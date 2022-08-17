数据中心专业人士继续重新思考存储架构之际，Pliops获得1亿美元D轮融资

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加利福尼亚州圣何塞, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云和企业数据中心数据处理器领先提供商 Pliops 今天宣布完成1亿美元D轮融资，使该公司自2017年成立以来获得的总投资超过2亿美元。



此次投资由Koch Disruptive Technologies (KDT)牵头，此外SK hynix、Walden International董事长Lip-Bu Tan和State of Mind Ventures Momentum，以及之前的投资方也参与了本轮融资。此次最新投资将用于开发创新性Pliops极速数据处理器（XDP）的广泛市场机会。Pliops将继续构建其强大的半导体、硬件和软件路线图，同时积极推动其重构数据堆栈的愿景，并与客户和合作伙伴一起为数据中心带来超级可扩展性。与此同时，公司认识到不断变化的业务格局，因此正在精简其全球运营和专家团队。

Koch Disruptive Technologies董事总经理Eli Groner表示：“能够高效访问和使用数据是业务成功的关键，在数据指数增长和存储需求的世界中尤其如此。Pliops为这个巨大的行业挑战带来了新颖的解决方案，解决了真正的痛点。”

通过以可靠方式加速现有和新建数据中心的性能，Pliops XDP扩展了压缩、存储、分析和移动数据的潜力。Pliops帮助企业从不断增长的数据量和数据中心规模中获得更多收益，从而降低成本和能源消耗。

SK hynix解决方案实验室（SOLAB）负责人Jin Lim表示：“随着NVMe存储在数据中心的数据密集型应用和工作负载中变得越来越重要，我们继续投资于创新技术，以解决传统基础设施的瓶颈。Pliops技术与我们的存储完美契合，我们认为这是下一代存储系统的重要工具和基石，可以最大限度地发挥数据应用的潜力，包括AI/ML和数据分析。”

Pliops继续为包括全球云服务提供商、企业和 HPC 在内的众多细分市场的客户提供安全保障，所有这些客户都在寻求加速和扩展广泛的数据密集型工作负载。

Pliops创始人兼首席执行官Uri Beitler表示：“能够更快地将数据变现，更以更低的成本获得更多收益，这是每个组织的核心优先事项，在市场波动时期尤其如此。我们的变革性产品提供了这种确切的独特能力，使Pliops XDP即将成为每个现代数据中心的基石。凭借现有客户和合作伙伴的信任，以及我们将公司资源与当前经济环境相结合的承诺，这一轮融资将加速我们的市场采用，并有助于我们向成为市场领导者的目标更进一步。”

如需了解更多信息，或查看当前工作机会，请访问 www.pliops.com 。

关于Pliops

Pliops是一家技术创新公司，致力于提高数据中心的运行速度和效率。公司的极速数据处理器（XDP）从根本上简化了数据处理和flash管理的方式。Pliops克服了存储效率低下的问题，极大地提高了性能，并大幅降低了需要大量数据的应用程序的总体基础设施成本。Pliops成立于2017年，在2020年和2021年被评为最热门的10家半导体初创公司之一，迄今已通过主要投资者筹集了超过2亿美元，这些投资方包括Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA、AMD、Western Digital、SK hynix和Alicorn。如需更多信息，请访问 www.pliops.com 或通过 Twitter 和 LinkedIn 建立联系。