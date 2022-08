Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton)

SIILIN VAHVA KASVU JATKUI JA KANNATTAVUUS PARANI

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 18.8.2022 kello 8.45

TAMMI–KESÄKUU 2022

Liikevaihto 58 875 (48 740) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu 10 135 tuhatta euroa eli 20,8 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu 7 618 tuhatta euroa eli 15,6 %

Käyttökate (EBITDA) 8 034 (5 557) tuhatta euroa, +44,6 %

Käyttökate-% (EBITDA) 13,6 % (11,4 %) liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) 6 448 (4 267) tuhatta euroa, +51,1 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 5 704 (3 355) tuhatta euroa, +70,1 %

Katsauskauden tulos 3 115 (2 002) tuhatta euroa, +55,6 %

Osakekohtainen tulos 0,44 (0,28) euroa, +53,2 %

Liiketoiminnan rahavirta 6 726 (1 927) tuhatta euroa, +249,0 %

Taseen loppusumma 96 506 (79 889) tuhatta euroa

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 23,9 % (15,5 %) liikevaihdosta

HUHTI–KESÄKUU 2022

Liikevaihto 29 520 (25 135) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu 4 385 tuhatta euroa eli 17,4 %. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista.

Oikaistu liikevoitto (EBITA) 2 922 (2 252) tuhatta euroa, +29,7 %

Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 9,9 % (9,0 %) liikevaihdosta

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut 1-6/2022 1–6/20211 1–12/20211 Liikevaihto, 1 000 EUR 58 875 48 740 99 282 Liikevaihdon kasvu, % 20,8 % 10,7 % 19,2 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % 15,6 % 1,0 % 5,7 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 23,9 % 15,5 % 19,5 % Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR 8 034 5 557 12 018 EBITDA, % liikevaihdosta 13,6 % 11,4 % 12,1 % Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR 6 448 4 267 9 279 Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 11,0 % 8,8 % 9,3 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 5 704 3 355 7 565 EBIT, % liikevaihdosta 9,7 % 6,9 % 7,6 % Katsauskauden tulos, 1 000 EUR 3 115 2 002 5 136 Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 5,3 % 4,1 % 5,2 % Omavaraisuusaste, % 41,4 % 27,3 % 31,1 % Nettovelkaantumisaste2 -61,7 % -7,1 % -26,6 % Osakekohtainen tulos (EPS), EUR3 0,44 0,28 0,73 Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR3 0,44 0,28 0,73 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella4 914 752 781 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 942 827 885

1 Supercharge-konsernin luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen.

2 Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja.

3 Osakekohtainen tulos vertailukausilla on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.

4 Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2022 ehdollista vastiketta 15 211 (14 246) tuhatta euroa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty edellisessä tilinpäätöksessä sekä yhtiön verkkosivuilla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023-2026

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus pidetään ennallaan: liikevaihdon arvioidaan olevan 102–117 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 10–13 miljoonaa euroa.

Yhtiö julkisti 11.5.2022 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Tavoitteet kaudelle 2023–2026 ovat seuraavat:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.





EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.





Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.



Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia

TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

"Siilin liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto oli liki 59 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta kertyi noin 21 %. Orgaaninen kasvu kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli yli 15 %. Kannattavuuden suotuisa kehitys säilyi ja oikaistu liikevoitto kasvoi yli 50 % noin 6,5 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 11 % liikevaihdosta. Vuoden toisen neljänneksen osalta oikaistu liikevoitto oli noin 10 % ja kyseessä oli neljästoista perättäinen vuosineljännes, jolloin kannattavuus parani vertailukaudesta.

Vahvan tuloksen taustalla oli hyvä suoritus Siilin kaikissa liiketoiminnoissa niin kasvun kuin kannattavuuden suhteen. Siili Core-liiketoiminnassa aikaiseksi saatu positiivinen käänne näkyy konsernin toisen vuosineljänneksen luvuissa, samalla kun portfolioyhtiöt Supercharge, Siili Auto ja VALA suoriutuivat odotetulla tasolla.

