Spryker als Visionär im Magic Quadrant™ für Digital Commerce 2022 ausgezeichnet

BERLIN und NEW YORK, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, eine führende Digital-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Commerce-Anwendungsfälle in B2B, Enterprise Marketplaces, IoT und Unified Commerce, wurde von Gartner® als Visionär im Magic Quadrant 2022™ für Digital Commerce ausgezeichnet. Damit wurde Sprykers bereits zum dritten Mal in Folge in den Magic Quadrant™ von Gartner® für Digital Commerce aufgenommen.



„Unser Ziel bei Spryker ist es, digitale Innovation und Differenzierung mit unserer Composable Platform zu ermöglichen, die speziell für anspruchsvolle transaktionale Geschäftsmodelle entwickelt wurde. Wir sind überzeugt, dass die Tatsache, dass unser Unternehmen zum zweiten Mal als Visionär anerkannt wurde, unser anhaltendes Engagement bestätigt, Unternehmen dazu zu befähigen, zu wachsen, innovativ zu sein und sich zu differenzieren“, sagte Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. „In diesem Jahr haben wir unsere App Composition Platform als jüngste Stufe unseres Engagements für echte Composability eingeführt. Das ist die erste Plattform dieser Art und sie ist unserer Meinung nach der Grund, warum Spryker auf dem Markt immer wieder Anerkennung erhält. Wir werden unsere Lösung und unser Partner-Ökosystem weiterentwickeln, um unseren Kunden zu helfen, zu wachsen und sich anzupassen.“

Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf Spryker und seine Composability sowie seine Fähigkeiten im Cloud-native Enterprise Marketplace B2B und B2C. Spryker hat kürzlich mit der Einführung der Spryker App Composition Platform darauf aufgebaut, was es Unternehmen einfacher denn je macht, sich für Enterprise-Commerce-Lösungen zu entscheiden. Die Spryker App Composition Platform hilft Unternehmen unserer Meinung nach, sich von Mitbewerbern auf der Grundlage ihrer Betriebs- und Verkaufsweise zu differenzieren, und ermöglicht es ihnen gleichzeitig, bei Bedarf nahtlos Funktionen von Spryker und seinem Partner-Ökosystem hinzuzufügen oder diese zu erweitern und weiterzuentwickeln.

„Unabhängig davon, ob ein Unternehmen sich mit großen Mengen von Konsumgütern oder mit anspruchsvollen transaktionalen B2B-Dienstleistungen beschäftigt, ist die Composability der Schlüssel zur Zukunftssicherheit digitaler Handelsangebote. Wir freuen uns, unseren Kunden genau das bieten zu können, was ihnen eine schnellere Wertschöpfung ermöglicht und ihnen hilft, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen“, sagte Boris Lokschin. „Jedes Unternehmen, das sich mit der digitalen Transformation beschäftigt, benötigt eine umfassende Plattform, die composable ist und auf einer modernen Architektur basiert. Spryker kann Unternehmen beides bieten und ihnen die Flexibilität geben, die sie benötigen, um sich an einen sich ständig verändernden Markt anzupassen und gleichzeitig das digitale Wachstum und die digitale Transformation zu beschleunigen.“

Da immer mehr Kunden den Wert der Composability erkennen, expandiert Spryker auf der ganzen Welt und gewinnt immer mehr Kunden, darunter seinen ersten Kunden in Australien und Neuseeland, und verzeichnet ein Wachstum von 200 % in den Benelux-Staaten und von 100 % gegenüber dem Vorjahr auf dem nordamerikanischen Markt für digitalen Handel.

Laden Sie hier den Magic Quadrant™ for Digital Commerce 2022 herunter, um zu erfahren, warum Gartner Spryker als Visionär im digitalen Handel ausgezeichnet hat.

