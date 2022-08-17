Baker Hughes在新加坡开设新化工设施，扩大当地业务并助力支持该地区不断增长的市场

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

新化工设施于8月16日开业

本地采购原材料和本地化供应链对制造行业进行了优化，同时与新加坡的可持续发展运动相契合

新加坡, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 能源技术公司Baker Hughes（纳斯达克股票代码：BKR）正通过在新加坡开设新的油田服务化工生产设施来拓展其在亚洲的业务，从而优化生产并快速交付目标适用型化工解决方案。该设施占地约4万平方米，将为上中下游产业及相邻行业制造、储存和分销各种化工解决方案，从而支持地区客户并推进Baker Hughes的本地化工作。

这家新设施将立足Baker Hughes的近期战略，在众多关键需求中心就近采购和生产化工产品，包括已经宣布的与沙特阿拉伯Dussur共同创建的化工合资公司。作为一家技术驱动型自动化工厂，这家新加坡设施与Baker Hughes的碳减排目标相契合，并支持新加坡的“2030年绿色计划”。该计划是一场国家性可持续发展运动，旨在应对气候变化，打造一个净零排放的可持续未来。除了环氧乙烷管道之外，该设施的的总体工艺设计还降低了对公路运输和化工产品处置的相关需求。

Baker Hughes油田服务执行副总裁Maria Claudia Borras表示：“在新加坡开设这家化工设施极大扩展了我们为亚太地区油田服务行业提供服务的能力。开设这处设施符合我们的愿景，即支持客户的各项需求，并投资于日益重要的化工行业的增长。我们为这项投资倍感自豪，我对未来的各种机会也感到兴奋。”

Baker Hughes董事长兼首席执行官Lorenzo Simonelli表示：“Baker Hughes长期以来一直致力于该地区的本地化工作。通过投资这处设施，我们正在创造就业机会，加强供应链实践并简化我们的运营流程。我很荣幸今天能够与许多备受尊崇的嘉宾共同庆祝这一里程碑，尤其是贸易与工业部部长颜金勇（Gan Kim Yong）先生、新加坡经济发展局主席马宣仁（Beh Swan Gin）博士、JTC Corporation产业集群助理首席执行官Alvin Tan先生以及我们的客户和Baker Hughes团队。”

这是Baker Hughes在该地区的第一处化工设施。除了化工之外，Baker Hughes还在新加坡有着悠久的本地化发展历史底蕴，在全国拥有800多名员工。公司在新加坡的业务足迹涵盖油田服务和设备制造基地、联合涡轮机械和工艺解决方案及数字解决方案基地，以及完井和油井干预（CWI）制造基地。

“我们热烈欢迎Baker Hughes在新加坡投资建设新的油田服务化工设施。这证明了新加坡对高价值下游特种化工行业的吸引力，并将使公司能够满足亚太地区众多客户日益增长的需求，”新加坡经济发展局主席马宣仁博士表示。

为了配合新设施的开业，Baker Hughes基金会还宣布，正与新加坡管理大学商讨捐赠10万美元以帮助推动新加坡的积极社会变革。

关于Baker Hughes

Baker Hughes（纳斯达克股票代码：BKR）是一家致力于为全球能源和工业客户提供解决方案的能源技术公司。凭借百年来积累的丰富经验并在120多个国家和地区开展业务，我们的创新技术和服务正在推动能源行业向前发展，为人类和地球构建更安全、更清洁且更高效的能源体系。请访问我们的网站bakerhughes.com。

如需了解更多信息，请联系：

媒体关系 – 全球范围

Adrienne Lynch

+1 713-906-8407

Adrienne.Lynch@bakerhughes.com

媒体关系 - 亚太地区

Adeline Teo

+65 8380 4045

Adeline.Teo@bakerhughes.com

投资者关系

Jud Bailey

+1 281 809 9088

investor.relations@bakerhughes.com

本公告随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/943bd064-d761-46d2-9ce5-dad921fed9d3