Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 2. kvartal 2022

Delårsrapport for 2. kvartal 2022

Alm. Brand Groups (i det følgende omtalt ”Alm. Brand Group” eller ”Koncernen”) resultat for 2. kvartal 2022 inkluderer resultatet fra Alm. Brand Forsikring og øvrige aktiviteter samt den overtagne danske forretning fra Codan Forsikring (”Codan”) for perioden 1. maj 2022 til 30. juni 2022. Sammenligningstal for 2. kvartal 2021 er baseret på rapporterede tal eksklusive Codan, og den organiske udvikling afspejler således alene udviklingen i Alm. Brand Forsikrings fortsættende aktiviteter.

Alm. Brand Group havde brutto præmie indtæg t er på 2.395 mio. kr. i 2. kvartal 2022 drevet af en meget tilfredsstillende organisk vækst på 5,1 % samt akkvisitionen af Codan mod 1.3 48 mio . kr. i samme kvartal 2021 .

Det forsikringstekniske resultat steg til et overskud på 337 mio. kr. mod 322 mio. kr. i samme kvartal 2021 . Resultatet afspejler en fortsat tilfredsstillende lønsomhed, om end der ses en stigende inflation i omkostningerne til skadesudbedring .

I forlængelse af overtagelsen af Codan er der levere t gevinster på 110 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i år mod tidligere forventet 90 mio. kr .

Den negativ e udvikling på de finansielle markeder resulterede i et tab på investeringer på 272 mio. kr. i 2. kvartal 2022 mod en gevinst på 22 mio. kr. i samme kvartal 2021.

Forventningerne til koncernens samlede forsikringstekniske resultat opjusteres til 950-1.050 mio. kr. før skat eksklusive afløbsgevinster og -tab i 2. halvår 2022 mod tidligere 650-700 mio. kr., hvilket dækker over en opjustering af forventningen til resultatet i Alm. Brand Forsikring tillagt resultatbidrag fra Codan samt forventede synergigevinster.





Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Ligesom i første kvartal kommer Alm. Brand Group ud af andet kvartal med solid, lønsom vækst i præmieindtægterne, og jeg er særligt glad for, at hele koncernen – både Alm. Brand og Codan – bidrager positivt til resultatet i forsikringsforretningen på 337 mio. kr.”

”At kollegerne servicerer og tiltrækker kunder med den ene hånd og med den anden hånd arbejder benhårdt og succesfuldt med sammenlægningen til Alm. Brand Group er en bedrift, alle i vores nye koncern kan være mere end stolte af. Vi overtog Codan i maj måned, og allerede før sommerferien rykkede vi sammen i en ny fælles organisation. Vi leverer samtidig solid vækst på tværs af Privat og Erhverv og et tilfredsstillende resultat for den samlede forsikringsforretning.”

”Vi er kommet stærkt fra start med sammenlægningen og er foran planen. Vi har allerede realiseret synergier, som fremadrettet vil give 200 mio. kr. i gevinster om året svarende til en tredjedel af det samlede mål frem mod 2025. Med afsæt i vores stærke kerneforretning forventer vi for 2022 nu en samlet organisk præmievækst på 4-5 %, og vi opjusterer forventningen til det forsikringstekniske resultat markant til 950-1.050 mio. kr.”

Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 337 mio. kr. mod 322 mio. kr. i 2. kvartal 2021. Resultatet er sammensat af et forsikringsteknisk resultat i henholdsvis Alm. Brand Forsikring på 247 mio. kr. og Codan på 90 mio. kr. for månederne maj og juni.

Investeringsresultatet blev i 2. kvartal 2022 et tab på 272 mio. kr. mod en gevinst på 22 mio. kr. i samme kvartal 2021. Resultatet omfatter koncernens samlede investeringsportefølje efter overtagelsen af Codan. Resultatet er isoleret set ikke tilfredsstillende, men skal ses i lyset af en negativ udvikling på de finansielle markeder i forlængelse af den russiske invasion af Ukraine med ekstraordinære stigninger i renter og kreditspænd til følge.

Resultatet af øvrige aktiviteter blev et underskud på 27 mio. kr. før skat, heri inkluderet omkostninger til placering af købesummen for Codan frem til overtagelsesdagen. Alm. Brand Groups resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 2. kvartal 2022 blev herefter et overskud på 38 mio. kr. før skat mod et overskud på 309 mio. kr. før skat i 2. kvartal 2021.

Kvartalets resultat indeholder tillige særlige omkostninger på 164 mio. kr. relateret til integration af Codan og realisering af synergier. Derudover indeholder resultatet 59 mio. kr. i afskrivninger på kunderelationer og brand for maj og juni, og koncernens samlede resultat for 2. kvartal 2022 blev herefter et underskud på 185 mio. kr. før skat.

