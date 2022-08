English French Dutch

Kinepolis ziet bioscoopbezoek verder herstellen en herwint financiële slagkracht

Gereglementeerd bericht

18 augustus 2022, 7u00

Kinepolis noteerde in de eerste jaarhelft van 2022 een stevig herstel van haar operationeel resultaat en vrije kasstroom. De Groep zag een progressief herstel van het bioscoopbezoek in alle landen, waarbij ook landen die initieel achterbleven nu verder inlopen. De zomervakantie startte veelbelovend, maar werd vervolgens geplaagd door de hittegolf.

In de eerste jaarhelft van 2022 ontving Kinepolis vijf keer meer bezoekers dan in de eerste helft van 2021, of 77,2% van de bezoekers ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Terwijl in het eerste kwartaal in de meeste landen nog Covid-maatregelen golden en de Nederlandse, alsook een deel van de Canadese bioscopen gesloten bleven tot eind januari, waren in het tweede kwartaal alle bioscopen vrij van maatregelen. In de maand juni zorgden ‘Top Gun: Maverick’, ‘Jurassic World Dominion’ en ‘Elvis’ voor een herstel van de bezoekers tot 107,0% ten opzichte van juni 2019.

De gemiddelde verkoop per bezoeker bleef hoog, dankzij een hoge vraag naar beleving en premium producten, wat leidde tot een sneller herstel van de bezoekergerelateerde omzet ten opzichte van de bezoekers. Ook de andere businesslijnen noteerden een vlot herstel, in het bijzonder de business-to-business activiteiten dankzij een belangrijke toename van bedrijfsevenementen.

De uitvoering van het Entrepreneurship plan droeg sterk bij tot het herstel van het operationeel resultaat en de ontwikkeling van het productaanbod. De herwonnen financiële slagkracht zal Kinepolis toelaten verder in te zetten op externe expansie en de premiumisatie van haar aanbod.

Belangrijke realisaties H1 2022

Aanstelling van Dhr. Jeroen Mouton als nieuwe CFO. Hij zal starten op 15 november 2022.





Akkoord tot overname van uitbating van twee Spaanse bioscopen (Marbella en Barcelona) vanaf november 2022.





Investeringen in een premium bioscoopbeleving, met o.m. de introductie van ‘Premiere Seats’ in tien Landmark-bioscopen, 200 laser upgrades in 2022 alsook de voorbereiding voor de uitrol van premium concepten in de VS.





Overeenkomst voor de uitrol van TMS systeem Eikona Cinema Manager in Europa.





Kerncijfers H1 20221 2

Kinepolis ontving in de eerste jaarhelft 13,7 miljoen bezoekers , wat neerkomt op 77,2% van de bezoekers in dezelfde periode in 2019, en realiseerde hiermee 93,5% 3 van de omzet versus H1 2019. In het tweede kwartaal noteerde Kinepolis 86,9% bezoekers versus Q2 2019, wat resulteerde in een omzet van 103,9% 3 ten opzichte van Q2 2019.





, wat neerkomt op 77,2% van de bezoekers in dezelfde periode in 2019, en realiseerde hiermee 93,5% van de omzet versus H1 2019. In het tweede kwartaal noteerde Kinepolis 86,9% bezoekers versus Q2 2019, wat resulteerde in een omzet van 103,9% ten opzichte van Q2 2019. De verkoop per bezoeker (tickets, dranken en snacks) bleef hoog en was hoger dan in 2021.





(tickets, dranken en snacks) bleef hoog en was hoger dan in 2021. De EBITDA bedroeg in het eerste semester € 68,2 miljoen en de EBITDAL (EBITDA aangepast voor huur) € 50,4 miljoen.





bedroeg in het eerste semester € 68,2 miljoen en de (EBITDA aangepast voor huur) € 50,4 miljoen. De totale winst bedroeg € 9,1 miljoen.





bedroeg € 9,1 miljoen. De vrije kasstroom herstelde zich tot € 25,7 miljoen.





herstelde zich tot € 25,7 miljoen. De netto financiële schuld (NFS), exclusief leaseverplichtingen, daalde van € 474,5 miljoen per 31 december 2021 naar € 450,0 miljoen per 30 juni 2022.





Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de eerste jaarhelft:

“Ik ben trots op het financieel herstel van het bedrijf en de slagkracht die we herwinnen om in te zetten op verdere interne en externe expansie. Blockbusters hebben een belangrijk aandeel in het herstel van het bioscoopbezoek, en we verwachten dat ook middelgrote en lokale films de komende maanden zullen aanknopen bij hun volle potentieel. Onze strategie om in te zetten op premiumisatie van de klantbeleving is succesvol en draagt, samen met de realisatie van ons Entrepreneurship plan, sterk bij tot het herstel van ons operationeel resultaat.”

Halfjaarlijks financieel rapport 2022 in bijlage.

1 Cijfers van 1 januari tot 30 juni 2022.

2 Persbericht op basis van niet-geauditeerde cijfers.

3 Gecorrigeerd voor éénmalige Covid-19 gerelateerde items.

