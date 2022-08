Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group, OEM Direct Sales Manager에 Cody Patrick 선임

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 테메큘라, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Cryogenic Industries 산하 Clean Energy & Industrial Gases Group은 Nikkiso의 Clean Energy & Industrial Gases Group 사업부인 Cryogenic Pumps Unit 산하 Nikkiso ACD의 OEM Direct Sales Manager에 Cody Patrick을 선임한다고 밝혔다.



Cody는 Texas A&M 공학대학원에서 산업분포 석사 과정을 마쳤다. 산업용 가스 시장용 극저온 펌프에 대한 지식과 실무를 겸비하고 있어 미국 시장 성장을 뒷받침하기에 이상적이라는 평가다. 그는 앞으로 비즈니스 전략과 사업 기회를 관리, 개발하는 한편 그룹 고객사를 위한 트레이닝 및 교육 프로그램 개발을 지원할 예정이다. Cody는 휴스턴에서 근무하게 되며 그룹의 Cryogenic Pumps Unit에서 Business Line Manager를 맡고 있는 Ian Guthrie의 지휘를 받게 된다.

그룹의 Pump Unit CEO인 Daryl Lamy는 “Cody는 극저온 펌프 시장에 대해 잘 이해하고 있고 열정을 가지고 있어 그룹에 적합한 인재”라면서 “이 시장에서 다양한 사업 기회를 개발하는 데 있어 앞으로 큰 보탬이 될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

이번 인사와 더불어 Nikkiso는 글로벌 및 현지 고객사에 대한 노력을 강화한다는 방침이다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 산업용 가스, 액화천연가스 (LNG), 수소 액화(LH2), 폐열 회수를 위한 유기랭킨 사이클 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비(펌프, 터보 익스팬더, 열교환기 등)와 프로세스 공장을 제조, 서비스한다. 50 년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20 곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

