Spryker获2022年数字商务魔力象限评为“远见者”

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柏林和纽约, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- B2B、企业市场、物联网和统一商务领域领先的成熟商业用例数字商务平台Spryker，获Gartner®评为2022年数字商务魔力象限“远见者”。这是Spryker连续第三次入选Gartner®数字商务魔力象限。



Spryker联合创始人兼首席执行官Boris Lokschin表示：“在Spryker，我们的目标是通过专为复杂交易业务模型而设计的可组合平台实现数字创新和差异化。我们坚信，第二次获评为‘远见者’证明了我们在助力众多公司实现增长、创新和差异化方面所做出的持续贡献。今年，我们推出了应用组合平台，这是我们致力于实现真正可组合性的最新阶段。这款平台在业内尚属首例，也是我们深感Spryker在该市场持续获得认可的原因。我们将继续推进自身的解决方案和合作伙伴生态系统，帮助众多客户不断成长和适应市场需求。”

世界各地的客户依赖于Spryker来实现其可组合性和云原生企业市场B2B及B2C能力。Spryker最近推出了Spryker应用组合平台，并在此基础之上让各组织比以往任何时候都更容易甄选企业商务解决方案。我们认为，Spryker应用组合平台可帮助企业根据自身运营和销售方式与竞争对手实现差异化，同时使这些企业能够根据需要从Spryker及其合作伙伴生态系统无缝添加、扩展和发展各种能力。

Boris Lokschin表示：“无论组织是运营大量消费品还是运营复杂的B2B交易服务，可组合性都是面向未来的数字商务产品的关键。我们很高兴能够向客户交付这项功能，加速实现时间价值并帮助他们实现业务目标。任何谋求数字化转型的企业都需要一款可进行组合并基于现代化架构的商务平台。Spryker可以为企业提供这两种服务，即提供适应不断变化的市场所需的灵活性，同时加速数字增长和数字化转型。”

随着越来越多的客户见证了可组合性的价值，Spryker已在全球范围内实现了扩张和客户获取，包括其在澳大利亚和新西兰的第一家客户、Benelux增长200%，以及北美企业数字商务市场同比增长100%。

在 此处 下载2022年数字商务魔力象限报告，了解Gartner为什么将Spryker评为数字商务领域的“远见者”。

参考资料：

*Gartner数字商务魔力象限， Jason Daigler 、 Sandy Shen 、 Penny Gillespie 、 Mike Lowndes 、 Aditya Vasudevan 、 Yanna Dharmasthira ，2022年8月10日

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关于Spryker

Spryker是领先的可组合商务平台，助力拥有成熟商业模式的企业实现增长、创新和差异化。Spryker专为复杂的交易业务而设计，其易用型、无头、API优先的模式提供了一种最佳方略，赋予企业适应、规模化和快速进驻市场的灵活性，同时促进其在数字化转型过程中更快速地实现时间价值。作为企业市场（B2B和B2C）、物联网商务、B2B和D2C的全球平台领导者，Spryker已为世界上150多家全球性企业客户提供支持，并深受ALDI、Siemens、Hilti和Ricoh等品牌的信赖。Spryker是一家总部位于德国柏林和美国纽约的私营科技公司。如需了解更多信息，请访问 https://spryker.com 。