Henkilöstömäärämme kasvoi alkuvuoden aikana 942 työntekijään. Rekrytointi on onnistunut hyvin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Henkilöstön vaihtuvuus oli alkuvuonna selvästi edellisvuotta pienempi. Jatkamme edelleen panostuksia henkilöstökokemuksen parantamiseen ja uskomme tämän olevan tärkeä tekijä tulevaisuuden osaajakilpailussa.

Hyvän kehityksen tukemana nostimme toukokuussa tulevien vuosien kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme. Ensi vuoden alusta tavoittelemme vuosittain 20 % liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuudessa tavoitteemme on oikaistu liikevoitto 12 % liikevaihdosta. Uudet taloudelliset tavoitteet on asetettu vuosille 2023–2026. Kasvun vauhdittamiseksi ja Siilin pääomarakenteen parantamiseksi järjestimme kesäkuussa suunnatun osakeannin, jolla keräsimme 14,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Näin olemme paremmin valmiita vauhdittamaan myös yritysostoilla tapahtuvaa kasvua. Lisäksi kesäkuussa uudistimme johtoryhmäämme, jotta olemme iskussa saavuttamaan uudet kasvutavoitteemme.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut, mutta tilanteella ei ole ollut suoria vaikutuksia Siilin toimintaan. Siilillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus ja inflaatio voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

Olemme edelleen pitäneet katseen pallossa, keskittyneet asiakastyöhön ja panostaneet henkilöstökokemuksen parantamiseen. Näin on tarkoitus myös jatkaa. Kokonaisuutena suhtaudumme tulevaisuuteen positiivisesti. Meillä on meneillään ja tulossa todella kiinnostavia asiakashankkeita, ja niiden kanssa riittää tekemistä jatkossakin.

Lopuksi haluan vielä kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja Siilejä erinomaisesta työstä kevätkauden aikana – todella hienoa päästä taas kesän jälkeen jatkamaan yhteistyötä kanssanne!"

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2022 konsernin liikevaihto kasvoi 20,8 % (10,7 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 10 135 (4 718) tuhatta euroa ja oli yhteensä 58 875 (48 740) tuhatta euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7 618 (458) tuhatta euroa eli 15,6 % (1,0 %). Ulkomaan liiketoimintojen osuus konsernin raportointikauden liikevaihdosta oli 23,9 % (15,5 %).

Konsernin ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset kasvoivat edelliseen katsauskauteen verrattuna ja olivat 12 793 (10 456) tuhatta euroa. Alihankintakustannusten osuus liikevaihdosta oli 21,7 % (21,5 %). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 32 806 (28 780) tuhatta euroa, joka oli 55,7 % (59,0 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 942 (827), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 14,0 % (18 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 77,5 % (80,5 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5 374 (4 101) tuhatta euroa ja 9,1 % (8,4 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella konsernin käyttökate (EBITDA) oli 8 034 (5 557) tuhatta euroa eli 13,6 % (11,4 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 44,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 6 448 (4 267) tuhatta euroa ja 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta. Puolivuosikauden liikevoitto (EBIT) oli 5 704 (3 355) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 1 372 (538) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut edellisen tilikauden aikana nostetuista pankkilainoista, Vala Group Oy:n kauppahintavelan käyvän arvon muutoksen johdosta kirjatut rahoituskulut, sekä Supercharge-yrityshankinnasta kirjatun lisäkauppavelan diskonttauksen johdosta kirjatut korkokulut. Voitto ennen veroja oli 4 217 (2 700) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,44 (0,28) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma ensimmäisen puolivuosikauden lopussa oli 96 506 (79 889) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,4 % (27,3 %), sijoitetun pääoman tuotto 19,1 % (14,0 %) ja nettovelkaantumisaste -61,7 % (-7,1 %).

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6 726 (1 927) tuhatta euroa ja kasvoi 249,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikuttivat merkittävästi konsernin operatiivisen tuloksen kasvu sekä käyttöpääoman hallinnan tehostuminen.

Investointien rahavirta ensimmäisellä puolivuosikaudella oli -649 (-14 121) tuhatta euroa ja koostui pääosin käyttöomaisuusinvestoinneista sekä keskeneräisistä kehitysmenoista.

