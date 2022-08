Cody Patrick ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายตรง OEM ของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Cody Patrick ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายตรง OEM ของ Nikkiso ACD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย Cryogenic Pumps ของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group



Cody สำเร็จการศึกษาจากโครงการผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมของ Texas A&M College of Engineering ด้วยการศึกษาและประสบการณ์ด้านปั๊ม Cryogenic สำหรับตลาดก๊าซอุตสาหกรรมของเขา ทำให้เขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ดูแลตลาดที่กำลังขยายตัวในสหรัฐอเมริกา เขาจะจัดการและพัฒนากลยุทธ์และโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาสำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท Cody จะประจำอยู่ใน Houston และรายงานต่อ Ian Guthrie ซึ่งเป็นผู้จัดการสายธุรกิจสำหรับหน่วย Cryogenic Pumps ของกลุ่มบริษัท

“ด้วยความกระตือรือร้นและความเข้าใจในตลาดปั๊ม Cryogenic ของ Cody ทำให้เรารู้สึกยินดีที่เขาได้เข้ามาทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท” Daryl Lamy ประธานและซีอีโอของหน่วยปั๊มของกลุ่มบริษัทกล่าว “เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนของเขาในด้านการพัฒนาโอกาสในตลาดนี้ในอนาคต”

นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.