Cody Patrick Dilantik Sebagai Pengurus Jualan Langsung OEM untuk Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri Nikkiso

TEMECULA, Calif., Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri Nikkiso Cryogenic Industries (“Kumpulan”), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), dengan bangganya mengumumkan bahawa Cody Patrick telah dilantik sebagai Pengurus Jualan Langsung OEM untuk Nikkiso ACD, sebahagian daripada unit Pam Kriogenik Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri Nikkiso.



Cody ialah siswazah program Pengedaran Industri Kolej Kejuruteraan Texas A&M. Gabungan pendidikan dan pengalaman beliau dengan pam Kriogenik untuk pasaran gas industri menjadikan beliau sesuai untuk membantu dengan pasaran A.S. yang sedang berkembang. Beliau akan mengurus dan membangunkan strategi serta peluang perniagaan dan membantu pembangunan program latihan serta pendidikan untuk klien Kumpulan tersebut. Cody akan bertapak di Houston dan melaporkan kepada Ian Guthrie, Pengurus Peringkat Perniagaan untuk unit Pam Kriogenik Kumpulan.

“Semangat dan kefahaman Cody tentang pasaran pam kriogenik membuatkan kami teruja dengan penyertaannya dalam Kumpulan,” ujar Daryl Lamy, Presiden dan CEO Unit Pam Kumpulan tersebut. “Kami bersedia untuk menerima sokongan beliau bagi membangunkan peluang dalam pasaran ini dengan lebih lanjut.”

Dengan tambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk muncul di arena global dan tempatan bagi pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.), dan loji pemprosesan bagi Gas Industri, Pencecairan gas asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih daripada 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries merupakan syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.