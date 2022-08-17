Spryker 獲公認為 2022 年 Magic Quadrant™ 在數碼商務方面的遠見者

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柏林和紐約, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker 是 B2B、企業市場、物聯網和統一商業的領先數碼商務平台，剛獲 Gartner® 認可為 2022 年 Magic Quadrant™ 數碼商務的遠見者。這是 Spryker 連續第三次被納入 Gartner® Magic Quadrant™ 數碼商務。



Spryker 聯合創始人兼行政總裁 Boris Lokschin 表示：「在 Spryker，我們的目標是透過專為複雜的交易業務模式而設計的可編寫平台來實現數碼創新和差異化。我們相信第二次獲公認為遠見者，足以驗證我們持續致力協助其他公司發展、創新和區分。今年，我們推出了 App Composition Platform，作為我們承諾提供真正可編寫功能的最新階段。這個同類首創的平台可以說明我們感到 Spryker 在市場上繼續廣受認可。我們將繼續發展公司各個解決方案和合作夥伴生態系統，以助我們的客戶積極發展和適應。」

全球各地的客戶都依賴 Spryker 提供的可編寫功能和雲端原生企業市場 B2B 和 B2C 功能。Spryker 最近在這方面構建了 Spryker App Composition Platform，使公司客戶更容易選擇企業商業解決方案。我們認為，Spryker 的 App Composition Platform 將有助企業根據其運作和銷售方式從競爭對手中脫穎而出，同時允許他們根據需要從 Spryker 及其合作夥伴生態系統無縫地提升、擴展和發展能力。

Boris Lokschin 續稱：「不論一個組織是否在大量消費品或複雜的交易 B2B 服務中營運，可編寫功能都是未來數碼商務產品的關鍵。我們很高興能夠為我們的客戶提供這個，促進更快的實現價值，並幫助他們實現其業務目標。任何正在研究數碼轉型的企業都需要一個可編寫及以現代建構為基礎的商業平台。Spryker 可以同時為企業提供這兩項服務，讓他們靈活適應不斷變化的市場，同時加速數碼增長和數碼化轉型。」

隨著更多客戶看到可編寫功能的價值，Spryker 在全球各地進行了擴展和客戶收購，包括在澳洲和新西蘭建立第一批客戶、在比荷盧經濟聯盟 (Benelux) 做到 200% 的增長，及在北美企業數碼商務市場做到 100% 同比增長。

請按 此處 下載 2022 年 Magic Quadrant™ 數碼商務資料，了解為什麼 Gartner 將 Spryker 認可為數碼商務的遠見者。

參考文獻：

*Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Jason Daigler , Sandy Shen , Penny Gillespie , Mike Lowndes , Aditya Vasudevan , Yanna Dharmasthira ，2022 年 8 月 10 日

Gartner 和 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和／或其附屬公司在美國和國際的註冊商標，並在此獲許可使用。保留所有權利。

Gartner 並不認可於其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務，亦不建議技術使用者只根據最高評分或其他最高項目選擇供應商。Gartner 研究出版物包括 Gartner's Research & Advisory 機構的意見，並不應構成事實陳述。Gartner 對此研究不作任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或對特定目的適用性的任何保證。

關於 Spryker

Spryker 是為擁有完善商業模式的企業服務的領先堆肥商務平台，以實現增長、創新和差異化。Spryker 易於使用、無頭的 API 為先模型專為複雜的交易業務而設計，帶來同類最佳的方法，為企業提供適應、調整規模和快速進入市場的靈活性，同時在整個數碼轉型過程中促進更快的實現價值。作為企業市場 (B2B 和 B2C)、物聯網、B2B 和 D2C 的全球平台領導者，Spryker 至今已為全球 150 多家企業客戶提供支援，並獲得 ALDI、西門子、Hilti 和 Ricoh 等品牌的信賴。Spryker 是一家私人持有的技術公司，總部位於德國柏林和美國紐約。如欲了解更多詳情，請瀏覽 https://spryker.com 。