Katsauskauden rahoituksen rahavirta oli 10 416 (10 529) tuhatta euroa. Yhtiö keräsi kesäkuussa 2022 järjestetyllä suunnatulla osakeannilla 14 258 tuhannen euron nettovarat. Konserni lyhensi katsauskaudella pankkilainoja yhteensä 1 259 tuhatta euroa. Lisäksi katsauskaudella maksettiin osinkoa tilikauden 2021 tuloksesta Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille 1 264 tuhatta euroa ja Vala Group Oy:n määräysvallattomille osakkeenomistajille 146 tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 36 741 (19 991) tuhatta euroa, ja konsernilla oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa korollisia pankkilainoja yhteensä 12 512 (18 444) tuhatta euroa, josta lyhytaikaisia 2 513 (3 001) tuhatta euroa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 942 (827). Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 914 (752).

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tomi Pienimäki (toimitusjohtaja), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Kari Pirttikangas (operatiivinen johtaja), Kenneth Lindfors (kaupallinen johtaja) ja Taru Salo (henkilöstöjohtaja). Yhtiö tiedotti 25.5.2022 uuden, aiempaa fokusoituneemman johtoryhmän kokoonpanon. Samassa yhteydessä Jerry Jalassola ja Jarkko Malviniemi jättivät tehtävänsä johtoryhmässä, ja Kristian Takala jätti tehtävänsä yhtiössä.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskauden lopussa Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Tero Ojanperä ja Jesse Maula.

KATSAUSKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Suunnattu osakeanti

Yhtiö toteutti kesäkuussa nk. nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) suunnatun osakeannin rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Siili keräsi osakeannilla yhteensä noin 14,3 miljoonan euron nettovarat.

Osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 100 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 15,66 prosenttia kaikista osakkeista ennen osakeantia ja noin 13,54 prosenttia kaikista osakkeista osakeannin jälkeen.

Lisätietoja suunnatusta osakeannista on kerrottu yhtiön 11.5.2022, 6.6.2022 ja 9.6.2022 julkaisemissa pörssitiedotteissa.

Muutoksia johtoryhmässä

Yhtiö tiedotti 25.5.2022 konsernin johtoryhmän uuden kokoonpanon. 1.6.2022 alkaen konsernin johtoryhmässä toimivat seuraavat henkilöt:

Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja

Aleksi Kankainen, talousjohtaja

Taru Salo, henkilöstöjohtaja

Kenneth Lindfors, kaupallinen johtaja

Kari Pirttikangas, operatiivinen johtaja

Yhtiö on aiemmin tiedottanut, että yhtiön uusi toimitusjohtaja Tomi Pienimäki aloitti tehtävässään 1.2.2022. Katsauskauden aikana johtoryhmässä ja yhtiössä tehtävänsä jättivät yhtiön kaupallisena johtajana toiminut Pasi Ropponen, markkinointijohtajana toiminut Antti Kiukas ja Cloud & DevOps –liiketoiminnan johtaja Kristian Takala. Lisäksi tehtävänsä johtoryhmässä jättivät Jerry Jalassola, joka jatkaa Creative Technology -yksikön johtajana sekä Jarkko Malviniemi, joka jatkaa Data ja AI –liiketoiminnan johtamista.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiö julkisti 11.5.2022 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Tavoitteet kaudelle 2023–2026 ovat seuraavat:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.





EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.





Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.



Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia

Osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 kolmas ansaintajakso

Yhtiö tiedotti 28.1.2022 osakepalkkiojärjestelmän 2020—2022 kolmannen ansaintajakson yksityiskohdista. Kolmas ansaintajakso kattaa tilikaudet 2022–2024. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2022–2024 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2022–2024 noin 45 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta. Siilillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, joten Ukrainan sodalla ei ole eikä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus ja inflaatio voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta

Lisätietoja yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2022 Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemiasta johtuen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa 0,18 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallitus, hallituksen palkkiot, tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä Jesse Maula. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen ja valiokuntien palkkiot ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Leenakaisa Winberg. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2022 kaupparekisteriin merkittynä 8 123 531 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskaudella 1 103 072 osakkeella. Kesäkuussa järjestetyssä suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeeseen 1 100 000 uutta osaketta, sekä optio-oikeuksilla 2019A merkittiin katsauskauden aikana 3 072 uutta osaketta.

Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole Siili Solutions Oyj:n osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2022 yhteensä 26 731 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 1 301 267 osaketta.

Katsauskauden aikana yhtiön osakekurssi oli korkeimmillaan 15,30 euroa, alimmillaan 11,48 euroa, keskikurssi 13,82 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 14,00 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2021 lopusta 10,96 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 113,7 (31.12.2021: 102,5) miljoonaa euroa 30.6.2022.

Yhtiöllä oli 30.6.2022 yhteensä 5 986 (6 056) osakkeenomistajaa, joten osakkeenomistajien lukumäärä laski vuoden 2021 lopusta 1,16 %. Luettelo suurimmista osakkeenomistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2022

Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2022 (Q3) 27.10.2022.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 EUR 1.1.–30.6.2022 1.1.–30.6.2021

1.1.–31.12.2021 LIIKEVAIHTO 58 875 48 740 99 282 Liiketoiminnan muut tuotot 132 154 281 Materiaalit ja palvelut -12 793 -10 456 -21 715 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -32 806 -28 780 -57 095 Poistot -2 329 -2 203 -4 453 Liiketoiminnan muut kulut -5374 -4 101 -8 734 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5 704 3 355 7 565 Rahoitustuotot 467 158 265 Rahoituskulut -1 840 -697 -1 363 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -116 -116 -89 TULOS ENNEN VEROJA 4 217 2 700 6 377 Tuloverot -1 102 -699 -1 241 TILIKAUDEN TULOS 3 115 2 002 5 136 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 100 % 3 115 2 002 5 136 Määräysvallattomille omistajille 0 % Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa),

tilikauden voitto1 0,44 0,28 0,73 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa),

tilikauden voitto1 0,44 0,28 0,73 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1 000 EUR

1.1.–30.6.2022 1.1.–30.6.2021

1.1.–31.12.2021 TILIKAUDEN TULOS 3 115 2 002 5 136 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -574 265 -203 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 541 2 267 4 934 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 100 % 2 541 2 267 4 934 Määräysvallattomille omistajille 0 %

1 Osakekohtainen tulos vertailukausilla on muutettu taannehtivasti vastaamaan osakemäärän muutosta.

KONSERNITASE, IFRS

1 000 EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 VARAT Pitkäaikaiset varat Käyttöoikeusomaisuuserät 4 539 4 039 4 615 Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 926 763 872 Liikearvo 27 450 28 564 28 102 Muut aineettomat hyödykkeet 5 922 7 886 6 805 Osuus osakkuusyhtiöstä 0 0 10 Muut sijoitukset 1 1 1 Laskennalliset verosaamiset 175 73 105 Saamiset 562 404 549 Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 574 41 729 41 059 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset 17 072 14 579 17 630 Muut saamiset 3 108 3 579 2 391 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 10 12 7 Rahavarat 36 741 19 991 20 393 Lyhytaikaiset varat yhteensä 56 931 38 160 40 421 VARAT YHTEENSÄ 96 506 79 889 81 480 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 100 100 100 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 635 12 181 12 590 Muuntoerot -790 251 -217 Kertyneet voittovarat 13 326 9 216 12 393 Oma pääoma yhteensä 39 271 21 747 24 866 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 10 000 15 442 11 256 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 2 302 2 218 2 544 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 15 211 14 246 14 385 Laskennalliset verovelat 725 1 009 865 Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 238 32 915 29 050 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 2 513 3 001 2 513 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 316 1 913 2 172 Ostovelat ja muut velat 24 014 19 893 22 267 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 153 410 598 Varaukset 2 9 14 Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 998 25 227 27 564 Velat yhteensä 57 235 58 142 56 614 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 96 506 79 889 81 480