Combined Ratio blev på 85,9, heri som forventet en stigning som følge af indregningen af Codan. I Alm. Brand Forsikring udgjorde Combined Ratio i kvartalet 82,6 mod 76,1 i samme kvartal 2021 og udviklingen følger væsentligst af det forhold, at udvidelsen af den interne partielle model til skadesforsikringsrisici havde en betydelig positiv effekt på Combined Ratio i samme kvartal sidste år, samt at den delvise nedlukning af samfundet sidste år på grund af Covid-19 betød et lavere antal skader. Derudover ses en stigning som følge af højere gennemsnitlige erstatningsudgifter til småskader og Alm. Brand Group er derfor i gang med at justere præmieniveauet for udvalgte kunder, hvor pris og risiko ikke hænger sammen primært som følge af inflation i især byggematerialer.

Synergier

I forbindelse med akkvisitionen af Codan annoncerede Alm. Brand forventede synergier på 600 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i 2025. De første synergier er som forventet realiseret umiddelbart i forlængelse af overtagelsen af Codan, og der er således i 2. kvartal 2022 gennemført initiativer, herunder væsentligst en reduktion af antallet af medarbejdere i en række stabsfunktioner samt realisering af stordriftsfordele i skadesservice, som vil give synergigevinster på 110 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i indeværende år. Den årlige effekt af de realiserede synergier vil være en gevinst på 200 mio. kr. Restruktureringsomkostninger til realisering af synergier samt integration af Codan forventes at beløbe sig til 350 mio. kr. i indeværende år. Alm. Brand vil løbende offentliggøre information om udviklingen i realiseringen af synergier frem mod 2025.

Forventninger til 2022

Alm. Brand Groups resultat for 2022 vil blive summen af resultatet for Alm. Brand Forsikring og øvrige aktiviteter for regnskabsåret samt resultatet for Codan for perioden fra den 1. maj 2022 til den 31. december 2022, heri inkluderet realiserede synergigevinster.

Forventningen til koncernens samlede forsikringstekniske resultat opjusteres til 950-1.050 mio. kr. før skat eksklusive afløbsgevinster og -tab i den resterende del af året mod tidligere 650-700 mio. kr., hvilket dækker over en forøgelse af forventningen til resultatet i Alm. Brand Forsikring med 100 mio. kr. til 750-800 mio. kr. samt resultatbidrag fra Codan på 225 mio. kr., heri inkluderet forventede synergigevinster på 110 mio. kr.

Forventningen er baseret på bruttopræmieindtægter på 9,3-9,4 mia. kr. som følge af en organisk præmievækst i Alm. Brand Forsikring på 4-5 % mod tidligere forventet 4 % og bruttopræmieindtægter fra Codan på ca. 3,7 mia. kr. for perioden maj til december.

Combined Ratio forventes at blive i niveauet 89, heri inkluderet en stigning i omkostningsprocenten til niveauet 18 % mod tidligere 16,5 % som følge af indregning af Codan.

Investeringsresultatet forventes uændret at blive et tab i niveauet 100 mio. kr., heri inkluderet en allerede positiv udvikling efter halvårets afslutning og en antagelse om et uændret renteniveau i resten af 2022.

For øvrige aktiviteter forventes uændret et underskud på 100 mio. kr. før skat.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger på 750-850 mio. kr. mod tidligere 450-500 mio. kr. før skat. Forventningen er eksklusive afløbsgevinster og -tab for de resterende to kvartaler af året.

Endvidere forventer Alm. Brand Group i 2022 at have særlige omkostninger på samlet i niveauet 430 mio. kr. bestående af omkostninger til integration af Codan og realisering af synergier på 350 mio. kr. mod tidligere 300 mio. kr., omkostninger til udskillelse af Alm. Brand Liv og Pension A/S på 60 mio. kr. og omkostninger som følge af konkursen i Gefion Insurance på 20 mio. kr. Derudover vil Alm. Brand foretage afskrivninger på kunderelationer og brand for 240 mio. kr.

Finansielle målsætninger

Alm. Brand Group formulerede i forbindelse med købet af Codan målsætning om en tre-dobling af resultat før skat i forhold til den oprindelige guidance for 2021 på 600-650 mio. kr. Den målsætning kan efter frasalget af Alm. Brand Liv og Pension oversættes til, at Alm. Brand Group sigter mod et resultat før skat på 1,7–1,8 mia. kr. i 2025. Alm. Brand Group vil i de kommende måneder yderligere konkretisere handlingsplaner og resultatprognoser og forventer i løbet af 4. kvartal 2022 med afsæt i aktuelle markedskonditioner at præcisere sine finansielle målsætninger for den samlede koncern frem mod 2025.

Det overordnede formål for Alm. Brand Groups udbyttepolitik er at sikre, at overskydende kapital udloddes til selskabets aktionærer, og at der således ikke akkumuleres unødvendig overskydende kapital i selskabet. I Alm. Brand Groups udbyttepolitik er formuleret en hensigt om at udlodde mindst 70 % af årets efter-skat resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger til aktionærerne. Omkostninger relateret til integration og realisering af synergier og udskillelse af Alm. Brand Liv og Pension samt afskrivning på kunderelationer og brand påvirker ikke udlodningspotentialet i Alm. Brand Group.

