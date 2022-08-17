Matthews International 收購 OLBRICH GmbH 和 R+S Automotive GmbH，擴展能源工程能力

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匹茲堡, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) 今天宣佈已完成先前公佈的交易，即以 4,300 萬歐元（約合 4,500 萬美元）收購德國工程公司 OLBRICH GmbH（「OLBRICH」）及 R+S Automotive GmbH（「R+S Automotive」）。



OLBRICH 總部位於德國博霍爾特，是一家生產和智能設備製造商，專業生產專用旋轉加工設備，包括製造用於電動汽車鋰離子電池的乾濕電極設備，以及用於氫燃料電池和電解槽的組件，並在特殊製藥、包裝和家居與裝飾領域擁有強勁優勢。R+S Automotive 是一家為全球汽車製造公司提供自動、工廠和工具概念的專業工程服務供應商。公司計劃將 OLBRICH 和 R+S Automotive 與其工業技術部門之一 Saueressig 工程與能源業務整合，以便專注為廣泛的工業自動化應用提供高精度工程，包括高科技定制能源解決方案、表面、標記和編碼系統。

Matthews International 總裁兼行政總裁 Joseph C. Bartolacci 表示：「我們非常高興能夠收購 OLBRICH 和 R+S Automotive。這是我們為蓬勃發展的電動汽車和更廣泛的綠色能源市場提供更多專用工程設備和服務組合的長期策略之一。我們的綜合能力提供創新解決方案，以加速開發用於乾電極電池生產和其他能源解決方案的端到端解決方案。總之，我們的產品將對電動汽車的大眾市場採用產生重大影響，並使整個能源解決方案行業受益。此次策略收購將繼續我們對技術的投資，並加速商業化出售全新創新的跨工業自動化應用。」

OLBRICH 及 R+S Automotive 行政總裁 Bastian Kuhl 表示：「Matthews 是我們未來的正確合作夥伴。OLBRICH 和 Matthews 一樣，在幫助擴大氫燃料電池組件的製造規模方面取得長足進展。憑藉 OLBRICH 最近訂購的氣體擴散層 (GDL) 大規模生產線，以及 Matthews 在雙極板領域的實力，我們的綜合產品組合能夠以更好方式創造市場力量，不僅作為 OEM 的供應商，而且作為能源、特殊製藥、包裝和家居裝飾領域的主要生產合作夥伴。」

透過收購 OLBRICH 和 R+S Automotive，Matthews International 擴大其全球影響力，鞏固其在能源解決方案領域的重要地位。

關於 Matthews International Corporation

Matthews International Corporation 是工業技術、紀念產品和品牌解決方案的全球供應商。工業技術部門設計、製造、服務並分銷高科技的訂制能源儲存、標記、編碼，以及工業自動化技術和解決方案。悼念 (Memorialization) 部門是各種紀念品產品的領先供應商，包括追悼會、棺材、火葬和焚化儀器，主要是服務墓地和殯儀館客戶，從悲傷轉向悼念。SGK 品牌解決方案部門是包裝解決方案與品牌體驗的領先供應商，協助公司簡化市場營銷、擴大其品牌並提供價值。公司在六大洲超過 26 個國家擁有約 11,000 名員工，致力提供最優質的產品和服務。

關於 SAUERESSIG Group

SAUERESSIG Group 將包裝、彈性體、表面、工程、滾筒和 e.GEN 等業務單元整合至一個共同的綜合品牌下。作為印刷前階段以及用於凹版和柔版印刷工藝的旋轉工具、壓花輥以及切割和壓痕工具的領先國際供應商，SAUERESSIG Group 提供全面的專業知識。SAUERESSIG 致力前瞻性研究項目，並投資於智能工作流程和數碼解決方案的開發。作為立足未來的電池和儲能技術領域的特殊機器製造創新者，我們為未來的先驅者開發個人化的解決方案。品牌製造商、打印機和轉換器以及現代儲能技術的知名製造商受益於以解決方案為本的創新、數十年的經驗和最大的靈活性。SAUERESSIG Gorup 目前擁有 13 個生產基地及強大的全球網絡。遍佈全球的業務可以隨時優化開發、實施和支援國際項目。

SAUERESSIG Group 隸屬於 Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW)。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.saueressig.com

關於 OLBRICH

OLBRICH GmbH 於 1949 年成立，連同其品牌 Polytype Converting®，這家機器製造商如今已成為生產網狀產品的生產機械和設備的世界領先公司之一。電池箔、標籤、離型材料、可持續紙張和包裝材料以及牆紙、地板覆蓋物、膠帶和技術紡織品是生產線上的典型產品。OLBRICH 擁有完整的價值鏈，包括工程和製造，以及位於德國博霍爾特和瑞士佛立堡的最先進技術中心。今天，OLBRICH 僱有大約 450 名員工。OLBRICH 總部位於德國博霍爾特，在德國漢堡、瑞士佛立堡和中國江陰市設有分支機構。

關於 R+S Automotive

R+S Automotive GmbH 是一家重要的機器和工具製造商，用於生產汽車行業的內部和外部組件，例如車門面板、儀表板或後貨架。R+S Automotive 擁有工程和生產等完全整合的價值鏈，以及佔地 1,100 平方米的技術中心，旨在支援全面的技術服務和以客戶為本的開發。如今，R+S Automotive 僱有大約 350 名員工。R+S Automotive 總部位於德國博霍爾特，並在捷克霍盧布科夫、中國江陰和美國密歇根州康斯托克公園設有子公司。

前瞻性陳述資訊

本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均根據 1995 年的《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款提供。此類前瞻性陳述涉及已知和未知風險和不確定性，可能導致公司的未來業績與管理層的預期存在重大差異。雖然公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期合理，但公司不能保證此期望未來證明是正確的。可能導致公司結果與此類前瞻性陳述的討論結果產生重大差異的因素主要包括國內或國際經濟狀況的變化、外匯匯率的變化、公司製造產品所用材料的成本變化、死亡率與火葬率的變化、由於公司經營行業進行整合而導致的產品需求或價格變化，或其他因素，例如供應鏈中斷、勞動力短缺或勞動力成本增加、由於國內或國際競爭壓力導致產品需求或價格變化、實現降低成本目標的能力、與公司收購相關的未知風險而導致的產品需求或價格變化、網絡安全顧慮、公司內部控制的成效、國內和外國法律和規定的遵從性、超出公司控制的技術因素、疫情或類似爆發的影響，或對我們行業、客戶、或供應鏈的其他干擾、全球衝突的影響，例如目前俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，以及在 10-K 表格的年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中描述的其他因素。

Contact: Steven F. Nicola

Chief Financial Officer

412.442.8262

投資者關係：

William D. Wilson

企業發展及投資者關係高級總監

412.325.8418