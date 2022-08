atai Life Sciences sichert sich Laufzeitkreditfazilität in Höhe von bis zu 175 Millionen US-Dollar von Hercules Capital

- Eine nicht verwässernde Finanzierungsfazilität plus 312 Mio. US-Dollar an vorhandenen Barmitteln zum 30. Juni 2022 verschafft atai Zugang zu bis zu 487 Mio. US-Dollar, um die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation für psychische Erkrankungen fortzusetzen



- Flexible Ziehungsmöglichkeiten bieten Optionen zur Optimierung der Liquidität und Kapitalstruktur in der Zukunft

NEW YORK und BERLIN, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) („atai“), ein biopharmazeutisches Unternehmen für den klinischen Bereich, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Laufzeitkreditfazilität in Höhe von bis zu 175 Mio. US-Dollar mit Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) vereinbart hat.

„Das nicht verwässernde Kapital aus dieser Laufzeitkreditfazilität in Verbindung mit den bereits in unserer Bilanz vorhandenen Barmitteln stärkt die Finanzkraft von atai weiter und verschafft uns strategische Flexibilität beim Aufbau eines führenden Unternehmens im Bereich der psychischen Gesundheit, das sich den erheblichen unerfüllten Bedürfnissen von Patienten in der Neuropsychiatrie widmet“, so Florian Brand, Chief Executive Officer und Mitgründer von atai. „Während wir unsere diversifizierte Pipeline an differenzierten Arzneimittelkandidaten weiter vorantreiben, freuen wir uns auf mehrere erwartete kurzfristige Katalysatoren in unseren Schlüsselprogrammen, darunter Phase-2a-Daten von PCN-101 bei behandlungsresistenter Depression gegen Ende dieses Jahres.“

„Hercules freut sich über die Partnerschaft mit atai, da das Unternehmen eine Pipeline neuartiger Wirkstoffe entwickelt, die Patienten mit psychischen Störungen neue Behandlungsmöglichkeiten bieten sollen“, sagte Janice Bourque, Managing Director bei Hercules Capital. „Die beachtliche Kreditzusage von Hercules soll atai dabei helfen, seine wichtige Mission zu erfüllen, und spiegelt unser Engagement für die Finanzierung innovativer Life-Science-Unternehmen wider“, ergänzte Michael Dutra, Managing Director bei Hercules Capital.

Gemäß den Bedingungen der Kreditfazilität in Höhe von 175 Mio. US-Dollar wurden bei Abschluss 15 Mio. US-Dollar in Anspruch genommen, wobei weitere 20 Mio. US-Dollar nach Wahl von atai bis zum 15. März 2023 und danach weitere 25 Mio. US-Dollar nach Wahl von atai bis zum 15. Dezember 2023 in Anspruch genommen werden können. Die verbleibenden 115 Mio. US-Dollar werden in Tranchen bis zum 31. März 2025 zur Verfügung gestellt, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Kreditfazilität wird mit einem variablen Zinssatz von derzeit 10,05 % auf Basis der Prime Rate verzinst und hat eine Laufzeit von 48 Monaten ab Abschluss, die bei Erreichen bestimmter Leistungsmeilensteine auf 54 Monate verlängert werden kann. Die reine Zinsperiode beträgt 30 Monate ab Abschluss, kann aber bei Erreichen bestimmter Meilensteine auf bis zu 42 Monate verlängert werden.

Weitere Einzelheiten der Kreditvereinbarung werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bei der Securities and Exchange Commission eingereicht.

Rechtsberater für atai waren Latham & Watkins. Rechtsberater für Hercules Capital waren Morrison & Foerster LLP.

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.atai.life/ .

Kontaktinformationen

Investorkontakt:

Stephen Bardin

Deputy Chief Financial Officer

E-Mail: IR@atai.life

Pressekontakt:

Allan Malievsky

Senior Director, External Affairs

E-Mail: PR@atai.life