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 EUR 1.1.-30.6.2022



1.1.–30.6.2021 1.1.–31.12.2021 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 3 115 2 002 5 136 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut 2 364 2 357 4 508 Korkokulut ja muut rahoituskulut 1 840 697 1 363 Korkotuotot - 467 -158 -265 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 116 116 89 Verot 1 102 699 1 241 Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -374 -2 664 -4 475 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 686 1 184 3 787 Maksetut korot -251 -261 -402 Saadut korot 221 45 3 Maksetut verot -1 625 -2 089 -2 580 Liiketoiminnan nettorahavirta 6 726 1 927 8 406 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -13 659 -13 659 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 6 54 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -336 -341 -734 Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -196 -83 Muiden sijoitusten luovutustulot 1 1 Investoinnit osakkuusyhtiöön -123 -123 -245 Investointien nettorahavirta -649 -14 121 -14 665 Rahoituksen rahavirrat Lainasaamisten takaisinmaksut 407 407 Lainojen nostot 13 822 13 822 Lainojen takaisinmaksut -1 259 -514 -5 198 Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 381 -1 023 -2 232 Osakeanti vähennettynä transaktiomenoilla 14 577 Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella 26 409 Maksetut osingot -1 264 -1 956 -1 960 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -146 -206 -206 Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa -137 Rahoituksen nettorahavirta 10 416 10 529 5 042 Rahavarojen muutos 16 493 -1 665 -1 218 Rahavarat tilikauden alussa 20 393 21 656 21 656 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -144 -45 Rahavarat tilikauden lopussa 36 741 19 991 20 393





LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

1 000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osake-

pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-

erot Kertyneet

voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2021 100 12 181 -14 9 309 21 575 Laaja tulos Tilikauden tulos 2 002 2 002 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot 265 265 Tilikauden laaja tulos yhteensä 265 2 002 2 267 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta -1 960 -1 960 Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 71 71 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -206 -206 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -2 095 -2 095 Oma pääoma 30.6.2021 100 12 181 251 9 216 21 747 Oma pääoma 1.1.2022 100 12 590 -217 12 393 24 866 Laaja tulos Tilikauden tulos 3 115 3 115 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot -574 -574 Tilikauden laaja tulos yhteensä -574 3 115 2 541 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -1 264 -1 264 Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 52 Osakeanti vähennettynä transaktiomenoilla 14 258 14 258 Osakkeiden merkinnät optio-oikeuksien perusteella 26 26 Osingonjako määräysvallattomille omistajille -1 072 -1 072 Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa -137 -137 Siirrot erien välillä -239 239 239 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 14 045 -2 182 11 863 Oma pääoma 30.6.2022 100 26 635 -790 13 326 39 270





PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin esittäminen pohjautuu Siilin liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Raportoitavan segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihdon jaottelu maantieteellisesti

1 000 EUR 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1-31.12.2021 Myynti kotimaahan 44 830 41 207 79 965 Myynti ulkomaille 14 045 7 533 19 317 Yhteensä 58 875 48 740 99 282





Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin

1 000 EUR 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1-31.12.2021 Työmyynti 55 410 45 701 92 813 Projektitoimitukset 925 563 1 510 Lisenssimyynti 338 367 808 Ylläpito ja muut palvelut 2 202 2 109 4 151 Yhteensä 58 875 48 740 99 282





Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

1 000 EUR Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut aineelliset käyttöomaisuus-

hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1.2022 9 359 4 144 28 102 13 332 Muuntoerot -44 -70 -651 -516 Lisäykset 1 349 330 229 Vähennykset -365 -3 Hankintameno 30.6.2022 10 229 4 401 27 450 13 045 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022 -4 744 -3 272 -6 527 Muuntoerot 34 53 50 Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -1 325 -256 -748 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 275 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2022 -5 761 -3 475 -7 226 Kirjanpitoarvo 1.1.2022 4 615 872 28 102 6 805 Kirjanpitoarvo 30.6.2022 4 539 926 27 450 5 820





1 000 EUR Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut aineelliset käyttöomaisuus-

hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1.2021 6 778 2 880 18 815 7 669 Muuntoerot 20 22 263 166 Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta1 278 605 9 486 5 990 Lisäykset 695 343 Vähennykset -89 -9 Hankintameno 30.6.2021 7 683 3 841 28 564 13 825 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -2 679 -2 398 -4 990 Muuntoerot -10 -16 -4 Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisen kautta1 -420 0 Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -1 010 -247 -945 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 55 3 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2021 -3 644 -3 078 -5 940 Kirjanpitoarvo 1.1.2021 4 099 482 18 815 2 679 Kirjanpitoarvo 30.6.2021 4 039 763 28 564 7 886

