Metro Chaîne d’Approvisionnement nomme Chris Fenton comme son nouveau président et directeur général

TORONTO, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne d’Approvisionnement a nommé Chris Fenton, leader très expérimenté dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement, au poste de président et chef de la direction à compter du 17 août 2022. M. Fenton dirigera les opérations commerciales et la stratégie de Metro Chaîne d’Approvisionnement, tout en orientant la croissance de cette entreprise établie depuis 48 ans et spécialisée dans les solutions de chaîne d’approvisionnement.



« Je suis ravi de rejoindre Metro Chaîne d’Approvisionnement et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec notre conseil d’administration, nos clients et notre équipe pour continuer à développer les solutions de chaîne d’approvisionnement dont les organisations ont besoin aujourd’hui », explique Fenton. « Metro Chaîne d’Approvisionnement a une stratégie de croissance ambitieuse avec de solides antécédents en matière d’excellence opérationnelle et d’innovation pour nos clients au Canada, aux États-Unis et en Europe. »



M. Fenton travaille dans l’industrie de la chaîne d’approvisionnement et dans les opérations de logistique de tierce partie (3 PL) depuis 25 ans, avec de l’expérience dans la gestion d’entreprises d’un large éventail de secteurs industriels et de services. Avant de rejoindre Metro Chaîne d’Approvisionnement, Chris a été administrateur délégué et membre de l’équipe de direction de Wincanton Plc, une entreprise britannique de renommée mondiale spécialisée dans les solutions pour la chaîne d’approvisionnement. Chris est titulaire d’un diplôme en transport international de l’université de Cardiff et d’un MBA de l’université de Warwick.

Basé dans les bureaux de Metro Chaîne d’Approvisionnement à Mississauga, en Ontario, Fenton relèvera de l’ancien président du Groupe, Martin Graham. Dans le cadre de la transition, M. Graham est désormais vice-président de Metro Chaîne d’Approvisionnement et relève directement du fondateur et président du groupe, Chiko Nanji.

« Chris est un leader chevronné dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement, et nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe. Nous sommes convaincus qu’il contribuera largement à la valeur que nous offrons aux clients en tant que partenaire de solutions stratégiques en matière de chaîne d’approvisionnement et à notre équipe de 6 000 personnes en tant que lieu de travail de choix », déclare M. Graham.

Offrant des solutions de bout en bout dans les domaines du conseil en chaîne de valeur, de l’exécution, du transport et du conditionnement à forfait, Metro Chaîne d’Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d’approvisionnement au Canada, avec 96 sites en Amérique du Nord et en Europe.

« Nous sommes impatients de voir Chris mettre en œuvre la stratégie que l’équipe de direction et le conseil d’administration de l’entreprise ont élaborée depuis de nombreuses années pour aider nos clients à s’adapter et à évoluer dans un environnement de plus en plus complexe », déclare M. Nanji.

À propos de Metro Chaîne d’Approvisionnement

Metro Chaîne d’Approvisionnement est un partenaire de solutions stratégiques en matière de chaîne d’approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant plus de 12 millions de pieds carrés dans plus de 96 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, Metro Chaîne d’Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d’approvisionnement au Canada. Depuis près de 50 ans, l’envergure, les vastes capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne d’Approvisionnement lui ont permis de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d’approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d’exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.

Pour plus d’informations, contactez :

Alison Wood, Responsable du marketing et de la communication

awood@metroscg.com

Tél : +1 437 332-4361

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4036a371-134a-4932-9601-d23fa51321e7/fr