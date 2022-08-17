隨著數據中心專業人士繼續重新考慮儲存架構，Pliops 在 D 輪融資中籌得 1 億美元的資金

加州，聖荷西, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pliops 是雲端和企業數據中心數據處理器的領先供應商，今天宣佈公司已完成 1 億美元的 D 輪融資，自 2017 年成立以來，獲得總投資超過 2 億美元。
這輪融資由 Koch Disruptive Technologies (KDT) 領投，其他投資者包括 SK hynix、Walden International 主席 Lip-Bu Tan、State of Mind Ventures Momentum，以及其他之前融資的投資者。這輪最新投資將用於把握創新 Pliops 極端數據處理器 (XDP) 的廣泛市場機會。Pliops 將繼續建立強大的半導體、硬件和軟件發展路線圖，同時積極推動其重塑數據堆棧架構的願景，並與客戶和合作夥伴合作為數據中心提供超可擴展性。與此同時，公司正在簡化其全球營運和專家團隊，以配合不斷變化的業務形勢。
Koch Disruptive Technologies 董事總經理 Eli Groner 說：「有效存取和使用您的數據對成功發展業務至關重要，特別是在數據和儲存要求都大幅增長的世界。Pliops 為這個巨大的行業挑戰帶來新的解決方案，以解決這個難題。」
透過可靠地加速現有和新數據中心的表現，Pliops XDP 擴展緊縮、儲存、分析和移動數據的潛力。Pliops 幫助公司發揮不斷增長數據量和數據中心足跡的潛能，從而降低成本和能源消耗。
SK hynix 解決方案實驗室 (SOLAB) 主管 Jin Lim 說︰「隨著 NVMe 儲存對數據中心的數據密集型應用程式和工作負載變得更加重要，我們將繼續投資於解決傳統基礎設施瓶頸的創新技術。Pliops 技術與我們的儲存技術非常協調，我們認為這是重要的工具，並是邁向下一代儲存系統的踏腳石，以盡量發揮數據應用程式的潛力，包括人工智能／機器學習和數據分析。」
Pliops 繼續在一系列細分市場中獲取客戶，包括全球雲端服務供應商、企業和 HPC，他們都在尋求加速和擴展各種數據密集型工作負載。
Pliops 創始人兼行政總裁 Uri Beitler 表示：「更快從數據獲利，以及付出更少而獲取更多，是每個組織的核心優先事項，尤其是在市場動盪時期。我們的革命性產品即提供這項獨特能力，使 Pliops XDP 成為每個現代數據中心的基石。憑藉現有客戶和合作夥伴的信任，以及我們致力以公司資源配合當前經濟環境的承諾，這輪融資將加速增長我們的市場採用量，並幫助我們更進一步成為市場領導者。」
如欲了解更多資訊或查看入職機會，請瀏覽 www.pliops.com。
關於 Pliops
Pliops 是致力使數據中心運行得更快、更高效的技術創新者。該公司的極端數據處理器 (XDP) 從根本上簡化數據處理和管理的方式。Pliops 克服儲存低效率的問題，以大幅提高表現，並大幅降低數據量大應用程式的整體基礎設施成本。Pliops 成立於 2017 年，在 2020 年和 2021 年獲選為十大最熱門的半導體初創公司之一。Pliops 迄今已從 Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA, AMD、Western Digital、SK hynix 及 Alicorn 等主要投資者籌集越 2 億美元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.pliops.com 或透過 Twitter 及 LinkedIn聯絡。
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