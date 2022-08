Nextensa NV : Halfjaarlijks Financieel Verslag 2022

English Dutch French

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2022



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 17 augustus 2022

17u40 CEST







Voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2022 noteren we volgende kerndata:



• De huuropbrengsten zijn gestegen met € 3,0 miljoen in vergelijking met juni vorig jaar en bedragen nu € 33,2 miljoen



• De financiële schuldgraad is conform het vooropgestelde plan gedaald van 48,56% op eind 2021 naar 46,31% op 30 juni 2022



• De bezettingsgraad is toegenomen en bedraagt nu 90,30% in vergelijking met 89,09% op einde 2021



• De uitbreiding van Schoppingcenter Knauf Schmiede ontvangt zijn eerste winkels



• Het Park Lane fase II project op Tour & Taxis is opgestart met een succesvolle reservatie van 50% van de appartementen van het eerste gedeelte



• De bouwwerkzaamheden aan het kantoorgebouw The Emerald (7.000 m2) werden opgestart op Cloche d’Or, een nieuwe stadswijk in de zuidrand van Luxemburg-stad





Bijlage