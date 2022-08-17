Cody Patrick 獲 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 委任為代工生產 (OEM) 直屬銷售經理

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加州特曼庫拉, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈任命 Cody Patrick 為 Nikkiso 旗下 Clean Energy & Industrial Gases Group 低溫泵組一部分 Nikkiso ACD 的代工生產 (OEM) 直屬銷售經理。



Cody 是美國德州 A&M College of Engineering 的工業分銷計劃畢業生。他將教育背景與工業氣體市場的低溫泵經驗互相結合，令他非常適合協助美國不斷發展的市場。他即將管理及發展業務策略和機會，並協助集團客戶制定培訓和教育計劃。Cody 將駐侯斯頓工作，並向該集團低溫泵組的業務部門經理 Ian Guthrie 匯報。

集團泵組總裁兼行政總裁 Daryl Lamy 表示：「Cody 對低溫泵市場充滿熱情和理解，我們很高興他加入集團。我們期待他大力支持公司進一步開發這個市場的機會。」

憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。