣布，公司以4300万欧元（约合4500万美元）完成之前宣布对德国工程公司OLBRICH GmbH（以下简称为“OLBRICH”）和R+S Automotive GmbH（以下简称为“R+S Automotive”）的收购项目。



OLBRICH是一家总部位于德国博霍尔特的生产和智能设备制造商，专注于专用旋转处理设备，包括用于制造电动汽车和氢燃料电池及电解槽部件中锂离子电池干湿电极的设备，在特制品和医药、包装和家居装饰等领域拥有强大的市场地位。R+S Automotive是一家为全球汽车制造公司提供自动化、工厂和模具概念的专业工程服务提供商。公司计划将OLBRICH和R+S Automotive与其工业技术部门Saueressig Engineering and Energy合并，专注于高科技定制能源解决方案、表面、标记和编码系统等各种工业自动化应用的高精度工程设计。

Matthes International总裁兼首席执行官Joseph C. Bartolacci表示：“我们非常高兴能够将OLBRICH和R+S Automotive作为长期战略的一部分加以收购，为蓬勃发展的电动汽车和更广泛的绿色能源市场提供专用工程设备和服务拓展组合。我们合并后将能够提供各种创新解决方案，以加速开发干电极电池生产及其他能源解决方案的端到端方案。总之，我们的产品将对电动汽车在大众市场的采用产生重大影响，并将惠及整个能源解决方案行业。这项战略收购延续了我们对技术的投资，并加快了对跨多个工业自动化应用领域的最新创新的商业化。”

OLBRICH和R+S Automotive的首席执行官Bastian Kuhl表示：“Matthews是助力实现我们公司未来的好伙伴。与Matthews一样，OLBRICH在帮助扩大氢燃料电池部件的制造方面取得了重大进展。凭借OLBRICH近期获得的气体扩散层（GDL）批量生产线订单，以及Matthews在双极板领域的实力，我们合并后的产品组合可以有力地创造市场力量，不仅是作为原始设备制造商的供应商，而且也作为能源、特制品和医药、包装和家居装饰领域的关键生产合作伙伴。”

凭借对OLBRICH和R+S Automotive的收购，Matthews International扩大了自身的全球业务，并巩固了作为能源解决方案领域核心参与者的地位。

关于Matthews International Corporation

Matthews International Corporation是一家工业技术、纪念品和品牌解决方案的全球提供商。工业技术部门致力于设计、制造、服务和分销高科技定制能源存储、标记、编码和工业自动化技术及解决方案。纪念品部门是一家领先的纪念产品提供商，其产品包括纪念物、棺椁、火化和焚化设备，主要面向墓地和殡仪馆客户，帮助逝者家属走出悲伤，将悲痛转化为怀念。SGK品牌解决方案部门是包装解决方案和品牌体验的领先提供商，帮助众多企业简化营销、提升品牌和增加价值。公司在六大洲超过26个国家和地区拥有约1.1万名员工，致力于提供最高品质的产品及服务。

关于SAUERESSIG Group

SAUERESSIG Group将包装、弹性体、表面、工程、轧辊和e.GEN等业务部门整合在统领性的主品牌之下。作为一家国际领先的供应商，SAUERESSIG Group提供有关印前阶段以及凹版与柔性版印刷工艺旋转工具、压花辊和切割及压痕工具的全面专业知识。SAUERESSIG致力于各种前瞻性研究项目，并投资智能工作流程和数字解决方案的开发。作为一家面向未来的电池和储能技术领域的特殊机器制造创新企业，我们面向未来的先锋企业开发各种个性化解决方案。品牌制造商、印刷商和加工商以及著名的现代储能技术制造商均得益于以解决方案为导向的创新、数十年的经验和最大的灵活性。SAUERESSIG Group在其现有的13处生产基地打造了强大的全球网络， 遍及全球的业务版图使众多国际项目能够随时得到最佳开发、妥善实施和鼎力支持。

SAUERESSIG Group是Matthews International Corporation（NASDAQ GSM：MATW）旗下的企业。如需了解更多信息，请访问：www.saueressig.com

关于OLBRICH

OLBRICH GmbH成立于1949年，这家机器制造商连同其品牌Polytype Converting®现已共同成为网状产品制造用生产机械和设备领域的全球领先企业之一。其生产线制造的典型产品包括电池铝箔、标签、释放材料、可持续纸张和包装材料以及墙面涂料、地板覆盖物、胶带和技术纺织品。OLBRICH拥有一个囊括工程和制造的完整价值链，以及位于德国博霍尔特和瑞士弗里堡的最先进技术中心。目前，OLBRICH有大约450名员工。OLBRICH总部位于德国博霍尔特，在德国汉堡、瑞士弗里堡和中国江阴设有其他办事处。

关于R+S Automotive

R+S Automotive GmbH是一家重要的机器和工具制造商，从事车门板、仪表板和后窗台面板等汽车行业内外部组件的生产。R+S Automotive拥有囊括工程和生产的全集成式价值链，以及一家占地1100平方米的技术中心，该中心旨在支持全面技术服务和以客户为导向的开发。现今，R+S Automotive有大约350名员工。R+S Automotive总部位于德国博霍尔特，在捷克霍洛布科夫（Holoubkov）、中国江阴和美国密歇根州康斯托克公园（Comstock Park）设有其他子公司。

前瞻性信息

本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险及不确定性，可能导致公司未来时期的实际结果与管理层的预期存在重大差异。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期正确无误。可能导致公司业绩与此类前瞻性陈述讨论结果存在重大差异的因素主要包括国内或国际经济状况的变化、外汇汇率的变化、公司产品制造所用材料成本的变化、死亡率和火化率的变化、由于公司所在经营行业的整合导致产品需求或价格的变化，或其他因素的影响，如供应链中断、劳动力短缺或劳动力成本增加，或由于国内或国际竞争压力、实现成本目标降低的能力、与公司收购有关的未知风险、网络安全问题、公司内部控制的有效性、遵守国内外法律法规、超出公司控制的技术因素、流行病或类似疾病爆发的影响等导致产品需求和价格的变化、或对我们行业、客户或供应链造成的其他中断、全球冲突的影响，如目前俄罗斯和乌克兰之间的战争，以及公司在表格10-K年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中描述的其他因素。

Contact: Steven F. Nicola

Chief Financial Officer

412.442.8262

投资者关系联系人：

William D. Wilson

企业发展和投资者关系高级总监

412.325.8418