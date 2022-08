Spryker est reconnu comme Visionnaire par le Magic Quadrant™ 2022 dans la catégorie Commerce numérique

French German Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Chinese (Simplified) Korean Malay Thai

BERLIN et NEW YORK, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme de commerce numérique Spryker, spécialisée dans les utilisations commerciales sophistiquées sur les marchés du B2B, des grandes entreprises, des objets connectés et du commerce unifié, s'est vu décerner le titre de Visionnaire dans Magic Quadrant™ 2022 de Gartner® pour la catégorie Commerce numérique. Il s'agit de la troisième inclusion consécutive de Spryker dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour cette catégorie.



« Notre objectif, chez Spryker, est de permettre l'innovation et la différenciation sur le marché du numérique grâce à notre plateforme composable spécialement conçue pour les modèles commerciaux transactionnels sophistiqués. Le fait d'être reconnus pour la deuxième fois comme une entreprise visionnaire confirme notre engagement incessant à permettre aux entreprises de se développer, d'innover et de se différencier », a déclaré Boris Lokschin, cofondateur et Président-directeur général de Spryker. « Nous avons inauguré cette année notre plateforme de composition d'applications en tant qu'étape ultime de notre engagement à proposer une véritable composabilité. Cette plateforme inédite est, selon nous, la raison pour laquelle Spryker continue de recevoir la reconnaissance du marché. Nous ferons évoluer en permanence notre solution et notre écosystème de partenaires afin d'aider nos clients à se développer et s'adapter », a ajouté M. Lokschin.

Les clients du monde entier font confiance à Spryker pour sa composabilité et ses capacités B2B et B2C natives du cloud. Pour accomplir cette démarche, Spryker s'est récemment appuyé sur le lancement de sa plateforme de composition d'applications (Spryker App Composition Platform), qui vise à permettre aux organisations de sélectionner plus facilement que jamais des solutions commerciales professionnelles. Selon nous, la plateforme de composition d'applications Spryker aide les entreprises à se différencier de leurs concurrents d'après leur modèle d'activité et de vente, tout en leur permettant d'ajouter, d'étendre et de faire évoluer les capacités de Spryker et de son écosystème de partenaires en toute transparence et suivant les besoins.

« Qu'une organisation opère sur de vastes volumes de biens de consommation ou des services B2B transactionnels sophistiqués, la composabilité est essentielle pour pérenniser les offres de commerce numérique. Nous sommes enchantés de pouvoir offrir cela à nos clients, toute en accélérant leur délai de rentabilité et en les aidant à atteindre leurs objectifs commerciaux », a précisé Boris Lokschin. « Toute entreprise qui ambitionne d'opérer sa transformation numérique a besoin d'une plateforme commerciale composable et reposant sur une architecture moderne. Spryker fournit aux entreprises ces deux éléments, ainsi que toute la flexibilité requise pour s'adapter à un marché en constante évolution, en accélérant leur croissance et leur transformation numériques ».

De plus en plus de clients étant convaincus par la valeur de la composabilité, Spryker a connu une expansion et une acquisition de sa clientèle dans le monde entier, y compris pour la première fois en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une croissance de 200 % au Benelux et de 100 % en glissement annuel sur le marché nord-américain du commerce numérique d'entreprise.

Téléchargez ici le Magic Quadrant™ 2022 consacré au commerce numérique pour découvrir les raisons qui font de Spryker un visionnaire du commerce numérique reconnu par Gartner.

Références :

*Gartner, Magic Quadrant pour le Commerce numérique, Jason Daigler , Sandy Shen , Penny Gillespie , Mike Lowndes , Aditya Vasudevan , Yanna Dharmasthira , le 10 août 2022

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche et de conseil de Gartner, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.