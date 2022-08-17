Cody Patrick被任命为Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group的OEM直销经理

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加利福尼亚州特曼库拉, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Cody Patrick已被任命为Nikkiso’s Clean Energy & Industrial Gases Group低温泵事业部Nikkiso ACD的OEM直销经理。



Cody是得克萨斯州A&M工程学院（Texas A&M College of Engineering）工业分销专业的毕业生。他的教育和他在工业气体市场低温泵方面的经验相结合，使他非常适合协助美国市场的发展。他将管理与开发业务战略和机会，并协助制定集团客户的培训和教育计划。Cody将常驻休斯顿并向集团低温泵事业部业务线经理Ian Guthrie报告。

集团泵事业部总裁兼首席执行官Daryl Lamy表示：“Cody对低温泵市场充满热情并且十分了解，我们很高兴让他加入集团。我们期待着他大力支持我们进一步开发这一市场上的机会。”

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。