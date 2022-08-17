隨著數據中心專業人士繼續重新考慮儲存架構，Pliops 在 D 輪融資中籌得 1 億美元的資金

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加州，聖荷西, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pliops 是雲端和企業數據中心數據處理器的領先供應商，今天宣佈公司已完成 1 億美元的 D 輪融資，自 2017 年成立以來，獲得總投資超過 2 億美元。



這輪融資由 Koch Disruptive Technologies (KDT) 領投，其他投資者包括 SK hynix、Walden International 主席 Lip-Bu Tan、State of Mind Ventures Momentum，以及其他之前融資的投資者。這輪最新投資將用於把握創新 Pliops 極端數據處理器 (XDP) 的廣泛市場機會。Pliops 將繼續建立強大的半導體、硬件和軟件發展路線圖，同時積極推動其重塑數據堆棧架構的願景，並與客戶和合作夥伴合作為數據中心提供超可擴展性。與此同時，公司正在簡化其全球營運和專家團隊，以配合不斷變化的業務形勢。

Koch Disruptive Technologies 董事總經理 Eli Groner 說：「有效存取和使用您的數據對成功發展業務至關重要，特別是在數據和儲存要求都大幅增長的世界。Pliops 為這個巨大的行業挑戰帶來新的解決方案，以解決這個難題。」

透過可靠地加速現有和新數據中心的表現，Pliops XDP 擴展緊縮、儲存、分析和移動數據的潛力。Pliops 幫助公司發揮不斷增長數據量和數據中心足跡的潛能，從而降低成本和能源消耗。

SK hynix 解決方案實驗室 (SOLAB) 主管 Jin Lim 說︰「隨著 NVMe 儲存對數據中心的數據密集型應用程式和工作負載變得更加重要，我們將繼續投資於解決傳統基礎設施瓶頸的創新技術。Pliops 技術與我們的儲存技術非常協調，我們認為這是重要的工具，並是邁向下一代儲存系統的踏腳石，以盡量發揮數據應用程式的潛力，包括人工智能／機器學習和數據分析。」

Pliops 繼續在一系列細分市場中獲取客戶，包括全球雲端服務供應商、企業和 HPC，他們都在尋求加速和擴展各種數據密集型工作負載。

Pliops 創始人兼行政總裁 Uri Beitler 表示：「更快從數據獲利，以及付出更少而獲取更多，是每個組織的核心優先事項，尤其是在市場動盪時期。我們的革命性產品即提供這項獨特能力，使 Pliops XDP 成為每個現代數據中心的基石。憑藉現有客戶和合作夥伴的信任，以及我們致力以公司資源配合當前經濟環境的承諾，這輪融資將加速增長我們的市場採用量，並幫助我們更進一步成為市場領導者。」

如欲了解更多資訊或查看入職機會，請瀏覽 www.pliops.com 。

關於 Pliops

Pliops 是致力使數據中心運行得更快、更高效的技術創新者。該公司的極端數據處理器 (XDP) 從根本上簡化數據處理和管理的方式。Pliops 克服儲存低效率的問題，以大幅提高表現，並大幅降低數據量大應用程式的整體基礎設施成本。Pliops 成立於 2017 年，在 2020 年和 2021 年獲選為十大最熱門的半導體初創公司之一。Pliops 迄今已從 Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA, AMD、Western Digital、SK hynix 及 Alicorn 等主要投資者籌集越 2 億美元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.pliops.com 或透過 Twitter 及 LinkedIn 聯絡。