Baker Hughes 在新加坡開設新的化學品工廠，擴大當地影響力並幫助支援不斷增長的區域市場

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新化學品製造廠於 8 月 16 日啟用

於本地採購原材料和本地供應鏈完善了產品製造，同時與新加坡的可持續發展運動保持一致

新加坡, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 能源技術公司 Baker Hughes (NASDAQ: BKR) 正透過在新加坡開設新的油田服務化學品製造工廠來擴大其在亞洲的業務，從而完善製造鏈和可更快交付合用的化學品解決方案。工廠佔地約 40,000 平方米，將為上下游和鄰近工業製造、儲存和分銷化學解決方案，以支援區域客戶和推動 Baker Hughes 的本地工作。

新工廠建基於 Baker Hughes 最近的策略，即在主要需求中心附近採購和生產學品，包括與沙特阿拉伯 Dussur 宣佈成立的化學品合資公司。作為一個以技術驅動的自動化設施，新加坡設施與 Baker Hughes 的碳減排目標保持一致，並支援新加坡的「2030 年綠色計劃」(Green Plan 2030)，即一項應對氣候變化的國家可持續發展運動，以建立淨零排放的可持續未來。除了設施的環氧乙烷管道外，該設施的整體流程設計還減少對公路運輸和化學品處理的需求。

Baker Hughes 油田服務執行副總裁 Maria Claudia Borras 表示：「新加坡化學品製造工廠的啟用大大擴展我們為亞太區油田服務行業服務的能力。啟用該設施符合我們支援客戶需求的願景，以及投資於日益重要的化學品行業的增長。我們為進行這項投資感到自豪，我對未來的機會感到興奮。」

Baker Hughes 主席兼行政總裁 Lorenzo Simonelli 表示：「Baker Hughes 長期致力將該地區的業務本地化。透過投資該設施，我們正在創造就業機會、加強供應鏈實踐及簡化營運。今天很榮幸與許多尊貴的客人一起慶祝這里程碑，特別是新加坡貿易與工業部長 Gan Kim Yong 先生、新加坡經濟發展局主席 Beh Swan Gin 博士、JTC Corporation 工業集群集團助理行政總裁 Alvin Tan 先生、我們的客戶和 Baker Hughes 團隊。」

這是 Baker Hughes 該地區的第一個化學品設施。除化學品外，Baker Hughes 在新加坡擁有悠久的本地化歷史，在全國僱有 800 多名員工。公司在新加坡的足跡包括一個油田服務和設備製造基地、一個聯合渦輪機械和流程解決方案和數碼解決方案基地，以及一個完井和修井 (CWI) 製造基地。

新加坡經濟發展局主席 Beh Swan Gin 博士表示：「我們熱烈歡迎 Baker Hughes 投資於新加坡生產油田服務化學品的新設施。這證明新加坡對高價值下游特種化學品行業的吸引力，並使公司能夠滿足亞太區客戶不斷增長的需求。」

在設施開幕的同時，Baker Hughes 基金會還宣佈正在討論與新加坡管理大學提供 100,000 美元的贈款，以幫助推動新加坡積極的社會變革。

關於 Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) 是一家能源技術公司，為全球能源和工業客戶提供解決方案。公司擁有百年經驗和在 120 多個國家／地區開展業務，我們的創新技術和服務正在推動能源發展，為人類和地球帶來更安全、更清潔、更高效的能源。請瀏覽 bakerhughes.com。

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