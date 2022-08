Cody Patrick nombrado gerente de ventas directas OEM para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar el nombramiento de Cody Patrick como gerente de ventas directas OEM (fabricantes de equipo original) para Nikkiso ACD, como parte de la unidad de Bombas Criogénicas del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso.



Cody es egresado del programa de Distribución Industrial de Texas A&M College of Engineering. La combinación de su educación y experiencia en bombas criogénicas para el mercado de gases industriales, lo hacen ideal para ayudar al crecimiento del mercado estadounidense. Se encargará de la gestión y desarrollo de estrategias y oportunidades de negocios, así como de ayudar en el desarrollo de programas de capacitación y educación para los clientes del Grupo. Cody estará basado en Houston y se reportará directamente a Ian Guthrie, gerente de línea de negocios para la unidad de Bombas Criogénicas del Grupo.

"Dado el entusiasmo y conocimientos de Cody sobre el mercado de bombas criogénicas estamos muy contentos de que se una al Grupo", según Daryl Lamy, presidente y director ejecutivo de la Unidad de Bombas del Grupo. "Esperamos su apoyo para continuar el desarrollo de oportunidades en este mercado".

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.