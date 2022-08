Finansielle resultater 1. halvår 2022

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 23





Nettoresultat på 507 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 9,1 %

Set i lyset af udviklingen på de finansielle markeder i 1. halvår 2022 er vi tilfredse med halvårsresultatet på 507 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 9,1 %. Vækst og pæn aktivitet i kerneforretningen har betydet en tilfredsstillende udvikling i nettorente- og nettogebyrindtægter, mens høj inflation, rentestigninger og forventninger til faldende vækst omvendt har medført tab på bankens obligations- og aktiebeholdning.

På kreditsiden medfører de samme tendenser samt usikkerhed relateret til krigen i Ukraine et generelt forøget risikoniveau for såvel erhvervs- som privatkunder. Når halvårets nedskrivninger alligevel ender med en lille indtægt på 2 mio. kr., skyldes det i høj grad en stærk kreditbonitet hos bankens kunder.

Endelig blev det i 2. kvartal 2022 afklaret, at der ikke længere var grundlag for at tilbageholde udbytte på 2,50 kr. pr. aktie vedrørende 2021, der blev udbetalt i slutningen af juni samtidig med, at vi igangsatte et aktietilbage-købsprogram. Når det ikke blev aktuelt med et virksomhedsopkøb, så er det glædeligt, at banken fortsat vækster organisk, herunder 3 nyetableringer i 1. halvår 2022, og dermed erobrer markedsandele, som det har været tilfældet gennem mere end et årti, siger adm. direktør Lasse Nyby.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef





