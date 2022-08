Peggy’s Cove obtient la plus haute note possible d’accessibilité en vertu du Programme de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen

English French

Peggy's Cove (Nouvelle-Écosse), 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --







L’une des attractions les plus emblématiques de la Nouvelle-Écosse a obtenu la certification Or de la Fondation Rick Hansen pour son accessibilité, ce qui signifie que les utilisateurs.rices de toutes les capacités peuvent découvrir ce superbe site de la Nouvelle-Écosse Peggy’s Cove est le premier site touristique classé « Or » du Canada atlantique

La création d’occasions touristiques accessibles sera essentielle pour le tourisme canadien, car les dépenses des personnes ayant un handicap représenteront 21 % du marché des dépenses de consommation du Canada d’ici 2030





Le site embématique de la Nouvelle-Écosse qu’est Peggy’s Cove a obtenu la certification d’accessibilité « Or » en vertu du Programme de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen (RHFAC) pour sa plateforme panoramique accessible, les places de stationnement accessibles dans les terrains de stationnement publics, la signalisation dans le village, le sentier et les deux nouveaux bâtiments sanitaires. L’ajout de la plateforme et les améliorations apportées au village de pêche côtier permettent aux visiteurs.euses de toutes les capacités de découvrir la beauté naturelle du site.

Peggy’s Cove est la première destination touristique du Canada atlantique à recevoir la certification Or du Programme RHFAC. Avant l’ajout de la plate-forme d’observation accessible, des trottoirs, des bâtiments sanitaires, des trottoirs de bois, de la signalisation dans le

village, du sentier (celui qui mène des deux aires de stationnement à l’anse et au phare) et du stationnement du centre d’information, les visiteurs.euses ayant un handicap ne pouvaient observer ce paysage unique qu’à partir du stationnement. Avec plus de 700 000 personnes en visite par années, les améliorations apportées à l’accessibilité rendent le site accessible à un nombre croissant de gens, en particulier les personnes âgées.

Le Programme RHFAC permet aux organismes de faire évaluer leur niveau d’accessibilité réelle en fonction de l’expérience holistique des usagers.ères ayant différents handicaps qui touchent leur mobilité, leur vision ou leur ouïe. À ce jour, le Programme RHFAC a évalué plus de 1 663 sites partout dans le Canada.

Avec une note de 83 %, cette certification Or démontre l’engagement de Peggy’s Cove – et de la Nouvelle-Écosse – à éliminer les obstacles et à améliorer l’accessibilité pour les visiteurs. euses de toutes les capacités.

Rick Hansen, fondateur de la Fondation Rick Hansen : « Peggy’s Cove a créé une caractéristique accessible pour que les personnes de toutes les capacités puissent profiter de cette destination emblématique. Cette réalisation exceptionnelle a placé la barre très haut pour le tourisme au Canada, et nous sommes ravis de célébrer avec eux. L’importance d’une accessibilité réelle ne cesse de croître. Nous encourageons tous les organismes à se pencher sur l’accessibilité de leur environnement bâti, et à commencer leur parcours vers la création d’un avenir plus inclusif pour tout le monde. »

Deborah Page, directrice du marketing et des communications, Develop Nova Scotia : « Notre équipe de planification, de conception, d’ingénierie et de chefs de projet exceptionnels s’efforce de faire en sorte que les lieux et les infrastructures soient accueillants pour le plus grand nombre de personnes possible. En faisant participer au processus les membres de

la communauté de l’accessibilité, les membres du public et les personnes qui militent pour l’accessibilité, et ce, avant, pendant et après la construction, nous avons pu repousser les limites pour non seulement respecter les normes d’accessibilité, mais les dépasser. Nous nous sommes poussés, et nous avons poussé nos partenaires, à créer quelque chose qui ouvre non seulement la destination de Peggy’s Cove, mais aussi la véritable expérience de Peggy’s Cove, à davantage de personnes. »

Kevin Penny et Dee Osmond, tous deux créateurs de contenu dans le domaine de l’accessibilité, ont commenté : « Il est important d’être inclusif afin que tout le monde puisse profiter de l’expérience en toute sécurité ». Kevin Penny, qui se déplace en fauteuil roulant, a ajouté : « Les améliorations qu’ils ont apportées sont vraiment de premier ordre ». Dee Osmond a ajouté que « [Peggy’s Cove] est une attraction emblématique de la Nouvelle-Écosse, et il est important que le plus grand nombre de personnes possible puissent voir tout son potentiel et y avoir pleinement accès ».

Après un apport considérable de la communauté, Peggy’s Cove dispose d’un large éventail de caractéristiques d’accessibilité qui lui ont permis d’obtenir la certification Or :

Plateforme d’observation qui offre une expérience sûre et accessible des vues, des paysages et des vagues uniques Signalisation tactile le long des plateformes

Garde-corps inspirés de filets de pêche sur les plateformes, qui s’intègrent à l’environnement et offrent une vue dégagée sur le paysage pour les personnes dont le point de vue est plus bas

Toilettes accessibles, avec des tables à langer pour adultes et pour bébés, des poteaux de soutien supplémentaires dans les toilettes pour les familles et des accessoires de toilettes plus accessibles

La plateforme d’observation accessible a été financée par Tourism Nova Scotia, la Province de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada par le biais de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Pour en savoir plus sur le Programme de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen, consulter www.rickhansen.com/RHFAC (en anglais).

Au sujet de la Fondation Rick Hansen

On a fondé la Fondation Rich Hansen (FRH) en 1988 après la fin de la Tournée mondiale Rick Hansen. Depuis près de 30 ans, la FRH travaille à sensibiliser davantage, à changer les attitudes et à éliminer les obstacles pour les personnes ayant un handicap. Consulter www.rickhansen. com pour en apprendre davantage.

Au sujet de Develop Nova Scotia