1 Konserni hankki tilikaudella 2021 55 % omistusosuuden Supercharge Kft. -yhtiöstä.





Rahoitusvelat ja muut korolliset velat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja muut korolliset velat

1 000 EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 12 302 17 661 13 800 Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike 15 211 14 246 14 385 Yhteensä 27 513 31 907 28 185





Lyhytaikaiset rahoitusvelat

1 000 EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 4 829 4 914 4 685 Yhteensä 4 829 4 914 4 685





Siilillä on kolme tasalyhenteistä pankkilainaa, joiden maturiteetti on seitsemän vuotta. Kaksi tilikaudella 2021 nostettua lainaa on suojattu korkoputkisopimuksella ja yksi tilikaudella 2018 nostettu laina on suojattu koronvaihtosopimuksella. Konsernilla oli ensimmäisen puolivuosikauden lopussa pankkilainaa yhteensä 12 512 (18 444) tuhatta euroa.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain, ja kovenanttiehdot täyttyivät katsauskaudella.

Ehdolli s e t l isä kauppahinta vela t

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2022 konserni kirjasi Vala Group Oy:n hankintasopimuksen mukaisen kauppahintavelan käyvän arvon muutoksesta johtuvia rahoituskuluja 904 tuhatta euroa. Lisäksi konserni kirjasi katsauskaudella Supercharge Kft:n ja Vala Group Oy:n kauppahintavelkojen diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa korkokuluksi yhteensä 524 (373) tuhatta euroa. Konsernilla oli 30.6.2022 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 15 211 (14 246) tuhatta euroa.

Ehdollinen vastike

1 000 EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Kauden alussa 14 385 6 079 6 079 Diskonttauksen purkautumisen vaikutus 524 912 92 Vala Group Oy sopimuksen käyvän arvon muutos 904 Supercharge Kft. sopimuksen mukainen lisäkauppahinta 7 577 7 577 Valuuttakurssin vaihtelun vaikutus Supercharge Kft. lisäkauppahintavelkaan -692 217 -183 Kauden lopussa 15 211 14 246 14 385





Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 1 000 EUR Kirjanpito-

arvo Käypä

arvo Kirjanpito-

arvo Käypä

arvo Kirjanpito-

arvo Käypä

arvo Käyvän

arvon

hierarkia Rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat Pitkäaikaiset Saamiset 562 562 404 404 450 450 2 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 17 072 17 072 14 579 14 579 17 630 17 630 2 Muut saamiset 583 583 3 579 3 579 557 557 2 Rahavarat 36 741 36 741 19 991 19 991 20 393 20 393 2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Lyhytaikaiset Koronvaihtosopimus 35 35 2 Rahoitusvarat yhteensä 54 993 54 993 38 553 38 553 39 029 39 029 Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut Pitkäaikaiset Pankkilainat1 10 000 10 000 15 442 15 442 11 256 11 256 2 Muut korolliset velat 2 302 2 302 2 218 2 218 2 544 2 544 2 Lyhytaikaiset Pankkilainat1 2 513 2 513 3 001 3 001 2 513 2 513 2 Muut korolliset velat 2 316 2 316 1 913 1 913 2 172 2 172 2 Ostovelat ja muut velat 11 861 11 861 17 165 17 165 10 922 10 922 2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Pitkäaikaiset Ehdollinen vastike1 15 211 15 211 14 246 14 246 14 385 14 385 3 Lyhytaikaiset Koronvaihtosopimus 100 100 67 67 2 Rahoitusvelat yhteensä 44 203 44 203 54 085 54 085 43 859 43 859

1 Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat





Käypien arvojen hierarkian tasot

Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.





Helsingissä 18. päivänä elokuuta 2022

Siili Solutions Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

puhelin: 040 834 1399

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

puhelin: 040 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi





Liite